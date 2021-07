Jančařík vyšel na zápas z izolace a je rád, že hraje

Tokio - Skoro jako vyvrhel si musel připadat stolní tenista Lubomír Jančařík před utkáním na olympijských hrách v Tokiu. Coby takzvaný blízký kontakt osoby pozitivně testované na koronavirus je v izolaci, do haly, v které v roce 1964 zářila gymnastka Věra Čáslavská, mohl vstoupit až po všech soupeřích a byl v ní držen stranou, přesto se radoval z výhry.

"Jsem rád, že hraju, a tyhle věci neřeším," snažil se přenést přes nelehkou situaci třiatřicetiletý Jančařík, který v 1. kole porazil Alího Chadrávího ze Saúdské Arábie 4:0 na sety.

Jančařík přiletěl do Tokia v nechvalně proslulém charteru z Prahy, z kterého pochází všech šest pozitivně testovaných členů české výpravy v dějišti. Jedním z nich byl i jeho reprezentační kolega Pavel Širuček, Jančařík proto musel opustit olympijskou vesnici a je v izolaci.

Od té doby je téměř neustále testován. "Musíme jezdit z hotelu do vesnice na PCR testy, i když tu taky dáváme každý den testy ze slin, které jsou taky PCR. Večer před utkáním dokonce přišli ještě jednou na další test. Je to neustálé testování a omezení," popisoval.

Ačkoli má výsledky negativní, z izolace zatím nemůže. Na rozdíl od Širučka ale může hrát, i když prakticky bez přípravy. Před zápasem se rozehrával 45 minut. "Ale předtím a potom musím být v hale schovaný někde na záchodě, což je moje šatna, nebo v izolační místnosti."

Už při příchodu do haly musel čekat, až vejdou ostatní. Až těsně před nástupem k utkání uviděl soupeře. "Stojím celou dobu někde v izolaci, pak mi řeknou, že můžeme jít, já se k němu připojím a jdeme ke stolu společně. Jinak jsem celou dobu mimo," řekl 85. hráč světa.

Do utkání i tak nastupoval v roli favorita a uspěl. Jen v prvním setu si soupeře pustil k tělu. "Po dobrém začátku jsem trochu lítal někde hlavou. Přišlo mi, že jsem se začal sžívat s prostředím, rozhodně to komplikace byla. Většinou to tak bývá, že ten soupeř stoupá, když vy padáte. Jsem moc rád, že jsem zvládl ten první set, byl extrémně důležitý," řekl Jančařík.

Jeho "odloučení" od běžného olympijského světa pokračovalo i po utkání. Nemohl jít ani mezi zástupce médií a rozhovor poslal v audio nahrávce až s odstupem času.

V Riu před pěti lety první kolo nezvládl. I tentokrát byl nervózní, což bylo umocněno izolací a nemožností v posledních dnech trénovat. "Člověk je pak nejistý. Na druhou stranu, že jsem nemohl trénovat, mi pomohlo pojmenovat tu nervozitu, že to bylo kvůli tomu. Věděl jsem, že nervozitu zvládnu. Nervozita je stejná, záleží, jak se k tomu sportovec postaví," uvedl.

V neděli zkusí překvapit ve druhém kole Kazacha Kirilla Gerassimenka. Třeba mu pomůže genius loci haly Metropolitan Gymnasium, ve které Čáslavská vybojovala ve sportovní gymnastice tři zlaté olympijské medaile. "Hraje se tam dobře. Uvidíme, jestli to přinese štěstí."