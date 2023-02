Jalonen změnil plány, i na Švédských hrách vsadí na mix zkušeností s mládím

Praha - Finský trenér českých hokejistů Kari Jalonen a jeho asistenti Libor Zábranský starší s Martinem Eratem se rozhodli pozměnit původní plány a místo výběru hráčů do 25 let jsou v nominaci na únorové Švédské hry i zkušenější reprezentanti. Jedním důvodem bylo, že se některé ostřílené reprezentanty nepodařilo zařadit do kádru na úvodní dva turnaje v sezoně. Dalším je fakt, že se mix zkušenosti s mládím osvědčil.

"Měli jsme původně v plánu vzít výběr hráčů do 25 let, což jsme trochu změnili," řekl Jalonen na nominační tiskové konferenci v Praze. Naznačil to už při prosincových Švýcarských hrách v Helsinkách a Fribourgu. Tehdy uvedl, že chce vidět ve hře centra Jana Kováře, který nebyl k dispozici kvůli účasti Zugu ve čtvrtfinále Ligy mistrů, či ze zdravotních důvodů omluvené obránce Michala Kempného s útočníkem Vladimírem Sobotku ze Sparty.

"Chtěl jsem vidět také Jeřábka, který hraje v Třinci skvěle. Také Kloka nebo Jordána. Klok se vrátil ze Severní Ameriky a Jordán odešel z Ruska," podotkl Jalonen.

Účastníka mistrovství světa 2021 v Rize i loňských olympijských her v Pekingu Kloka, který na začátku listopadu odešel z farmy Arizony do švédského Rögle a v polovině ledna se stěhoval do švýcarského Lugana, měl loni v dubnu na startu přípravy před světovým šampionátem v Chomutově. Ze zdravotních důvodů ale hráč o boj o MS přišel.

Jordán, jenž nechyběl na loňském mistrovství světa v Tampere a Helsinkách při zisku bronzu, na začátku prosince odešel z Chabarovsku do švýcarského Rapperswilu-Jona. Otevřela se mu možnost opět reprezentovat, protože hráči z KHL kvůli válečné agresi na Ukrajině za národní tým nastupovat nemohou.

"Čas rychle letí a někteří hráči už nebyl v reprezentaci rok. Na Karjale i na Švýcarských hrách jsem byl velice spokojený a fungovalo spojení zkušených hráčů s mladými. I proto jsme trochu pozměnili plány," uvedl Jalonen. Přiznal, že by měl zájem vidět v akci i zkušené útočníky Tomáše Hyku s Lukášem Sedlákem z Pardubic, k čemuž zatím nebyla příležitost.

V kádru pro třetí díl Euro Hockey Tour jsou nováčky obránce Ondřeje Vály z Pardubic a třetí gólman Jan Lukáš z Olomouce. Méně než deset startů za reprezentaci mají oba gólmani Petr Kváča z Liberce s Alešem Stezkou z Vítkovic, bek Pavel Pýcha z Mladé Boleslavi a prosincový debutant Kryštof Hrabík z Plzně, Oscar Flynn z Liberec, Jan Bambula z Olomouce, Michal Kovařčík z Jukuritu Mikkeli, Lukáš Jašek Pelicans Lahti a také Dominik Lakatoš, který se celou sezonu pohybuje v popředí produktivity extraligy.

Jeho opomíjení Jalonen při minulých dvou turnajích v sezoně nechtěl komentovat s vysvětlením, že se k hokejistům chybějícím v kádru nevyjadřuje. Nakonec v prosinci před Švýcarskými hrami naznačil, že ho zklamalo, když se Lakatoš loni kvůli zranění omluvil z přípravy na mistrovství světa a odjel na dovolenou. Teď už vítkovickému útočníkovi příležitost dal.

Na přelomu kalendářního roku vypomáhal Jalonen realizačnímu týmu kouče Radima Rulíka u české dvacítky na mistrovství světa v kanadském Halifaxu, kde získala stříbro. Věří, že úspěšní junioři mají šanci se prosadit i v reprezentačním A-týmu, i když nechtěl konkrétně jmenovat. "Bylo tam hodně hráčů, kteří patřili k nejlepším na turnaji. Nejsou daleko od reprezentace. Celkově budou mít pozitivní vliv na český hokej," konstatoval Jalonen.