JABLOTRON: Z půdy rodinného domku mezi renomované výrobce

Ryze česká technologická společnost s dvoumiliardovým obratem, vlastním vývojem i výrobou a tradicí od roku 1990. To je JABLOTRON, dnes světoznámý dodavatel řešení pro ochranu majetku, zdraví a bezpečí firem i občanů a také štědrý sponzor a donátor.

Příběh ne nepodobný těm, které si spojujeme s mnohými původně „garážovými“ firmami konce minulého století v Americe, z nichž vyrostly světové značky. Na začátku byli čtyři zakladatelé, kteří se na půdě nenápadného domku v Jablonci nad Nisou zabývali vývojem elektroniky. Za rychlým růstem firmy JABLOTRON stály dobré nápady, píle a houževnatost zakladatelů i zaměstnanců. Po necelých třiceti letech je z malého podniku, kde se o podnikání v pravém slova smyslu ani nedalo mluvit, velká skupina JABLOTRON, která zaměstnává skoro sedm stovek lidí a vyváží produkty do téměř osmi desítek zemí.

S nápadem založit firmu přišel Dalibor Dědek, absolvent ČVUT v Praze, hned po roce 1989. Prvním produktem byl průmyslový řídicí systém, se kterým firma málem zkrachovala. Zachránila ji výroba domovního alarmu. JABLOTRON se hned od počátku věnoval systematickému budování vlastní prodejní sítě. Do zahraničí se firma prosadila tak, že výrobky zpočátku nabízela prostřednictvím své dceřiné společnosti z Tchaj-wanu. V počátcích totiž byla Česká republika podezřelým místem původu. Tento trik se vyplatil a české alarmy se rychle začaly prodávat do mnoha zemí. Krade se totiž všude…

Naprostou většinu zisku vracela společnost do vývoje, a tak mohla po alarmech časem nabídnout i jiné produkty. Dalibor Dědek vždycky vedl své zaměstnance k tomu, aby přicházeli s návrhy výrobků, které jsou maximálně jednoduché a uživatelsky přátelské. S jedním takovým se v roce 2004 dostal až do televize CNN. Šlo o velký stolní mobil, který vypadal podobně jako klasický tlačítkový telefon se sluchátkem na kroucené šňůře, ale měl v sobě SIM kartu, takže nepotřeboval telefonní linku a využíval výhodné tarify mobilních operátorů. Kromě seniorů oslovil po celém světě zejména firmy, jež se často stěhují a ocenily pohodlné užívání i nezávislost na pevných linkách. Velkých mobilů prodala firma do celého světa více než milion kusů. Dalším unikátním produktem bylo digitální fotoalbum, které tak trochu předstihlo pozdější tablety.

Jak rostla výroba a rozšiřoval se sortiment, vznikaly další dceřiné firmy. Pro zachování vnitřní pružnosti a schopnosti rychlé reakce se společnost transformovala na holdingově řízenou skupinu firem JABLOTRON GROUP.

Hlavním pilířem holdingu stále zůstává vývoj a výroba alarmů, která se soustřeďuje v největší společnosti skupiny – JABLOTRON ALARMS. Ta dnes patří k nejvýznamnějším dodavatelům alarmů nejen v ČR, ale i ve světě. Další důležitou částí holdingu je bezpečnostní centrum JABLOTRON SECURITY, které hlídá v Česku více než 70 tisíc objektů a každý měsíc přibývá tisícovka dalších. JABLOTRON také významně investoval do společnosti, která vyvíjí a vyrábí větrací jednotky a topné systémy pro rodinné domy. V pestré paletě aktivit firmy je i společnost LEANCAT, která se specializuje na vývoj a aplikace palivových článků. To, co výrobky JABLOTRONU spojuje, jsou cloudové služby a přístupové aplikace. V této oblasti se firma řadí mezi světové lídry. Zajímavý je i fakt, že významné procento sortimentu vyrábí JABLOTRON ve vlastní továrně v Jablonci nad Nisou.

Nedílnou součástí aktivit skupiny jsou veřejně prospěšné projekty. V roce 2016 vznikla Nadace JABLOTRON. Od jejího vzniku byly podpořeny prospěšné aktivity za více než 250 milionů korun, přičemž hlavními přispěvateli nadace jsou logicky firmy skupiny JABLOTRON.

Některé projekty (jako třeba záchranu Prezidentské chaty v Bedřichově) podporuje Dalibor Dědek jako mecenáš přímo. Poté, co prodal 40procentní podíl ve firmě svému společníkovi a předal většinu rozhodovacích pravomocí v holdingu novému vedení, poskytuje příležitostně konzultace výkonným manažerům a věnuje svůj čas především dětem (vnoučatům a těm, které před nedávnem přijal za své).