Jágr se proti Zlínu zranil, jeho start v Olomouci je nejistý

Kladno - Hvězdný útočník Jaromír Jágr se v závěru pátečního utkání hokejové extraligy proti Zlínu (1:0) zranil a jeho start v dresu Kladna v neděli na ledě Olomouce je nejistý. Sedmačtyřicetiletý hrající majitel Rytířů odjel necelé tři minuty před koncem během přesilovky svého týmu předčasně na střídačku a odstoupil ze hry.

"Dnes jsem trénink s týmem vynechal, a jestli nastoupím k zítřejšímu zápasu, se rozhodnu těsně před utkáním. Mé tělo začíná zlobit," uvedl dnes Jágr na svém instagramovém účtu.

Kvůli svalovému zranění z přípravy se zařadil do sestavy Kladna až ve 3. kole v Karlových Varech, předtím vynechal zápasy v Třinci a domácí premiéru Rytířů po návratu mezi elitu po pěti letech s Hradcem Králové. V dalších 16 zápasech nechyběl a připsal si 14 bodů za osm branek a šest asistencí. Proti Zlínu při výhře 1:0 přihrál v šesté minutě na gól Ladislavu Zikmundovi.

Potíže měl Jágr i před reprezentační pauzou, ale 3. listopadu na ledě Vítkovic nakonec nastoupil. "Já si v sobotu natáhnul sval, tak jsem se soustředil na to, abych vůbec mohl hrát. Z tréninku jsem odešel po deseti minutách, netrénoval jsem a ani nevěděl, jestli budu moct hrát," uvedl tehdy v Ostravě.

I kvůli vyprodané ostravské hale nakonec hrál. "Nesmírně si toho vážím. Je to taková odměna za to, co jsem hokeji obětoval. Vím, že tady byla i spousta malých dětí, nechtěl jsem ty lidi zklamat, když už si koupili lístek. I proto jsem nastoupil," řekl tehdy.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL ze zdravotních důvodů vynechal většinu utkání v minulé sezoně první ligy. V závěru ale Kladnu výrazně pomohl k návratu do nejvyšší soutěže.