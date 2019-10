Jaké jsou největší výhody indukčních desek na vaření?

Moderní vychytávky jako robotické vysavače nebo mopy jsou už úplnou samozřejmostí v mnoha našich domácnostech. Různé hi-tech vychytávky můžete mít i ve svojí kuchyni. A nemyslíme tím jen automatické mixéry, ale hlavně indukční varnou desku.

Fotogalerie

Tento typ varné desky není na trhu úplnou novinkou, ale největší popularitu si začala indukce získávat teprve nedávno. Pokud přemýšlíte nad výměnou varné desky za lepší, indukce určitě stojí za zvážení hned z několika důvodů.

Jak funguje indukční varná deska?

Přestože se tento druh vařiče považuje za technologický skvost, princip indukční desky je ve své podstatě velmi jednoduchý. Je založený na elektromagentické indukci, kterou objevil před téměř 200 lety anglický fyzik Michael Faraday. Uvnitř desky se nachází elektromagentická cívka velké síly. Ta působí na hrnec a zahřívá celé jeho dno. A že fyzika a vaření nemohou mít nic společného. Díky tomuto proudění energií, které způsobuje ohřev hrnce a následně i jeho obsahu, můžete pohodlně kuchtit.

Ultrarychlé a přesné vaření na indukci

Fyziky bylo dost a nechceme vás ani zatěžovat čisly, ale pro představu, 1 l vody bude vřít na indukční varné desce až o 6 minut rychleji než na běžném sporáku. Odbíhání do obchodu vám proto při vaření nedoporučujeme.

Indukční deska šetří nejen čas, ale také peněženku

V dnešní době si při široké nabídce značek a typů indukčních desek můžete vybrat takovou varnou desku, která nezruinuje váš rozpočet. Pozitivní zprávou je i to, že tento typ desky spotřebuje minimální množství energie. Pokud vaříte často, určitě si úspory při ročním zúčtování všimnete. Indukční desky mají navíc poměrně dlouhou životnost. Nefungují na principu tepelných spirál, takže jediná věc, která se může pokazit, jsou dotyková tlačítka, a to se příliš nestává.

Pozor na vhodné nádobí

Jednou z mála nevýhod indukčních varných desek je nutnost speciálního nádobí. Nádobí musí být vyrobené z nerezu. Hliníkové hrnce nebo nádobí vyrobené z nemagnetického materiálu na indukci fungovat nebudou. Nevznikne elektromagnetické pole a nedojde ke zvyšování teploty.

Vždy je třeba si zkontrolovat, zda máte znak indukce na hrnci. To zjistíte tak, že se podíváte na dno hrnce. Nádobí vhodné na indukční varné desky je označené symbolem indukční cívky. Pokud byste také někdy měnili desku, tento typ hrnců je možné použít na všech druzích varných desek.

Je indukční varná deska škodlivá?

Tato otázka je často skloňovaná na různých fórech. Stačí si zadat do běžného vyhledávače slova indukční deska škodlivost a najdete mnoho diskuzí. Jednoznačná odpověď, která by byla podložená vědeckým výzkumem, však neexistuje. Faktem je, že indukční varné desky šíří do prostředí elektromagnetický smog. Jenže to dělají i mobily, počítače nebo televizory, a přesto je používáme. Indukční deska však nemění molekuly potravin při tepelné úpravě, takže není třeba mít zbytečný strach.

Indukční varná deska - výhody a nevýhody

Každá věc nebo spotřebič má svoje výhody a nevýhody. Musíme však zkonstatovat, že výhody, které přináší indukční varná deska, značně převyšují nevýhody. Připravili jsme si krátké shrnutí faktů, které vás přesvědčí, že vyměnit klasickou plynovou či sklokeramickou varnou desku za moderní indukční, je zásahem do černého.

Výhody:

šetří energie,

není dražší než jiné typy varných desek,

nehrozí popálení,

vhodná do domácnosti s dětmi,

vaří se na ní rychleji,

dlouhá životnost,

jednoduché čištění.

Nevýhody:

potřebujete nerezové nádobí

cívka vydáva zvuk, který je při vaření slyšet



Výhodou desky je také to, že můžete přesně nastavit teplotu, což jiné typy varných desek neumožňují. Proto se na indukční desce dá vařit nejen rychle, ale také s chirurgickou přesností. Těstoviny uvaříte za pár minut a o smažení a restování ani nemluvíme. Desku po vaření navíc umyjete za pár vteřin, protože se na ní nikdy nic nepřipálí.

Maximální bezpečnost indukční varné desky

Každý, kdo se pravidelně pohybuje v kuchyni, se už aspoň jednou v životě spálil. Plynový sporák je totiž po vaření horký. I v souboji indukční varná deska vs. sklokeramická deska tahá sklokeramika za kratší provaz. Vypadají sice opticky podobně, ale nemají stejné vlastnosti. Indukční deska je jediným typem na trhu, který zůstane studený i po dovaření, protože teplo se kumuluje v hrnci a ne na ploše desky. Když se dotknete rukou varné plochy, ta bude maximálně vlažná od hrnce. Pokud máte malé děti, je to nejbezpečnější varná deska na trhu.