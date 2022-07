Jablonec s debutujícím Horejšem na úvod ligy podlehl Bohemians 0:3

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce při soutěžní premiéře trenéra Davida Horejše zahájili novou ligovou sezonu domácí porážkou 0:3 s Bohemians 1905. Skóre zápasu úvodního kola otevřel v závěru první půle Ondřej Petrák, v 70. minutě přidal pojistku Roman Květ a těsně před koncem stanovil konečný výsledek střídající Adam Jánoš. Severočeši v součtu s přípravu prohráli pod Horejšem i páté utkání.

První zajímavou možnost na Střelnici měli ve čtvrté minutě hosté. Květ zahrával přímý kop a brankář Hanuš jeho dalekonosnou ránu s problémy a nadvakrát zlikvidoval.

Jablonečtí zahrozili dvakrát mezi 15. a 16. minutou. Nejprve Kratochvílův pokus zlikvidoval gólman Valeš, poté Sejk zblízka ve skluzu těsně nedosáhl na míč po Houskově stříleném centru.

Bohemians se ujali vedení v 37. minutě. Květ hlavičkoval do tyče, Puškáč přihrál Petrákovi a ten s přispěním výrazné teče domácího Martince šťastně překonal Hanuše.

Jablonecký gólman podržel svůj tým na začátku druhé půle, kdy zlikvidoval Puškáčovu ránu i Hronkovu dorážku. Domácí snaha o vyrovnání působila hodně bezzubě.

Pražané dobře bránili a v 70. minutě přidali pojistku. Hanušovu nepřesnou přihrávku na Považance vystihl Hronek a jeho spoluhráč Květ míč napálil do branky.

Na druhé straně mohl snížit náhradník Ikaunieks, ale zblízka Valeše nepřekonal. Tři minuty před koncem dokonal jabloneckou porážku Jánoš. Střelu letní posily z Ostravy tečoval mimo Hanušův dosah znovu Martinec.

Bohemians v nejvyšší soutěži porazili Jablonec po pěti zápasech a na hřišti Severočechů zvítězili poprvé od května 2014.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Jablonce): "Konečný výsledek asi koresponduje i s naší hrou. Jsem hlavně zklamaný, jak nervózně jsme do zápasu vstoupili. Snažil jsem se kluky od té nervozity ochránit, ale na některých hráčích to bylo strašně vidět. Nová sezona, první zápas, ale přeci nehraju fotbal pod strachem. Byly tam i věci, které by na ligové úrovni neměly být vidět. Když už jsme se dostali do finální fáze, byli jsme tam strašně nervózní. Bohemce strašně pomohl ten vedoucí gól. Druhý poločas jsme se zvedli a hráli dobře. Jenže přišel druhý gól a fatální chyba, tam se ten zápas asi zlomil. Dva góly jsme si dali polovlastní a jeden po takové chybě. Proto nemůžeme myslet na lepší výsledek. Dokud se ty chyby budou opakovat, těžko budeme bodovat. Jsem zklamaný i ze standardek, dva dny jsme se tomu věnovali, a pak to kopeme takhle."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Je to pro mě příjemné hodnocení. Výsledek i skóre je asi nad naše očekávání. Jeli jsme sem vyhrát, já se tím netajím, ale že to bude až takto, to by mě asi ani ve snu nenapadlo. Měli jsme slušný vstup do utkání a domácí jsme drželi na uzdě. Dvěma lacinými ztrátami jsme sice potom soupeři nabídli dvě šance a to nás trochu poznamenalo. Ale postupem času jsme se z toho dostali. Dali jsme gól a domácí jsme tím značně znejistěli. Po druhé brance byli domácí už jakoby zlomení. Korunovali jsme to třetí brankou. Asi jsme nebyli lepší o tři branky, ale tři body bereme se vší pokorou. Musíme ty body ale za týden potvrdit doma (s Ostravou)."

Zdroj: www.fkjablonec.cz

FK Jablonec - Bohemians Praha 1905 0:3 (0:1)

Branky: 37. Petrák, 70. Květ, 87. Jánoš. Rozhodčí: Černý - Podaný, Pečenka - Batík (video). ŽK: Štěpánek, Jovovič - Puškáč. Diváci: 3051.

Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Martinec, Heidenreich, Polidar - Považanec - Pleštil (46. Šulc), Kratochvíl, Houska (78. Kubista), Jovovič (70. Černák) - Sejk (69. Ikaunieks). Trenér: Horejš.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Petrák (71. Jánoš), Kovařík (71. Nový) - Květ (82. Mužík), Hronek (89. Bartek) - Puškáč (82. Koubek). Trenér: Veselý.