Janáčkova filharmonie Ostrava dnes v Ostravě zahrála pro Ukrajinu

Ostrava - Janáčkova filharmonie Ostrava dnes v Domě kultury města Ostravy zahrála pro Ukrajinu. Koncert budil vekou pozornost už složením interpretů. Ukrajinského pianistu Vadyma Cholodenka při provedení Rachmaninovova Koncertu pro klavír a orchestr č. 1 doprovodili hudebníci pod taktovkou dirigenta s ruskými kořeny Andreje Borejka. Na programu navíc byla i ukrajinská hymna a další skladba ukrajinského autora. ČTK to řekla mluvčí orchestru Michaela Dvořáková.

"Odezvy na program koncertu byly fantastické. Projevilo se to i na zájmu o lístky. Přišlo hodně posluchačů," řekla. Návštěvníci v době válečného konfliktu, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, podle ní byli zvědaví na spojení ukrajinského sólisty a dirigenta s ruskými předky. Borejko ve svém prohlášení otevřeně vyjádřil podporu Ukrajině napadené Ruskem.

Stejný postoj jako Borejko vyjádřil už dříve i ruský šéfdirigent JFO Vasilij Sinajskij. "Současné události působí jako odporná invaze do suverénního státu, která způsobuje jen smutek a tragédii tisícům lidí. Těm, kteří to všechno začali, by prospělo poslechnout si ukrajinskou hymnu. Jaká čistá, silná a jasná melodie, která tak dobře ukazuje charakter tohoto národa," řekl Sinajskij. Právě ukrajinská hymna zazněla spolu s českou hymnou v úvodu koncertu.

Cholodenko má podle Dvořákové pověst jednoho z hudebně nejdynamičtějších a technicky nejnadanějších mladých klavíristů, kteří se v poslední době objevili na pódiu. Narodil se v Kyjevě a své první koncerty absolvoval již ve třinácti letech, kdy se představil v USA, Číně, Maďarsku a Chorvatsku. Studoval na Moskevské státní konzervatoři P. I. Čajkovského.

Dnešní koncert nebyl plánovaný a volba ukrajinského pianisty byla náhradou. "Cholodenko nahradil původně avizovaného ruského klavíristu Nikolaje Luganského, který na základě potvrzeného pozitivního testu na covid-19 nemohl dorazit. O spolupráci s Cholodenkem však usilujeme dlouhodobě," řekl ředitel JFO Jan Žemla.

Dodal, že v kontextu současné situace se pořadatelé rozhodli do programu koncertu zařadit navíc i dílo ukrajinského skladatele současné klasické hudby Valentyna Sylvestrova. "Koncert jsme tak tak symbolicky věnovali právě Ukrajině a členové orchestru a další zaměstnanci JFO se připojují k peněžitým sbírkám zveřejněných na www.stojimezaukrajinou.cz.“