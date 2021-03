Jágr pomohl dvěma body k výhře Kladna nad Slavií 3:1

Ilustrační foto - Jaromír Jágr se po více než devíti měsících vrátil 16. prosince 2020 do sestavy kladenských Rytířů. Nastoupil v první lize proti hokejistům Jihlavy.

Ilustrační foto - Jaromír Jágr se po více než devíti měsících vrátil 16. prosince 2020 do sestavy kladenských Rytířů. Nastoupil v první lize proti hokejistům Jihlavy. ČTK/Rytíři Kladno/Roman Mareš

Praha - Hokejisté vítěze základní části Kladna vykročili do čtvrtfinále play off první ligy výhrou nad Slavií 3:1. Dvěma body za gól a asistenci se na ní podíleli devětačtyřicetiletý majitel Rytířů Jaromír Jágr i další ofenzivní hvězda Tomáš Plekanec. Úspěšně odstartovala také druhá Jihlava, která zdolala Litoměřice 2:1. Doma uspělo i Vrchlabí díky výhře nad Vsetínem 4:3 v prodloužení, Přerov na vlastním ledě podlehl Porubě 2:3 v prodloužení.

Kladno zakončilo dlouhodobou část sedmi výhrami a navázalo na to i v play off, v kterém bojuje o návrat do extraligy po loňském sestupu. Skóre otevřel ve 23. minutě krátce po návratu z trestné lavice Rostislav Marosz.

V čase 34:07 zvýšil Tomáš Plekanec, který převzal u vlastní obranné modré čáry puk od Jágra a protiútok zakončil bekhendovou střelou z pravého kruhu. Ve 49. minutě po průniku Jágr dovršil výsledek.

Slávisté, kteří ve středu vybojovali postup v předkole v pátém utkání v Třebíči a proti Kladnu nastoupili bez čtyřiačtyřicetiletého útočníka Jaroslava Bednáře, našli recept na slovenského brankáře Andreje Košarišťana až 31 sekund před koncem zásluhou Tomáše Pšeničky.

Litoměřice také bojovaly ještě ve středu, kdy si zajistily účast ve čtvrtfinále po domácím vítězství nad Sokolovem, a v Jihlavě držely bezbrankový stav až do 46. minuty. V ní ale inkasovaly při vlastní přesilovce, po přihrávce Tomáš Harkabuse skóroval z mezikruží Jiří Fronk.

Necelých sedm minut před koncem zvýšil naopak v početní výhodě tečí střely Filipa Dundáčka od modré čáry Josef Skořepa. Ruskému brankáři Maximu Žukovovi sebral čisté konto 13 sekund před závěrečnou sirénou obránce Jan Holý. Dukla natáhla vítěznou šňůru na sedm utkání.

Vrchlabský nováček potvrdil domácí kralování desátou výhrou na vlastním ledě v řadě. V šesté minutě za ní vykročili díky brance Pavla Mrni, který dorazil puk do okryté branky, a 33 sekund před koncem úvodní části zvýšil tečí Michal Machač.

Na začátku druhé třetiny ale Valaši, kteří v předkole zdolali Ústí nad Labem 3:1 na utkání, rychle ztrátu smazali. Nejdříve se ve 23. minutě prosadil z dorážky Roman Půček a za 81 sekund z mezikruží srovnal David Březina.

V 38. minutě vrátil domácím náskok druhou trefou Mrňa a za 71 sekund odpověděl Jan Berger. V čase 65:22 rozhodl v přesilové hře při vyloučení Radima Kucharczyka Patrik Urban.

Přerov nenavázal na sérii devíti vítězství ze závěru základní části. Poruba, která v předkole play off vyřadila rychle 3:0 na zápasy Prostějov, naopak vyhrála posedmé v řadě.

Domácí dostal do vedení v 16. minutě v přesilové hře Darek Hejcman. Ve druhé třetině nejdříve vyrovnal z dorážky Petr Stloukal, ale v čase 35:16 v další početní výhodě vrátil Zubrům náskok Jan Süss, který dotlačil puk za Ervinse Muštukovse.

Poruba ale dokázala 83 sekund před koncem třetí třetiny v oslabení při trestu Petra Stloukala na pět minut a do konce utkání vyrovnat. Obrat dokonal v čase 72:03 další obránce Tomáš Jáchym.

Výsledky 1. zápasů čtvrtfinále play off první hokejové ligy

Jihlava - Litoměřice 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Branky: 46. Fronk, 54. Skořepa - 60. J. Holý. Rozhodčí: Barek, Jaroš - Sedláček, Šimánek. Vyloučení: 5:7, navíc Martin Procházka (Litoměřice) 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Přerov - Poruba 2:3 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 16. Hejcman, 36. Süss - 25. Stloukal, 59. Žovinec, 73. T. Jáchym. Rozhodčí: Bejček, M. Dědek - Beneš, J. Novák. Vyloučení: 5:6, navíc Stloukal (Poruba) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Kladno - Slavia Praha 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky: 23. Marosz, 35. Plekanec, 49. Jágr - 60. T. Pšenička. Rozhodčí: Souček, Kostourek - Štofa, Kokrment. Vyloučení: 8:9. Bez využití. Bez diváků.

Vrchlabí - Vsetín 4:3 v prodl. (2:0, 1:3, 0:0 - 1:0)

Branky: 6. a 38. Mrňa, 20. M. Machač, 66. P. Urban - 23. R. Půček, 24. Březina, 39. Berger. Rozhodčí: Jechoutek, Květoň - Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 6:7, navíc Matýs (Vrchlabí) 10 min. Využití: 1:0. Bez diváků.

Další program:

Sobota 20. března - 2. zápasy:

17:00 Přerov - Poruba,

17:30 Vrchlabí - Vsetín, Jihlava - Litoměřice,

18:00 Kladno - Slavia Praha.