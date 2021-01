Jako středověká bitva, popsal jeden z policistů scény z Kapitolu

Vpád Trumpových příznivců do washingtonského Kapitolu

Vpád Trumpových příznivců do washingtonského Kapitolu ČTK/AP/Manuel Balce Ceneta

Washington - Nadávky, údery pěstmi nebo tyčemi, "sprej na medvědy" a hlavně velká početní převaha. Tomu všemu čelili minulou středu policisté, kteří se v sídle amerického Kongresu střetli s příznivci končícího prezidenta Donalda Trumpa. Jeden ze strážců Kapitolu v rozhovoru s deníkem The Washington Post (WP) popsal, že si připadal jako v dějišti středověké bitvy. Jiný uvedl, že během onoho odpoledne třikrát pomyslel na to, že by nemusel přežít.

V důsledku nepokojů ze 6. ledna umřelo pět lidí. Tři z nich v důsledku náhlých zdravotních příhod, jednu ženu zastřelila policie, pátou obětí byl člen policejního sboru Kapitolu Brian Sicknick, který v nemocnici podlehl zraněním. Zranění utrpěly další desítky členů bezpečnostních složek.

Policisté se s výtržníky střetli nejdříve na západním okraji prostranství okolo Kapitolu, následně po obou stranách budovy Kongresu a později také na jejích chodbách. Videa z incidentu ukazovala, že někteří útočníci používali pěsti, jiní různé předměty či dráždivý sprej proti medvědům a další chemikálie. Podle WP policisté při popisu svých zážitků používali výrazy spojené s válkou a hovořili o "bojích na třech frontách".

Jednou z nich byl vstup do kongresové budovy ze "západní terasy", kde se během odpoledne ocitl také 40letý příslušník washingtonské policie Michael Fanone. Do Kapitolu dorazil se svým kolegou poté, co dispečink vyslal krizové hlášení jednotkám v celé metropoli. "Dobývali Kapitol, sídlo demokracie, tak jsem kurva šel," řekl.

Rozsah hrozby si Fanone uvědomil až v okamžiku, kdy se dav podařilo vytlačit od dveří a policistům se uvolnil výhled ven. "Nebojovali jsme proti padesáti, šedesáti výtržníkům v tom tunelu. Bojovali jsme proti 15.000 lidí. Vypadalo to jako výjev ze středověké bitvy," řekl Fanone, který je u policie od teroristických útoků z 11. září 2001.

Tím však bitva neskončila a útočníci následně Fanoneho strhli na zem a vytáhli jej na schody před vchodem. "Snažil jsem se bojovat, jak nejlíp dovedu... Strhli mi z vesty vysílačku, začali tahat zásobníky z držáku na mém opasku. A pak někdo začal sahat po mojí pistoli a křičeli: 'Zabijte ho jeho vlastní pistolí!' V tu chvíli to bylo jen o sebezáchově, rozumíte, o tom, jak tuhle situaci přežiju," vylíčil televizi CNN.

Fanone prý přemýšlel o tom, že začne na demonstranty střílet, ale vzhledem k jejich přesile si to rozmyslel. "Pak mě napadlo pokusit se apelovat na něčí lidskost... pamatuju si, že jsem vykřikoval, že mám děti," pokračoval otec čtyř dcer. Tato taktika údajně zabrala a někteří z davu začali policistu před ostatními chránit, což mu umožnilo uniknout.

Něco podobného prožil 32letý Daniel Hodges, který rovněž do areálu Kongresu dorazil až po vypuknutí násilností. Při příchodu prý na něj a jeho kolegy Trumpovi příznivci pokřikovali, označovali je za zrádce a následně na ně zaútočili. "Srazili mě na zem a myslím, že mě v tu chvíli obklopili a začali mlátit... Byl to jeden ze tří momentů během toho dne, kdy jsem si říkal, 'tak jo, možná je to tady, možná přišel můj čas'," uvedl Hodges.

Na nohy mu pomohl kolega a Hodges se později také ocitl u vchodu ze západní terasy, kde se propracoval do první linie. Zde zůstal na chvíli uvězněný ve dveřích a vydaný napospas útočníkům, než se jej podařilo vyprostit. "Fanatismus těch lidí je naprosto neuvěřitelný," řekl o účastnících nepokojů.

Těm se nakonec přes Hodgese a další nepodařilo proniknout. Na jiných místech obrana Kapitolu tak úspěšná nebyla, ovšem prolomení policejní linie u západní terasy mohlo podle úřadů umožnit vstup dalším tisícům lidí a vyústění celého incidentu dramaticky zhoršit.

"Všichni jsme se prostě rozhodli, že ty lidi nepustíme do budovy za žádnou cenu," řekl WP důstojník Ramey Kyle. On a jeho kolegové si prý v tu chvíli mysleli, že brání jediný bod, kde hrozí vniknutí demonstrantů. "Byli jsme všichni přesvědčeni, že bojujeme o svoje životy," uvedl.