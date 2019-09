Jagger a Sutherland v Benátkách podpořili boj proti oteplování

ČTK/AP/Joel C Ryan

Zpěvák Mick Jagger na filmovém festivalu v Benátkách. ČTK/AP/Joel C Ryan

Benátky (Itálie) - Britský rocker Mick Jagger a herec Donald Sutherland na červeném koberci filmového festivalu v Benátkách podpořili protesty proti změnám klimatu. Napsal to portál Variety. Frontman kapely The Rolling Stones a kanadský herec se společně objevují v italsko-americkém thrilleru The Burnt Orange Heresy, jehož sobotní projekcí festival skončil. Jagger ve filmu ztvárňuje démonického sběratele umění.

"Jsem rád, že to dělají, protože oni zdědí planetu," odpověděl Jagger na tiskové konferenci na dotaz, jak se cítí, když asi tři až čtyři stovky demonstrantů před Palazzo del Cinema požadují, aby bylo obrovským výletním lodím zakázáno vplouvat do Benátek a také aby se zlepšilo povědomí o hrozbě klimatických změn. "Momentálně jsme ve velmi obtížné situaci, zvláště v USA, kde nynější vláda ruší všechna dosavadní omezení na ochranu životního prostředí," dodal.

Demonstranti na červeném koberci většinou patřili k organizaci nazvané Benátský klimatický tábor, která tvrdí, že lodě plující lagunou narušují základy historického města. Jejich protest měl ale i širší poselství. "Je jasné, že Země hoří. Nastal čas mobilizovat se, podniknout seriózní opatření a zajistit sociální a klimatickou spravedlnost," uvedla na svém webu organizace.

"Spojené státy, které by měly být světovým vůdcem v ochraně životního prostředí, toto vůdcovství ztratily. Rozhodly se jít opačným směrem," zdůraznil Jagger. "Jsem rád, že to (nebezpečí klimatických změn) lidé pociťují tak silně, že chtějí protestovat, ať už na červeném koberci, nebo i jinde," řekl.

Sutherland, který ve filmu The Burnt Orange Heresy hraje slavného současného umělce, řekl, že opatření na ochranu životního prostředí zavedená během působení předchozího amerického prezidenta Baracka Obamy byla "sotva přiměřená, ale teď byla roztrhána". "Roztrhána jsou teď i v Brazílii a v Anglii roztrhána budou," dodal. Ochránci životního prostředí "musejí bojovat rázněji a musejí získat co největší podporu", zdůraznil kanadský herec.

"Opravdu mě bavilo hrát roli sběratele," poznamenal Jagger ke své filmové roli. Dodal však, že sám žádný sběratel není, věci vyhazuje, takže je spíš beznadějný případ.