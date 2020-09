Jablonec vstoupí na Slovensku do kvalifikace EL

Dunajská Streda - Fotbalisté Jablonce ve čtvrtek zápasem 2. předkola v Dunajské Stredě vstoupí do kvalifikace Evropské ligy. Pokud chtějí projít až do základní skupiny, musejí zdolat nejen lídra slovenské ligy, ale poté ještě další dva soupeře. V případě vítězství by je ve 3. předkole znovu čekal venkovní duel a rakouský soupeř LASK Linec. Kvůli koronaviru se hraje kvalifikace bez diváků a jen na jedno utkání.

Jablonečtí věří, že si povedou lépe než vloni, kdy vypadli hned v 2. předkole s outsiderem Pjunikem Jerevan. Severočeši z kvalifikace ještě nikdy nepostoupili, předloni prošli do skupiny rovnou bez nutnosti hrát předkola. "Budeme se prát o to, abychom postoupili a nedopadli tak jako v minulé sezoně," uvedl jablonecký kapitán Tomáš Hübschman.

Dunajská Streda je podle bookmakerů mírným favoritem. Nikdy v historii sice ještě nehrála základní skupinu pohárů a v předchozích dvou ročnících Evropské ligy skončila v 2. předkole, v nové sezoně však vyhrála všech sedm soutěžních duelů. V 1. předkole zvítězila na půdě islandského Hafnarfjörduru 2:0.

Tým sídlící v městě u maďarských hranic má německého trenéra Bernda Storcka a v ideální základní sestavě pouze jediného Slováka. Kapitána dělá v Dunajské Stredě maďarský reprezentant Zsolt Kalmár, mezi opory patří i jediný Čech v kádru brankář Martin Jedlička. Speciální duel čeká na Slováka Andreje Fábryho, který přišel do klubu právě z Jablonce.

"Mají silného majitele, vybudovali nový areál, krásný stadion. Takže určitě nelžou prognózy, že chtějí bojovat se Slovanem Bratislava o titul. Je to trošku nečitelné, mají hodně cizinců. Z 11 hráčů základní sestavy jich je devět, jeden Slovák a Jedlička v bráně. Nějaké informace máme a musíme se dobře připravit," řekl jablonecký kouč Petr Rada.

"Proti Dunajské Stredě jsem několikrát hrál, ale jejich kádr se značně obměnil. Celkově tam začali pracovat trochu jinak, udělali tréninkové centrum, opravdu krásné. Je vidět, že se klub chce posouvat nahoru jak ve slovenské lize, tak časem i v pohárech," uvedl jablonecký bek či záložník Jakub Podaný, který působil ve Slovanu Bratislava.

Dunajská Streda bez ztráty bodu vede slovenskou ligu, úvod sezony však vyšel i Jablonci, který má ze tří kol nejvyšší soutěže sedm bodů. "Odehráli o pár zápasů víc než my. Mají tam dravé kluky i ty, které známe z české ligy. Myslím, že ten zápas ale bude hlavně o nás. Když budeme hrát dobře a to, na co máme, splníme cíl a postoupíme," mínil Podaný.

V Dunajské Stredě se nepovažují za favorita. "Určitě to bude těžší než 1. předkolo, protože Jablonec hraje už několikátou sezonu po sobě o špičku české ligy. Karty jsou otevřené na obě strany. Myslím, že postoupí ten, kdo bude mít větší štěstí. Motivace je to určitě velká. Když postoupíme, něco přinesu v Dunajské klukům do kabiny," řekl Jedlička, gólman české reprezentační jednadvacítky. "Soupeř bude favorit, působí v lepší lize. My zase půjdeme do zápasu s pokorou," dodal obránce Dominik Kružliak.

Kvůli koronavirovým opatřením se hraje bez diváků a Dunajská Streda tak nebude moci spoléhat fanoušky. Příznivci z města, kde tvoří většinu obyvatelé maďarské národnosti, jsou vyhlášení svou horkokrevností.

