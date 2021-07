Jančařík musel v Tokiu opustit vesnici a doufá, že najde motivaci

Tokio - Stolní tenista Lubomír Jančařík je jedním z českých sportovců, kteří museli opustit olympijskou vesnici v Tokiu, neboť přiletěli do dějiště her v charterovém letu, z kterého jsou všechny české pozitivní případy na koronavirus. Třiatřicetiletý reprezentant tak před sobotním zápasem prvního kola musel řešit řadu neplánovaných komplikací.

"Už jsme vystěhovaní z olympijské vesnice, protože jsme vedeni jako blízké kontakty a už nás nebylo možné ve vesnici udržet, i když máme všechny testy od začátku negativní. Včetně posledních dvou, které jsou PCR," uvedl Jančařík na instagramu s tím, že situace je "blbá".

O koncentraci na sport nemůže být podle jeho slov řeč. "Je zastrčená momentálně úplně vzadu. Za celou dobu, co tady jsem, jsem mohl trénovat dvakrát a teď už jsem zase dva dny v izolaci. Musím říct, že je to asi zatím můj nejhorší turnaj, jaký jsem kdy zažil. Pořád se něco řeší a nikdo pořádně neví, co bude," přiznal ve čtvrtek večer.

Dodal nicméně, že podle posledních informací, které má, dostane šanci zapojit se do olympijského turnaje. "Za to bych chtěl poděkovat českému olympijskému týmu, který za nás bojuje, abychom mohli nastoupit, a to je hlavní," řekl.

Jančaříka čeká premiérový zápas v Tokiu v sobotu, kdy se má utkat s Alím Chadrávím ze Saúdské Arábie. "Vypadá to ale, že se nebudu moct s nikým ani rozehrávat, abych nepřišel s nikým do kontaktu. Bude se mnou muset jít trenér Pepa Plachý. Je to blbé, ale věřím, že motivaci někde najdu, že se zvládnu nakopnout. Proto jsem sem jel. Abych dokázal, co umím," uvedl aktuálně 93. hráč světa, který před pěti lety startoval na olympiádě v Riu a vypadl v 1. kole.

Rodák z Hodonína si alespoň oddechl, že se mu podařilo zajistit si lepší hotelový pokoj, než jaký po přesunu z olympijské vesnice původně dostal. "Když jsme přijeli, tak jsme všichni dostali zakouřené a smradlavé pokoje s výhledem do zdi. Od okna byla budova snad metr, takže by tam nepronikl snad ani jeden sluneční paprsek. Říkali jsme si, že to fakt ne, a šli jsme si vybojovat normální výhled, což se naštěstí povedlo," doplnil Jančařík.