Jablonečtí si přáli zvučnější soupeře, věří ale, že mohou hrát o postup

Jablonec nad Nisou - Zástupci jabloneckého fotbalového klubu se shodli, že si přáli ve skupině Evropské konferenční ligy dostat atraktivnější soupeře, jako je třeba Tottenham. Zároveň ale věří, že v konkurenci Alkmaaru, Kluže a dánského celku Randers mají šanci na to zabojovat o postup.

"Budu upřímný, přál jsem si jednoho z gigantů, buď AS Řím nebo Tottenham Hotspur. To by bylo velké lákadlo. Na druhou stranu po sportovní stránce jsem s losem spokojený. Soupeři mají vysokou kvalitu, ale jsou hratelní. Doufám, že budeme bojovat o postup ze skupiny," uvedl pro klubový web jablonecký šéf Miroslav Pelta.

"Osobně jsem si přál jinou skupinu, chtěl jsem Tottenham. Když už se to ztenčovalo, vypadalo to i docela pravděpodobně. Bohužel to nevyšlo. Ale jsem strašně vděčný za to, že se Jablonec dostal do pohárů. Budeme si to chtít strašně moc užít a hrát každý zápas tak, abychom dělali Jablonci dobré jméno. Chtěli bychom se porvat o postup, i když víme, že to bude těžké," doplnil křídelník Václav Pilař.

Severočeši si s Alkmaarem zopakují deset let starý souboj ze 3. předkola Evropské ligy, v němž neuspěli po prohře 0:2 venku a remíze 1:1 doma. "Je to velký klub a mužstvo, které hrálo teď naprosto vyrovnanou partii s Celticem. Osobně si myslím, že Alkmaar je favoritem naší skupiny," mínil Pelta.

Jablonec by na Alkmaar v letošní kvalifikaci narazil už v případě, pokud by ve 3. předkole Evropské ligy neprohrál se Celticem Glasgow. "Pamatuji si, že Alkmaar byl hodně ofenzivní. Teď už je to ale jiný tým s hodně mladými hráči. Viděl jsem teď i jejich odvetu se Celticem a Alkmaar tam ukázal velkou sílu. Byl lepší a měl hodně brankových příležitostí. Z tohoto pohledu to bude těžký zápas s Holanďany," přemítal Pilař.

Severočeši věří, že s dalšími dvěma soupeři budou hrát vyrovnaně. Do osmifinále v nově vzniklé soutěži přímo postoupí jen vítězové skupin, druzí v pořadí se do vyřazovací fáze zapojí o kolo dříve proti celkům na třetích místech v Evropské lize.

"Kluž je pro mě teď trochu neznámá. Pamatuji si ji z dřívější doby, kdy měla individuality a technické hráče směrem dopředu. Randers jsem si taky moc nepřál. Z čtvrtého koše to byl asi ten nejhorší, protože ten dánský styl a propracovaná dánská defenziva bude těžká," uvedl Pilař.

"S Kluží a Randers se pokusíme hrát co nejvíce vyrovnané partie. Pokusíme se postoupit do jarních bojů, což by byl pro Jablonec další historický úspěch v pohárové Evropě. Ve skupinách je vždy rozhodující, když se vám povede maximálně bodovat na domácí půdě. Spolu s tím se musíme pokusit přivézt nějaké body i z venku," dodal Pelta.