"Může to být pro nás plus, protože to vždy byla velká vřava," podotkl Podaný. "Co mám informace, tak jsou tam hodně nepříjemní diváci, možná jedni z nejlepších na Slovensku. Chodí, ať se daří nebo ne. Kdybych to měl přirovnat, tak v uvozovkách něco jako baníkovci u nás. Tohle je pro nás trošku dobré, že tam nejsou. Ale bez lidí se to teď už hraje nějakou dobu, takže i oni si na to zvykli," dodal Hübschman.

Utkání má výkop ve čtvrtek ve 20:45.

Statistické údaje před utkáním DAC 1904 Dunajská Streda - FK Jablonec: Výkop: čtvrtek 17. září, 20:45. Rozhodčí: Di Bello - Tegoni, Longo (všichni It.). Bilance: Slovensko - ČR: 15 6-3-6 10:19. 1998/99 UEFA: Slavia Praha - Inter Bratislava 4:0, 0:2, 2001/02 UEFA: Liberec - Slovan Bratislava 2:0, 0:1, 2007/08 LM: Žilina - Slavia Praha 0:0, 0:0 (na pen. 3:4), 2008/09 UEFA: Liberec - Žilina 1:2, 1:2, 2008/09 UEFA: Žilina - Slavia Praha 0:0, 2010/11 LM: Sparta Praha - Žilina 0:2, 0:1, 2014/15 EL: Košice - Liberec 0:1, 0:3. 2014/15 EL: Slovan Bratislava - Sparta Praha 0:3, 0:4. Dunajská Streda v Evropě: EL/UEFA 15 3-3-9 20:28 PVP 4 3-0-1 9:5 Celkem 19 6-3-10 29:33 Jablonec v Evropě: EL/UEFA 28 8-8-12 38:38 PVP 2 1-0-1 3:3 Celkem 30 9-8-13 41:41 Předpokládané sestavy: Dunajská Streda: Jedlička - Blackman, Müller, Kružliak, Davis - Balič, Schäfer - Divkovič, Friede, Kalmár - Ramírez. Jablonec: V. Hrubý - Holík, Martinec, Kubista, Podaný - Hübschman, Považanec - Ladra, R. Hrubý, Zelený - Schranz. Absence: nikdo - Doležal, Krob, Chramosta, Kratochvíl (všichni nejistý start). Zajímavosti: - Dunajská Streda nikdy nehrála základní skupinu pohárů, vloni i předloni vypadla v Evropské lize ve 2. předkole - Jablonec ještě nikdy nepostoupil v pohárech z kvalifikace, vloni vypadl ve 2. předkole s Pjunikem Jerevan - Jablonec si v předminulé sezoně poprvé zahrál skupinu Evropské ligy, do které ale prošel přímo bez nutnosti hrát kvalifikaci - Jablonec v lednu 2016 v zimní přípravě porazil Dunajskou Stredu 1:0 - české týmy vyhrály poslední 4 pohárové zápasy se slovenskými soupeři, navíc bez inkasované branky - Dunajská Streda obsadila v minulé sezoně slovenské ligy 3. místo, Jablonec skončil v české lize na 4. příčce - Dunajská Streda v 1. předkole vyhrála na půdě islandského Hafnarfjörduru 2:0 a v pohárech zvítězila po 6 zápasech - Dunajská Streda vyhrála všech 7 soutěžních zápasů této sezony a bez ztráty bodu vede slovenskou ligu - Dunajská Streda v pohárech nevyhrála posledních 6 domácích zápasů - Jablonec ve 3 zápasech této sezony neprohrál a inkasoval jediný gól - Jablonec vyhrál v pohárech jediný z posledních 10 zápasů - Jablonec prohrál v pohárech 4 z posledních 5 venkovních duelů - Dunajská Streda v generálce porazila Ružomberok 3:2 a všechny góly dala v oslabení, Jablonec zvítězil 2:0 nad Ostravou - za Dunajskou Stredu chytá český brankář Jedlička - záložník Fábry přišel do Dunajské Stredy z Jablonce, v útoku DAC hraje Ramírez, který působil v Karviné - kvůli koronavirové pandemii se letos hraje kvalifikace pohárů bez diváků a s výjimkou 4. předkola Ligy mistrů jen na jeden zápas - postupující si ve 3. předkole zahraje s Lincem