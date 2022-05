Jalonen: Jsem opravdu spokojený s tím, co jsme v Ostravě předvedli

Ostrava - Velkou spokojenost s výkony týmu na vítězném turnaji v Ostravě, ale stejně tak i s přístupem jednotlivých hráčů během přípravy vyjádřil kouč hokejové reprezentace Kari Jalonen. Připustil, že o to těžší pak bylo pro trenérský štáb a generálního manažera Petra Nedvěda rozhodování, koho ze soupisky škrtnout, aby se tak uvolnila místa pro posily ze zámoří a finále extraligy.

"Jsem opravdu za ty tři zápasy spokojený," řekl Jalonen v rozhovoru s novináři po vítězném duelu s Rakouskem (4:1), který znamenal celkové prvenství na Českých hrách.

"Dnes to bylo o tom, abychom našli dostatek energie pro zápas. Povedlo se nám to od druhé přestávky. Líbilo se mi, jak kluci odehráli posledních dvacet minut. Na své straně jsme ale měli lepší hru ve speciálních formacích. Hráli jsme dobře v přesilovkách a stejně tak dobrou práci odvedla ve druhé třetině i sestava na oslabení. To byl dnes klíč k vítězství," řekl Jalonen.

"Jestli mě nějaký hráč během turnaje zaujal? Byla jich spousta. Nemohu vlastně říci o nikom, že by se mu to nepovedlo," odvětil s úsměvem chvilku předtím, než padla konečná rozhodnutí o zúžení týmu o celkem 12 hráčů. "Ta rozhodnutí jsou opravdu těžká, protože každý z týmu hrál velmi dobře. Spousta hráčů teď přitom bude muset tým opustit, ale taková je prostě moje práce."

Zkušený kouč si pochvaloval, jak dobře celý turnaj mužstvo a jeho připravenost na šampionát prověřil. "Myslím, že pro náš zápasový plán byl tenhle turnaj výborným testem. I proto, že po Finech a Švédech byl zápas s Rakušany zase úplně jiný. A také odlišný v porovnání se zápasy, které jsme s Rakušany odehráli před čtyřmi týdny," pochvaloval si Jalonen.

"Na všechny tři týmy z tohoto turnaje každopádně narazíme v Tampere," připomněl, že jde o soupeře v základní skupině MS. "Celkově vzato jsem šťastný za výkony hráčů i výsledky. Když vyhráváte, roste vaše sebevědomí a v kabině je vítězná nálada, což je jedině dobře," řekl Jalonen.

Stejně tak je rád, že zápasový plán přináší ovoce a hráči mu čím dál více věří. "Máme za sebou čtyři týdny a právě tak dlouho to obvykle trvá, než se vám podaří být v tomto ohledu na stejné stráně s hráči. Nejdůležitější věcí na tom pak je, že už o tom ti hráči nijak nepřemýšlí. V zápasech s Finy a Švédy nám plán fungoval, dnes jsme hráli velmi dobře třetí třetinu, v níž jsme byli dobří jak v obraně, tak i v útoku," uvedl Jalonen.