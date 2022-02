Jahn: Škodě Auto chybí až stovky IT specialistů, chceme je najímat ze zahraničí

Praha - Škodě Auto chybí až stovky IT specialistů, které firma potřebuje pro svoji digitální transformaci. Automobilka navrhuje umožnit nábor kvalifikovaných odborníků ze zahraničí a zajistit větší podporu technologických studijních oborů. Na kulatém stole Hospodářské komory ČR to dnes řekl člen představenstva Škody Auto Martin Jahn.

Podle Jahna je cestou jak zvýšit množství kvalitních absolventů úprava finanční koeficientů pro některé studijní obory zaměřené na IT. Premiér Petr Fiala (ODS), který se diskuze také účastnil, uvedl, že je k upřednostňování určitých oborů skeptický. Podle něj je místo finanční podpory cestou motivace již na základních školách a úprava výuky.

Vláda by podle Jahna měla vytvořit systematický program pro dovoz IT specialistů. V současnosti najímání lidí z jiných zemí brání vysoká legislativní zátěž. Podle zakladatele společnosti Socialbakers Jana Řežába je aktuálně prakticky nemožné najmout programátora z USA nebo jiných zemí mimo EU. "Je to tří až šestiměsíční proces," uvedl.

Vláda chce podle Fialy otevřít pracovní trh pro zahraniční pracovníky, předně z východní Evropy. "Odbory jsou proti, ale my to uděláme. Není možné abychom neotevřeli náš pracovní trh, jinak nebudeme konkurenceschopní," uvedl premiér.

Škoda Auto v současnosti prochází přechodem k elektromobilitě a digitalizaci. Ve výrobě využívá virtuální realitu, umělou inteligenci nebo 3D tisk. Do roku 2030 chce v Evropě prodávat 50 až 70 procent aut na elektřinu.