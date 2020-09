Jablonec v Dunajské Stredě prohrál v prodloužení

Dunajská Streda - Fotbalisté Jablonce nestačili v kvalifikaci Evropské ligy hned na prvního soupeře. V utkání 2. předkola prohráli po divoké přestřelce v Dunajské Stredě 3:5 po prodloužení a ztratili šanci na postup do základní skupiny.

Severočeši na Slovensku vedli do 85. minuty po dvou brankách Ivana Schranze a gólu Jaroslava Zeleného 3:2, ale poté vyrovnal střídající Ion Nicolaescu, který v prodloužení otočil stav. V závěru přidal pojistku Eric Davis. Dvakrát se v zápase za lídra slovenské ligy trefil i Marko Divkovič.

Jablonec vypadl ve 2. předkole stejně jako vloni, kdy nestačil na outsidera Pjunik Jerevan. Letos se celá kvalifikace Evropské ligy kvůli koronavirové krizi hraje na jedno utkání a bez diváků.

Hosté nastoupili ve stejné sestavě jako při víkendové výhře nad Ostravou. V domácí brance nechyběl gólman české reprezentační jednadvacítky Jedlička, nastoupil i Fábry, jenž do Dunajské Stredy přišel z Jablonce.

Severočeši začali poměrně aktivně, ale v šesté minutě inkasovali. Po pasu za obranu si Divkovič všiml, že Hanuš není dobře postavený a obloučkem z úhlu z hranice šestnáctky otevřel skóre.

V deváté minutě jablonecký gólman své zaváhání částečně odčinil. Po chybě hostů ve středu šel do brejku znovu Divkovič, ale Hanuš dobře vyběhl a zasáhl. V 17. minutě mohl srovnat Schranz, proti jeho voleji těsně za hranicí malého vápna však zasáhl Jedlička.

V polovině úvodního dějství maďarský kapitán domácích Kalmár vystřelil z přímého kopu a Hanuš s pomocí břevna vytáhl míč na roh. V 25. minutě Severočeši šťastně srovnali. Ladrovu střelu zpoza vápna tečoval na hraně ofsajdu stojící Zelený a míč šel do protipohybu brankáře Jedličky.

Domácí za branami stadionu povzbuzovala řada fanoušků a jejich chorály doléhaly až na hřiště. V 57. minutě příznivci na chvíli ztichli, protože Jablonec otočil stav. Považanec nákopem z poloviny hřiště vysunul Ladru, který přehodil brankáře Jedličku a dobíhající Schranz doklepl míč do sítě. Letní posila Severočechů se trefila proti svým krajanům, byť v základní sestavě Dunajské Stredy nastoupili jen dva Slováci.

V 65. minutě Dunajská Streda srovnala. Bývalý hráč Karviné Ramírez vysunul Divkoviče a ten s přehledem překonal Hanuše. Hosté však brzy znovu vedli. Italský rozhodčí Di Bello poměrně přísně odpískal Kružliakovi ve vápně hru rukou a Schranz s velkým štěstím penaltu proměnil.

Domácí si pak vytvořili tlak. Kružliak mířil těsně vedle, Divkovičovi vzápětí zkazila radost z hattricku odpískaná ruka a poté Hanuš, který vytáhl míč na tyč. V 85. minutě však jablonecký brankář chyboval, lehkou střelu vyrazil před sebe a čerstvá posila DAC Nicolaescu zblízka srovnal.

Ještě v základní hrací době mohl otočit skóre Ramírez, po jehož pokusu hosty znovu zachránila branková konstrukce. Obrat přišel až v šesté minutě prodloužení, kdy se po kombinaci trefil do horního rohu Nicolaescu. Ve 114. minutě pak povedenou ranou definitivně rozhodl panamský reprezentant Davis. Dunajská Streda vyhrála i osmý soutěžní zápas v sezoně.

Hlasy po utkání:

Ivan Schranz (útočník Jablonce): "Samozřejmě je to zklamání. Ze začátku jsme prohrávali, potom jsme to dokázali otočit. Zase jsme se dostali do vedení, vše se vyvíjelo v náš prospěch. Potom se to asi zlomilo tím vyrovnávacím gólem na 3:3. To nás tak nějak rozhodilo a potom to šlo s námi dolů. Byl to takový bláznivý zápas, stav se měnil, padlo hodně gólů. Je škoda, že když jsme venku dali tři góly, nebrali jsme postup. Za stavu 3:2 jsme možná podvědomě začali výsledek bránit a trochu víc zalezli. Možná to byla ta chyba."

Jakub Martinec (obránce Jablonce): "Když jsme dali na 2:1 i na 3:2, v hlavách máte, že nesmíte dostat gól. Máte už tak nějak v podvědomí, že to ubráníme, nesmíme dostat gól, když jsme to takhle otočili. Když pak v 85. minutě dají na 3:3, tak se vám v té euforii hraje stoprocentně líp než nám. Ale máme kvalitní tým na to, abychom takovéhle momenty zvládli a dovedli to do úspěšného konce. Takovéhle zápasy musíme zvládat, pokud chceme jít dál. Je vidět, že i na Slovensku mají kvalitní ligu. Chtěli jsme jít dál přes Dunajskou Stredu, ale fotbal jde dál a v pondělí už máme hned zápas. Jsme dost zkušení hráči na to, aby nás to neovlivnilo."