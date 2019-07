Jaeden Martell: Udržovat přátelství je pro dětské herce těžké

Karlovy Vary - Začít s herectvím v dětském věku má své výhody i úskalí. Jaeden Martell a Kara Haywardová oba zahájili své kariéry velmi brzy a jsou vděční za příležitost učit se od malička od zkušenějších hereckých kolegů. Na druhou stranu měli kvůli pracovní vytíženosti potíže například udržovat přátelství se svými spolužáky. Řekli to dnes při festivalové besedě Kviff talk v karlovarském hotelu Thermal.

"Když jsem začal trávit více času prací na natáčení, bylo pro mě velice těžké udržovat přátelské vztahy, třeba se spolužáky. Bylo i období, kdy jsem pracoval prakticky jen s dospělými a cítil jsem se kvůli tomu i osaměle. Postupně jsem si ale našel přátele z herecké branže. Sblížily nás podobné zkušenosti i životní styl," řekl dnes šestnáctiletý Martell, který se proslavil rolí Billa Denbrougha v adaptaci románu Stephena Kinga To. Na karlovarském festivalu ho lze vidět v psychologickém dramatu Chata a v celovečerním debutu Martina Krejčího Podivuhodná dobrodružství Paula Harkera.

Oba mladí herci se shodli, že být jako dítě "na place" má svoje výhody. K začínajícím dětem jsou většinou ostatní tvůrci shovívaví a podporují je. Martell zmínil například spolupráci s Clivem Owenem ve filmu The Confirmation, kde hrál jeho syna. "Jako představitel jeho syna jsem se snažil co nejvíc napodobovat jeho styl. Hodně mi to dalo pro tu roli, ale i pro další rozvoj mých hereckých schopností," popsal.

Podle Kary Haywardové je pro mladého herce ideální, pokud je především režisér zkušený a ví přesně, co od herců jste. "Pokud víte, že ten člověk už vytvořil úžasná umělecká díla a rozumí svojí práci, je to nesmírně uklidňující. Prostě jen posloucháte jeho instrukce a snažíte se jim co nejlépe porozumět," řekla. Dvacetiletá Haywardová navštívila karlovarský festival již v roce 2012, kdy ve Velkém sále uvedla film Až vyjde měsíc Wese Andersona. Na festivalu letos doprovází americký soutěžní snímek Ke hvězdám.

Oba mladí umělci uvedli, že by se v budoucnu chtěli kromě herectví věnovat jiným filmovým disciplínám. Zatímco Martell by rád režíroval vlastní film, Haywardová by ráda zkusila produkci nebo psaní scénářů. "Herectví je moje první láska, ale chtěla bych zkusit i další věci," řekla.

Fanoušky na karlovarském festivalu čeká v sérii Kviff talk už jen poslední beseda. Jejím hostem bude v pátek ve 14:15 americká herečka Patricia Clarksonová, letošní držitelka Zlatého Glóbu za úspěšný seriál Ostré předměty.