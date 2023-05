Jalonen: Rozhodnutí nebylo snadné, ale mám radost z toho, jaký tým máme

Brno - Kouč hokejové reprezentace Kari Jalonen přiznal, že dnešní zúžení nominace na mistrovství světa, které začne v pátek v Tampere a Rize, bylo pro realizační tým v mnoha ohledech obtížné. Hlavně tím, že řada hráčů byla na podobné úrovni a rozhodly až dopodrobna rozebrané detaily. Třiašedesátiletý Fin novinářům řekl, že má z podoby týmu velmi dobrý pocit.

Ačkoliv nominační tisková konference v brněnské Winning Group Areně byla v plánu přibližně od 19:30, tedy hodinu po utkání Českých her proti Švýcarsku, Jalonen spolu s generálním manažerem týmu Martinem Havlátem předstoupili před novináře až zhruba o 40 minut později.

"Omlouvám se, že jdeme později, ale musím přiznat, že nebylo vůbec snadné udělat konečné rozhodnutí. Tento rok to bylo o poznání těžší než loni. Museli jsme jednotlivé hráče projít velmi podrobně, zvážit jejich role a přínos týmu. Bylo tady opravdu hodně hráčů, kteří byli vyrovnaní na podobné úrovni. A my jsme museli jít opravdu do hloubky, abychom si řekli, proč toho hráče ano a jiného ne," uvedl Jalonen.

Nechtěl ale specifikovat, kteří hráči byli na hraně. Ani obecně, zda bylo těžší udělat pět škrtů mezi útočníky, nebo tři v obranných řadách. "Takhle se na to nedá úplně dívat. Ať jde o jakoukoliv pozici, snažili jsme se rozhodovat podle rolí pro hráče," uvedl Jalonen.

"Upřímně říkám, že nebylo snadné říct hráčům, že se nevešli do závěrečné nominace, ale taková je moje práce. I proto jsme chtěli mluvit s každým z nich individuálně, abychom jim vše vysvětlili. Všem hráčům jsme také poděkovali. Chci však poděkovat úplně všem, kteří s námi za ty čtyři týdny byli. Všichni ti hráči odvedli opravdu dobrou práci a byli svým způsobem součástí toho týmu," dodal Jalonen.

V týmu je pětice hráčů z NHL - gólman Karel Vejmelka (Arizona), obránce Jakub Zbořil (Boston) a útočníci Martin Kaut (San Jose), Dominik Kubalík (Detroit) a Filip Chytil (New York Rangers).

"Mám vážně radost z hoho, jak je ten tým složený, byť tady není třeba tolik hráčů z NHL. Asi všichni bychom byli rádi, kdyby dorazila kompletní ekipa z Bostonu... Ale i když tady nemáme ty vysloveně superhvězdy, jak tomu bylo třeba loni, mám pocit, že tenhle tým může na šampionátu uspět, což mi ukázal i tento týden. Udělali jsme velký progres. A opravdu si myslím, že v Rize můžeme uspět a hrát dobře," prohlásil Jalonen.

Síla týmu je podle něj v tom, že jsou v něm různí hráči pro různé role. "Na to jsme se soustředili především. Teď když došlo k tomu výběru, tak je třeba vybudovat mužstvo podle těch rolí, aby se individuální přínos jednotlivých hráčů proměnil v ten skutečný tým. Teď je čas na to, abychom si na to spolu s ostatními trenéry sedli," uvedl Jalonen.

Zda bude stejně jako loni na bronzovém MS brankářskou jedničkou Vejmelka, s kterým byli nominování ještě Šimon Hrubec a Marek Langhamer, neprozradil. "Zatím nemáme danou jedničku, to je aktuální a pro nás výchozí stav," řekl finský kouč.

Podobně se vyjádřil také k tomu, kolik hráčů plánuje zapsat na soupisku při vstupu do turnaje, který čeká české hokejisty v pátek v lotyšské metropoli proti Slovensku. "To je věc, kterou budeme teprve řešit," řekl Jalonen.