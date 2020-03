Jak můžeme pomocí potravin posílit imunitu

Paříž - Imunitní systém, jehož úkolem je chránit organismus, může být posílen díky vyvážené stravě. Například vitamín C obsažený v zelenině nebo v kiwi má antioxidační účinky a pomáhá chránit naše tělo, píše francouzský týdeník L´Express.

Některé potraviny nám mohou pomoci upevnit náš imunitní systém. Ten tvoří celek orgánů, tkání, buněk a molekul, které zajišťují imunitu, tedy schopnost chránit se před toxickými nebo infekčními látkami pocházejícími zvenčí, jako jsou viry, bakterie či paraziti. Tyto složité mechanismy jsou nezbytné pro naše přežití a správné fungování celého těla.

Náš organismus zajišťuje tento úkol přirozeně, ale do hry vstupují vnější faktory. "Imunitní systém se udržuje zdravou a vyváženou výživou, ale také hygienou a pravidelným sportováním," zdůrazňuje dietetička Ysabelle Levasseurová z Paříže. Jak tedy posílit imunitní systém a bojovat proti infekci?

Jezme hodně vitamínů A, B 9, C a D. Vitamín C nalezneme v pomerančích, v kiwi, v černém rybízu, v křenu či v paprikách. To nám umožní zkonzumovat správnou dávku vitamínu C, který má antioxidační a ochranné účinky. Ovoce a zeleninu je nejlépe konzumovat v syrovém stavu, protože je citlivá na teplo a světlo. Vitamín C chrání před volnými radikály a je rovněž obranou před virovými infekcemi.

Vitamín D je rovněž veledůležitý, neboť přispívá k produkci bílých krvinek nezbytných k ochraně těla před vnějším napadením. Nalezneme jej v plnotučných mléčných výrobcích, ve vejcích, sardinkách, ančovičkách, v tresčích játrech nebo v makrelách. Sardinky a makrely v konzervě jsou pravými klenoty.

Vitamín A (jehož prekurzor, známý betakaroten, může působit jako účinný antioxidant) má v organismu mnoho funkcí, zvláště pokud jde o zrak a zdravou pokožku. Působí však i v imunitním systému. Nalezneme ho ve sladkých batátech, v mrkvi, v tykvích, petrželi, v rybím tuku nebo v játrech.

Konečně vitamín B 9 je obsažen v listové zelenině (brokolici, špenátu či kapustě), v játrech, v banánech, ve vejcích nebo v mase. Pomáhá při růstu tkání, snižuje únavu a přispívá ke správnému fungování imunitního systému.

Většina imunitních buněk se nachází ve střevech. Nerovnováha střevní flóry je branou pro průnik infekce. Probiotika tvoří armádu mikroorganismů, které udržují rovnováhu střevní flóry a posilují imunitu. Nalezneme je v jogurtech, fermentovaných mléčných výrobcích, jako je kefír, v menší míře v čerstvých sýrech či ještě v zelí, topinamburech, v česneku a cibuli.

Nesmírně důležitý je hořčík. Když nám chybí, jsme unaveni a citlivější k infekci. Může ho přijímat v mořských plodech, v kakau a černé čokoládě, v minerálních vodách s obsahem magnesia, v ořeších, banánech či v celozrnné rýži. Zinek se zase podílí na činnosti více než 200 enzymů, zvláště těch, které zajišťují ochranu proti volných radikálům. Je důležitý pro fungování brzlíku, orgánu imunitního systému. Najdeme ho v ústřicích a mase, zejména hovězím.

Konečně nezapomeňme na selen. I ten pomáhá v boji proti volným radikálům a stimuluje imunitu. Obsahují ho ryby a mořské plody.