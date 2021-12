Jágr pomohl při návratu dvěma body k výhře Kladna nad Litvínovem

Chomutov - Hokejisté Kladna porazili v 35. kole extraligy ve svém azylu v Chomutově Litvínov 3:2 v prodloužení a radovali se z prvního úspěchu po sérii šesti porážek, při kterých získali jediný bod. V čase 63:34 rozhodl Matyáš Filip. Čtrnáctí Rytíři se tak poslednímu Zlínu vzdálili na rozdíl pěti bodů. Gólem a asistencí pomohl k vítězství devětačtyřicetiletý Jaromír Jágr, který se do sestavy vrátil po absenci ve dvou duelech před Vánoci kvůli potížím s přitahovačem.

Do první šance zápasu se prodral kladenský Zikmund a Litvínov odolal i následně při Jarůškově vyloučení. V sedmé minutě nejdříve nepřekonal Bowa po Strejčkově střele z dorážky hostující Straka a hned vzápětí Kubík z úniku nevyzrál na Godlu. Za Severočechy měli možnosti k otevření skóre Lukeš, Kudrna či Irving. Při Strejčkově vyloučení nepřekonali Godlu Kubík ani Plekanec. Při Zikmundově trestu nevyužili šance Zdráhal či Jarůšek.

Na začátku druhé části se Rytíři ubránili při čtyřminutovém vyloučení, když šel pykat Veber za faul vysokou holí na Straku. Další přesilovku dalo Kladno soupeři špatným střídáním a sedm sekund před jejím koncem se povedlo Severočechům otevřít skóre. Kudrna se protáhl kolem Baránka, Bow jeho pokus ještě vyrazil, ale z dorážky otevřel skóre Estephan.

Příležitosti na zvýšení náskoku měli Hübl a Jarůšek. Rytíři dokázali vyrovnat 31 sekund před koncem druhé třetiny. Z oslabení se po faulech Hübla a Balinskise Kladno dostalo do přesilovky pěti proti třem. Jágr z pravého kruhu přes stínícího Zikmunda prostřelil Godlu mezi betony.

Rytíři se ve třetí třetině snažili tlačit za obratem skóre a ve 48. minutě po Plekancově přihrávce do brankoviště dotlačil puk za Godlu Zikmund. Litvínov odpověděl v čase 53:09, kdy Irving napřáhl za pravým kruhem a trefil přesně bližší horní roh Bowovy branky. V 55. minutě mohli Středočeši zpět do vedení, ale Beran v úniku Godlu nepřekonal a vzápětí promarnil velkou šanci i Filip, který si to vynahradil v prodloužení. Prosadil se kolem Irvinga a o pravou tyč poslal puk do branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Burger (Kladno): "První třetina byla poměrně vyrovnaná. Ve druhé přišla naše vyloučení a měli jsme čtyři dvouminutové tresty. Litvínov se dostal do vedení a nám pomohlo, že se nám podařilo srovnat půl minuty před koncem druhé třetiny. Když jsme se ve třetí třetině dostali do vedení, tak jsme doufali, že to ubráníme až do konce. Bohužel jsme nepokryli jednu situaci a soupeř vyrovnal. V prodloužení se nám to podařilo překlopit na naši stranu. I za dva body jsme strašně moc rádi, protože jsme ukončili sérii porážek. Je to ale pořád jeden zápas, musíme na to navázat a už v nejbližším zápase v Karlových Varech se pokusit bodovat a nejlépe vyhrát."

Vladimír Růžička (Litvínov): "Do zápasu jsme vstoupili úplně katastrofálně. Měli jsme hroznou první třetinu a můžeme jen našemu brankáři (Denisu Godlovi) děkovat za to, že skončila 0:0. Ve druhé třetině se nám podařilo dát gól, ale pak nevyhodíme v oslabení puk o mantinel nebo o plexisklo a dostali jsme na 1:1. Třetí třetina bylo o tom, kdo dá gól. My jsme ho dostali, ale podařilo se nám srovnat. V prodloužení jsme udělali chybu a soupeř toho využil."

Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 40. Jágr (Wood), 48. Zikmund (Plekanec, Jágr), 64. M. Filip - 29. Estephan (A. Kudrna, M. Sukeľ), 54. Irving (P. Zdráhal, Estephan). Rozhodčí: Hodek, Hejduk - Frodl, Komárek. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Kladno: Bow - Veber, Kehar, Wood, Baránek, J. Suchánek, Zelingr - Hlava, Plekanec, Zikmund - Jágr, M. Filip, Pytlík - Račuk, Kubík, Melka - M. Indrák, Routa, M. Beran. Trenér: D. Čermák.

Litvínov: Godla - Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, Strejček, Hrbas, D. Kolář - P. Zdráhal, Estephan, M. Chalupa - Jarůšek, V. Hübl, P. Straka - F. Lukeš, M. Sukeľ, A. Kudrna - P. Svoboda, Gerhát, Zygmunt. Trenér: V. Růžička.