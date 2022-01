Jan Kovář: Zatím je to divné. Už se těším, až budeme v dějišti olympiády

Praha - Hokejový útočník Jan Kovář by na olympijských hrách v Pekingu měl patřit mezi klíčové hráče českého výběru. Jednatřicetiletý centr byl na loňském mistrovství světa kapitánem národního týmu a patří mezi kandidáty na "céčko" na dresu i pro nadcházející turnaj.

"Zatím na mě olympiáda upřímně moc nedýchla, protože nás tady moc není. Někteří kluci už odjeli, další teď odjede. Čeká se pořád na výsledky testů. Je to divné. Člověk moc neví, co bude a co a jak je. Zatím je to víc organizační," řekl Kovář v on-line rozhovoru novinářům.

Opora švýcarského Zugu se k reprezentaci připojila o víkendu a dnes absolvovala druhý trénink, na ledě však bylo jen osm hráčů. Další jsou již v dějišti, někteří v izolaci, další si ještě plní klubové povinnosti. "Je to divný. Už se těším na to, až se tam potkáme všichni a budeme mít nějaký společný trénink," podotkl odchovanec Písku.

Kovář by do Pekingu měl odletět s další částí výpravy v noci na středu. A těší se, až v Pekingu bude. "Až budeme tam, dostaneme se do vesnice, budeme normálně trénovat a soustředit se na hokej," řekl Kovář.

Česká reprezentace zatím nezažívá vydařenou sezonu, na turnajích Euro Hockey Tour nevyhrála ani jeden zápas. Kovář si tak dobře uvědomuje, že na olympiádě se musí prezentovat lepšími výkony. "Co se musí změnit? Je tam toho hodně. Asi všechno… Neodehráli jsme dobré zápasy, doufám, že všichni o tom víme, nelítáme nikde v oblacích a musíme začít od věcí, které nejsou příjemné. Hrát na vítězství každý zápas," řekl Kovář.

Účastník sedmi světových šampionátů je připraven na to, že by měl patřit s Romanem Červenkou, kterému se také daří ve Švýcarsku, mezi klíčové hráče. "Očekávání určitě jsou. Já ani Roman se tomu nebráníme a doufám, že jestli budeme hrát spolu, že nám to půjde. A i kdyby ne, tak že jsme schopní každý utáhnout jednu lajnu a pomoct k dobrému výsledku," uvedl Kovář.

Zda bude opět kapitánem, netuší. "S trenérem jsem o tom nemluvil a vůbec jsem to neřešil. Ani teď řešit nechci… Jsou před námi důležitější věci," podotkl Kovář, jehož čekají druhé olympijské hry. Před čtyřmi lety byl součástí týmu, který obsadil čtvrté místo. "Oproti mistrovství světa je turnaj kratší, je tam osmifinále. Týmy se snaží být první ve skupině, aby se tomu vyhnuly. Je to takové… I atmosféra je trochu jiná, vídáte se s ostatními sportovci. Je to zábavnější, olympiáda je hezká," porovnával.