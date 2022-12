Jalonen: Nemohu o týmu říct nic špatného, byl to náš nejlepší výkon na turnaji

Fribourg (Švýcarsko) - Velmi smířlivě přijal dnešní prohru s hokejisty Švédska (0:4) kouč hokejové reprezentace Kari Jalonen. Přes neúspěšný výsledek a první bodovou ztrátu měl velmi dobrý pocit z výkonu svých svěřenců. Jak uvedl v rozhovoru s novináři, po herní stránce šlo o nejlepší vystoupení mužstva na Švýcarských hrách.

"Někdy vám gólmani nic nepovolí. A dnes nám nedovolil vůbec nic," hledal Jalonen hlavní problém, proč se Češi neprosadili. "Tohle byl zápas, kdy nemůžu o týmu říct nic špatného, protože jsme opravdu hráli dobře. Možná nejlepších šedesát minut na turnaji, ale nedokázali jsme proměnit své šance," dodal Jalonen.

I při ohlédnutí za celým turnajem měl převážně dobré pocity. "Tým po celý turnaj velmi dobře pracoval. Měli jsme zkušené hráče i ty mladší - včetně tří nováčků, to jsou vždy pozitiva, dobře si spolu sedli. Líbilo se mi to. A máme teď o tři reprezentanty navíc. Samozřejmě teď to všechno zanalyzujeme a dáme hráčům zpětnou vazbu," uvedl Jalonen.

Přes vítězné zápasy toho mužstvo nabídlo jen pramálo v ofenzivní fázi při předchozích zápasech s Finy a Švýcary, kdy bylo pod velkým tlakem. Tentokrát si podle zkušeného finského kouče vedlo o poznání lépe. "Ráno jsme si říkali, jak druhé třetiny musíme hrát, a myslím, že kluci se drželi toho, co jsme si řekli. Byla to naše nejlepší druhá třetina, přestože jsme ji prohráli 0:2. Ale tak to je, když nejste schopní proměnit šance, takhle ty zápasy potom většinou dopadají," podotkl Jalonen.

Další akcí reprezentačního A-týmu budou až za takřka dvě měsíce Švédské hry. I díky tomu zamíří Jalonen na mistrovství světa hráčů do dvaceti let, kde bude pomáhat realizačnímu týmu kouče Radima Rulíka.

"Bavil jsem se o tom s Jiřím Kalousem (Rulíkův asistent a sportovní manažer všech mládežnických reprezentací) a on to probíral s Radimem. Chci jim pomoct, jak jen budu umět. Možná si řeknu o větší kus práce. Můžu pomoci skautovat soupeře, dělat statistiky během zápasu. Pojedu 23. prosince z Helsinek do Frankfurtu, následně do Montrealu a do Halifaxu. Na místě budu 24. prosince a s týmem budu celou dobu," nastínil Jalonen.

"Mám možnost vidět budoucnost českého hokeje. Sleduju hodně extraligu, teď budu dva týdny pryč, až se vrátím, tak v polovině ledna budeme vybírat tým pro Švédské hokejové hry. Teď je tedy ideální čas jet na dvacítky," doplnil Jalonen.

Na Švédské hry původně plánoval vzít tým složený výhradně z hráčů ve věku do 25 let. Nakonec ale své plány trochu poupravil. "Rád bych viděl v únoru hráče, jako jsou Kovář, Klok, Zachar a bratři (Kevin a Kelly) Klímové či bratři Kovařčíkové," prozradil již dříve Jalonen jména některých hráčů, které chce pozvat.