Jamiroquai na Metronome Prague průřezem svými alby roztancovali část publika

Praha - Britská multižánrová formace Jamiroquai na festivalu Metronome zahrála průřez svými alby a roztancovala část zejména dívčího a ženského publika. Koncert jedné z největších hvězd letošního ročníku festivalu, který spolu s několika tisíci přítomných sledoval z VIP prostoru také prezident Petr Pavel, začal kvůli obavám z deště o čtvrt hodiny dříve. Přinesl hudební show na pomezí funky, acid jazzu, soulu, rocku, diska i elektra.

Lídrem skupiny je zpěvák a skladatel Jason Kay, který na pódium dorazil v černé indiánské čelence. Připomněl tím, že jméno kapely se zrodilo spojením názvu kmene Irokézů a multivýznamového slůvka "jam".

Jamiroquai do rytmu pohybujícímu se davu nabídli písně ze svých slavných alb z 90. let i z počátku 20. století. Zazněla například píseň Alright z alba Traveling Without Moving z roku 1996, díky kterému je skupina zapsaná v Guinnessově knize světových rekordů za nejprodávanější funkové album všech dob. Došlo i na starší nahrávku The Return of the Space Cowboy, ze které fanoušci aplaudovali skladbám Space Cowboy a Light Years, rozpoznali i písně You Give Me Something a a Little L z alba A Funk Odyssey. Zatím poslední desku Jamiroquai Automaton vydanou před šesti lety zastoupila skladba Summer Girl.

Ještě před koncertem Jamiroquai vystoupila mimo jiné norská zpěvačka Aurora. Na hlavní scéně zaujal také projekt Midi lidi & Laco Lučenič se speciálním programem věnovaným "elektronickému období" Miroslava Žbirky složeným ze skladeb z jeho alb Nemoderný chalan, Chlapec z ulice a Zlomky poznania. Každou z písní doprovodila speciální projekce. S autory projektu vystoupil také Žbirkův syn David.

Dnešní večer uzavře na vnitřní scéně Ploom Moon Club projekt Monkey Business Spexial s hosty Danem Bártou, Otou Klempířem a Michaelem Viktoříkem z J.A.R. a rozšířenou dechovou sekcí. V ranních hodinách se pak představí elektronické duo Bratři.

Páteční program festivalu Metronome Prague zahájí ve 15:45 česko-berlínský projekt Yasha 96, hlavní scénu později ovládnou francouzská zpěvačka Zaz a britská kytarová skupina Editors. Příznivce elektronické hudby potěší němečtí Moderat.Součástí Metronome Prague je i doprovodný program pod názvem Metronome Fair. Jeho součástí jsou venkovní instalace, filmové produkce a představení aktivit neziskových organizací.