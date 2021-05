Jákl produkoval v USA film s Brosnanem, premiéra bude v červnu

Praha - Akční film The Misfits, ve kterém jednu z hlavních rolí ztvárnil někdejší James Bond Pierce Brosnan, produkoval v Hollywoodu český režisér a producent Petr Jákl. Film, který režíroval finský režisér a bývalý manžel Geeny Davisové Renny Harlin, bude mít premiéru 20. června. ČTK o tom za českého producenta informovala Jana Šafářová.

Renny Harlin stojí za akčními snímky, jako je Noční můra v Elm Street 4, Smrtonosná past 2, Cliffhanger nebo Útok z hlubin. "Film je to akční, ale zároveň vtipný, což je podle mě ideální kombinace. Je to taková odpočinková záležitost a Pierce Brosnan je tam skvělý jako vždy," uvedl Petr Jákl coby výkonný producent snímku, který se natáčel v Abú Zabí.

Ještě dříve by se měl v kinech objevit další Jáklův snímek – American Traitor: The Trial of Axis Sally. Válečné drama o Američance Axis Sallyové, která během druhé světové války vysílala v rádiu anglicky německou propagandu určenou americkým vojákům, režiséra Michaela Polishe, představí Meadow Williamsovou jako Axis Sallyovou a Al Pacina v roli jejího obhájce. Film bude mít premiéru 28. května.

Jákl uvedl, že ani na jednu premiéru nepojede do USA. V tuzemsku pracuje na dokončování filmu Jan Žižka. "V tuto chvíli pracujeme hlavně na hudbě, ze které mám velkou radost. A vylepšujeme taky zvuk a triky, kterých je ve filmu opravdu požehnaně," dodal Jákl. Jeho mnohaletý projekt by měl mít premiéru v příštím roce.