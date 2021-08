Jablonec zdolal Žilinu 5:1 a je blízko postupu do Konferenční ligy

Jablonec - Fotbalisté Jablonce rozstříleli doma v úvodním duelu 4. předkola Evropské konferenční ligy Žilinu 5:1. V rozmezí 10. až 22. minuty se dvakrát prosadil Miloš Kratochvíl, v závěru úvodního dějství skórovali Martin Doležal a Jakub Považanec. Za hosty snížil v 75. minutě Taofiq Jibril, o čtvrt hodiny později stanovil konečný stav střídající Jakub Martinec.

Jablonec ještě nikdy nepostoupil v pohárech z kvalifikace. Na podzim 2018 si zahrál skupinu Evropské ligy, do které ale prošel přímo bez nutnosti hrát předkola. Pokud by Severočeši slovenský tým vyřadili, inkasovali by za účast v hlavní fázi Evropské konferenční ligy bonus v přepočtu zhruba 75 milionů korun. Žilina si naposledy zahrála v pohárech skupinu v sezoně 2010/11, kdy prošla do hlavní fáze Ligy mistrů. Odveta na Slovensku je na programu příští čtvrtek.

"Jsem spokojený, že jsme vyhráli, ale jsme v půlce cesty. V prvním poločase jsme hráli velice dobře stejně jako po vstupu do druhého poločasu. Pak jsme měli pasáž, kdy nás soupeř zatlačil a byl aktivnější. Inkasovali jsme tam branku. Pak jsme se z toho střídáním dostali a dovedli jsme to do vítězného konce," řekl na tiskové konferenci jablonecký trenér Petr Rada.

Jeho svěřenci do kvalifikace Evropské konferenční ligy přešli po vyřazení ve 3. předkole Evropské ligy se Celticem Glasgow (porážky 2:4 doma a 0:3 venku).

Žilina měla loni v souvislosti s koronavirovou krizí finanční problémy a vyhlásila likvidaci. Kvůli tomu se zbavila drahých hráčů a nyní vsází na mladíky. Věkový průměr soupisky je necelých 21 let. Navzdory tomu přešla přes tři předkola Evropské konferenční ligy. "Šošoni" postupně vyřadili Dila Gori, Apollon Limassol a Tobol Kostanaj.

Proti Jablonci se však od začátku projevil velký rozdíl mezi oběma týmy. Domácí v 10. minutě otevřeli skóre. Houskův centr do vápna Pilař hlavou sklepl na Kratochvíla, který propálil brankáře Petráše. Ve 22. minutě přidal Kratochvíl druhý zásah, když Krobův pas na bližší tyč usměrnil do sítě.

"I když to říká každý, nehodnotím to vůbec tak, že jsem dal dva góly. Výhra je hlavně strašně důležitá pro nás jako pro tým, pro celý klub, kabinu a trenéry, protože jsme měli špatnou sérii," prohlásil Kratochvíl.

Jablonečtí pokračovali v aktivní hře. Pilařova přízemní střela skončila těsně vedle. Agilní domácí záložník ve 32. minutě hlavou trefil Kiwiora do ruky, rozhodčí Kehlet ale protesty jabloneckých hráčů nevyslyšel a penaltu nenařídil. V další šanci Pilař o chvíli později vypálil před šestnáctkou mimo tři tyče.

Přesto domácí do konce úvodního dějství ještě dvakrát udeřili. V 41. minutě po Holíkově přihrávce kapitán Doležal prostřelil hostujícího gólmana. Mimořádně povedený první poločas korunoval další trefou v nastavení i díky Minárikově teči slovenský záložník Považanec.

Deset minut po přestávce Petráš vytáhl Kratochvílovu střelu zpoza vápna. Střelou z dálky se potom neprosadil ani Houska. Na opačné straně Rusnákův pokus minul branku.

V 65. minutě Pilař zpětnou přihrávkou našel Kratochvíla, jehož pohotové zakončení skončilo těsně vedle. O 10 minut později snížil prudkou ranou z šestnáctky Jibril. Doležal ani Čvančara následně čtyřbrankový náskok domácím nevrátili, ale Martinec hlavou po rohovém kopu už ano. Severočeši dali potřetí ve své historii v soutěžích UEFA pět branek v jednom utkání.

Jablonec zvítězil po pěti soutěžních zápasech a doma v pohárech triumfoval po osmi utkáních.

"Dnes se rozhodlo ve vápně, kde jsme měli problém uskákat a vyhrát souboje. V poli to nebylo tak dramatické, jako je výsledek. Škoda pátého gólu. Ještě jsme věřili, že Jablonec doma můžeme nějakým způsobem potrápit. Hodnotím to jako nešťastný zápas," konstatoval kouč Žiliny Pavol Staňo.

Hlasy po utkání:

Pavol Staňo (trenér Žiliny): "Včera jsme vyhodnotili šance na postup 50 na 50, ale to dneska padlo. Samozřejmě uděláme všechno pro to, abychom v domácím prostředí zápas vyhráli.

Miloš Kratochvíl (záložník Jablonce a autor dvou branek): "Asi to byl můj životní zápas. Dal jsem dva góly, ale mohl jsem dát tři, takže mě to mrzí. I když to říká každý, nehodnotím to vůbec tak, že jsem dal dva góly. Výhra je hlavně strašně důležitá pro nás jako pro tým, pro celý klub, kabinu a trenéry, protože jsme měli špatnou sérii. Jsme samozřejmě v půlce, ale je to pro nás dobrý první krok. Tohle je pro nás důležité."

Vahan Bičachčjan (záložník Žiliny): "Čekali jsme, že to bude těžký zápas. Jablonec má dobré mužstvo, kvalitní hráče. Měli dneska svůj den. Vytvořili si šance a byli stoprocentně efektivní. Dneska nám nevyšlo to, co jsme na hřišti měli dělat. Je to škoda, byli jsme dobře nastavení, ale nevyšlo nám to. Máme ještě 90 minut doma. Budeme se snažit připravit se co nejlépe, abychom to zkusili otočit."

FK Jablonec - MŠK Žilina 5:1 (4:0)

Branky: 10. a 22. Kratochvíl, 41. Doležal, 45.+1 Považanec, 90. Martinec - 74. Jibril. Rozhodčí: Kehlet - Hummelgaard, Sörensen (všichni Dán.). ŽK: Pleštil, Pilař, Holík - Bičachčjan, Sluka, Anang, Fazlagič, Rusnák. Diváci: 4378.

Sestavy:

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec (84. Hübschman) - Pleštil (75. Malínský), Houska, Kratochvíl (80. Martinec), Pilař (79. Smejkal) - Doležal (84. Čvančara). Trenér: Rada.

Žilina: Petráš - Rusnák, Minárik, Kiwior, Anang - Gono (46. Slebodník), Fazlagič, Bičachčjan - Kaprálik (46. Sluka), Jibril (80. Jambor), Ďuriš (81. Goljan). Trenér: Staňo.