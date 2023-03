Jak se dnes rodí kreativa? Na Eshopistu míří experti z Alzy, Notina i Kantaru

Jak se rodí kreativa v Alze? Proč je důležité kreativu testovat a co to může firmě přinést? Jak obsahem a kreativou mluvit na mladou generaci Z a Alfa? Jakou roli hraje TikTok? Kdy firmám dává smysl využít potenciál všech komunikačních kanálů a kdy naopak ne? Jak se ke kreativě staví expert Richard Mareček, autor kreativy Dedoles?

Nenechte si ujít dalšího Eshopistu, tentokrát na téma kreativy nejen v e-commerce. Eshopista se koná už tento čtvrtek 9. března v Praze.

"Na kreativu však nebudeme nahlížet jen z pohledu krásy, estetiky či vkusu, ale především z pohledu dat i samotného procesu a testování. Experti nejen z oblasti e-commerce vám ukážou, jak nastavit funkční systém, který přispívá k růstu byznysu firem. Podíváme se, jak toto téma procesně řeší konkrétní leadeři našeho e-commerce trhu. Pobavíme se o tom, které aspekty kreativní oblasti musí být vyjasněné, aby kreativa mohla být dlouhodobě funkční a naplňovat potřeby firmy,“ uvádí David Vurma, CEO marketingové agentury Acomware, která Eshopistu pořádá už sedmým rokem.

Opět se tak můžete těšit na setkání se špičkami české e-commerce, na inspirační blok, přednášky o trendech a zajímavostech, panelovou diskuzi s odborníky, expertní blok i networking.

Mezi hlavními speakery se představí Marek Říha, Strategic Brand Consultant z Alzy. Ukáže vám, jak se dělá kreativa v Alze, a dá tak nakouknout pod pokličku tvorby kreativy u české e-commerce jedničky. Ukáže i příklady postupu realizace od byznys zadání po výstup a prozradí, co funguje a nefunguje. Nebude chybět ani pohled na základní způsob vyhodnocování kreativy.

Jonáš Čumrik, Strategy & Idea Director z Notino.cz, zase bude sdílet know-how o tom, jak si získat nejen pozornost, ale i důvěru GenZ. Jonáš se s vámi podívá na zajímavosti ve tvorbě obsahu, důležitost témat v komunikaci a zapojení jak influencerů, tak i ambasadorů z řad firmy. Nebude to jen o TikToku, i když mluvit se o něm bude hodně, protože je to jedna z hlavních platforem, kde mladší tráví většinu svého online času. Dostane se však i na TV a jiné formáty, o nichž GenZ sice moc nemluví, ale vnímá je, stejně jako offline aktivity, které hrají velkou roli v jejich životě.

Testujete kreativu? Že ještě ne? Michal Ježek, Senior Project Leader ze společnosti Kantar, vám ukáže, proč je důležité testovat kreativu v rané fázi, co je vlastně možné testovat a kdy. Co je k úspěšnému procesu vlastně potřeba? Dotkne se i různých přístupů (od klasických dotazníků až po neuro měření). Jak na to, aby výsledky měly pro firmy dobrou vypovídací hodnotu? A jak do této oblasti promlouvá automatizace či AI?

Pavol Lukáč, Head of Digital Strategy OMD, ve své přednášce s názvem Full media mix jako klíč k budování silné značky představí výhody i bariéry vstupu do světa široké komunikace značek a prozradí, kdy dává a kdy nedává smysl využít potenciálu všech komunikačních kanálů, které mediální a komunikací přeplněný svět nabízí. Co může značkám přinést synergie online a offline komunikace?

Dále se můžete těšit na přednášky Head of kreativní agentury Blueglue Pavla Paradýse či Richarda Marečka, Head of Brand Dedoles. I tentokrát nebude chybět velká panelová diskuse, kde budou zástupci agentur a firem diskutovat nejen o kreativě dneška, ale i o tom, jak může vypadat v budoucnosti.

Další Eshopista se koná už ve čtvrtek 9. března v Kině Přítomnost. Vstup je pouze pro registrované. Koupit vstupenku lze na eshopista.cz.

Partnery letošního ročníku Eshopisty jsou Alza, Heureka Group, Zásilkovna, Skladon, Luigi’s Box, PPC Bee, Shoptet a kreativní agentura Blueglue. Mediálními partnery jsou Marketing & Media, zpravodajský portál komoraplus.cz a měsíčník Hospodářské komory České republiky Komora.

