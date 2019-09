Jablonec zkusí proti Olomouci natáhnout domácí vítěznou sérii

Jablonec - Fotbalisté Jablonce a Olomouce uzavřou v pondělní dohrávce 10. kola úvodní třetinu základní části první ligy. Severočeši se pokusí natáhnout jedenáctizápasovou domácí vítěznou sérii v nejvyšší soutěži a potvrdit úspěšnou bilanci ve vzájemných duelech. Sigma však už tři kola neprohrála a ze sedmého místa ztrácí na soupeře jen dva body, takže ho v tabulce může přeskočit.

Jablonec doma v lize od února neztratil ani bod a na svém stadionu získal 15 z celkových 16 bodů v této sezoně. S Olomoucí Severočeši prohráli jediný z posledních 13 ligových zápasů a doma se Sigmou od roku 2005 bodovali jedenáctkrát po sobě.

Hanáci ovšem mají formu, kterou potvrdili v předminulém kole remízou 3:3 na Spartě. "Olomouc má úspěšnou sérii, je posilněná vítězstvím doma a bodem na Spartě. Už jen to, že hráli na Spartě 3:3, ukazuje jejich sílu. Že dali tři góly na Spartě, je pro nás zdvižený prst. Musíme být obezřetní, čeká nás velmi kvalitní soupeř," řekl ČTK jablonecký trenér Petr Rada.

"My ale hrajeme doma a budeme se snažit, abychom byli aktivní. Chceme navázat na poslední výkony, které byly dobré. Ať už s Ostravou nebo v Plzni, kde se nám sice bodovat nepodařilo, ale herně jsme obstáli. Chtěli bychom navázat na tu fotbalovost a samozřejmě doma zvítězit. Kéž bychom tu domácí sérii protáhli," přál si Rada.

Olomouc se nepříznivou bilancí v Jablonci nesvazuje. "Myslím, že na tohle hráči vůbec nemyslí. Troufnu si říct, že to ani neví. Kdybyste mi to neřekli, nevím to ani já. Jedeme se tam rvát o co nejlepší výsledek. V posledních třech ligových zápasech jsme dokázali uhrát sedm bodů, nálada je tedy velmi dobrá," řekl pro klubový web olomoucký kouč Radoslav Látal.

"Samozřejmě víme, že doma Jablonec zatím neztratil ani bod. Víme, že je to silné mužstvo, které má vždy velmi dobře poskládanou sestavu. Mají několik výrazných individualit, ať je to Sýkora, Doležal nebo Matoušek, který střílí góly. Ofenzivu mají nadstandardní, mají rychlostní typy hráčů, kteří se umí prosadit v křídelních prostorech a soubojích jeden na jednoho. Průměrný výkon na Jablonec určitě stačit nebude," dodal Látal.

Zápas v Jablonci začne v pondělí v 18:00.

Hlasy před dohrávkou:

