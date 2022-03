Jaderné elektrárny loni vyrobily zhruba třetinu české elektřiny

Praha - Jaderné elektrárny se v loňském roce podílely na výrobě elektřiny v ČR z 36,6 procenta. Byly tak největším tuzemským producentem elektřiny. Na druhém místě byly hnědouhelné elektrárny, které vyrobily 35,1 procenta elektřiny. Vyplývá to z informací interaktivního modulu oborového webu oEnergetice.cz. Meziročně se ale podle něj podíl elektřiny vyrobené z jádra mírně snížil, v roce 2020 činil 37,2 procenta. V roce 2019 se největší částí podílely na výrobě elektřiny v Česku hnědouhelné elektrárny s podílem 38,9 procenta, jaderné elektrárny si tehdy připsaly 36,1 procenta.

Na třetím místě co do nejvyšší produkce se loni umístily plynové zdroje, které loni vyrobily přes deset procent elektřiny. Z biomasy se vyrobilo 3,1 procenta elektřiny, z černého uhlí 3,2 procenta a vodní elektrárny vyprodukovaly 3,1 procenta celkové české výroby elektřiny. Solární elektrárny si pak v loňském roce připsaly v ČR výrobu 2,8 procenta, přečerpávací elektrárny 1,5 procenta. Větrné elektrárny vyrobily 0,8 procenta celkové elektřiny a ostatní obnovitelné zdroje rovná tři procenta.

Po celý rok ale není poměr zdrojů stejný. Například v listopadu a prosinci se nejvíce elektřiny vyrobilo z hnědého uhlí. Stejná situace byla také v lednu a únoru. V lednu dokonce uhelné zdroje přesáhly 40 procent vyrobené elektřiny v celé ČR.

"Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů je silně pod možnostmi, kterými by tyto domácí zdroje mohly přispět k produkci čisté energie. Posledních deset let se podíl zelené elektřiny na energetickém mixu pohybuje mezi 12 až 13 procenty. Pokud by bývalé vlády nezastavily jejich rozvoj, mohly jsme dnes pomocí solárních a větrných elektráren nebo bioplynových stanic pokrývat pětinu naší spotřeby elektřiny," řekl ČTK programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Výrobu obnovitelných zdrojů lze přitom podle něj zvýšit do roku 2030 o zhruba pětinásobek pro fotovoltaiku - na 12 terawatthodin ročně, a pro větrné elektrárny na zhruba sedminásobek proti dnešku - na necelých pět terawatthodin ročně. Další terawatthodiny ročně mohou přidat bioplynové stanice, míní. "Celkem by tak Česko mít do roku 2030 z obnovitelných zdrojů okolo 20 terawatthodin ročně. Třetina domácí čisté spotřeby elektřiny by pak byla stoprocentně nezávislá na dodávkách energetických zdrojů z Ruska i spalování stále dražších fosilních paliv," uvedl Sedlák.

Energetická společnost ČEZ tento týden zahájila tendr na stavbu nového jaderného bloku Dukovan. Blok by měl stát do roku 2036. Vyhodnocení výběrového řízení by mělo být uzavřeno do konce roku 2024. Začít stavět se má v roce 2029.

Loni dodaly jaderné elektrárny Dukovany a Temelín do přenosové soustavy 30,73 terawatthodiny (TWh) elektřiny, meziročně o tři procenta více. Téměř tak vyrovnaly dosud rekordní rok 2013, kdy oba české jaderné zdroje vyrobily 30,75 TWh energie.