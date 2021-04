Jablonec remizoval v Plzni 1:1

Plzeň - Fotbalisté Jablonce ve 27. kole první ligy remizovali v Plzni 1:1 a po středečním vítězství 1:0 nad Spartou obrali o body dalšího favorita. Severočeši v nejvyšší soutěži neprohráli posedmé za sebou a v neúplné tabulce jim patří druhé místo, o které však mohou v neděli přijít. Pátá Viktoria protáhla sérii bez porážky na osm kol. Domácí poslal do vedení v závěru prvního poločasu Adriel Ba Loua, v 70. minutě vyrovnal Ivan Schranz. Oba týmy v závěru trefily břevno.

Plzeň zahrozila už v první minutě, kdy Beauguelova tečovaná střela skončila na horní síti. Na druhé straně po rohu hlavičkoval Doležal, ale gólman Staněk míč výborně vyrazil. Schranz pak pohotovým pokusem těsně minul domácí branku a Falta zase trefil jen připraveného jabloneckého gólmana Hanuše.

Ve 41. minutě se domácí po rychlé akci prosadili. Kaša vybojoval míč, Šulc ho posunul na Ba Louu a ten ranou z první obstřelil Hanuše. Křídelník z Pobřeží poloviny navázal na středeční trefu proti Zlínu a zaznamenal pátý ligový gól v sezoně.

Druhý poločas se rozjížděl pomaleji než první, Jablonečtí si ale po hodině hry vytvořili velký tlak. Pilařovu střelu tečoval o kousek vedle Doležal, kterého poté vychytal Staněk. Plzeňský brankář si poradil i s dorážejícím Schranzem a Jovovičovu střelu s problémy vyrazil na roh.

V 70. minutě hosté přece jen vyrovnali. Schranz v pokutovém území obešel Brabce i Limberského a trefil se přesně k tyči. Pro slovenského útočníka to byl jubilejní desátý gól v ligovém ročníku.

Severočeši podzimní domácí ligový duel s Viktorií otočili z 0:2 na 3:2 a blízko dalšímu obratu byl v 81. minutě Považanec, jenž napálil břevno. Těsně před koncem mohl rozhodnout plzeňský Kalvach, ale Hanuš jeho ránu vytáhnul na břevno. Viktoria doma v lize Jablonec neporazila po předchozích šesti vítězstvích za sebou.

Hlasy po utkání:

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Velmi zajímavý a kvalitní zápas dvou silných týmů. V první půli jsme, myslím, byli lepší. Podařilo se nám i otevřít soupeře a jít do vedení 1:0. Ve druhé části hosté trochu převzali iniciativu, když předsunuli presink. Jablonci se podařilo vyrovnat, ačkoliv jsme měli prostor do otevřené obrany. Když se nám to nepodařilo využít, soupeř srovnal. V závěru to bylo opravdu kdo s koho. Měli tam velmi nebezpečnou střelu. Na druhou stranu my měli super šanci Kalviho (Kalvacha) a zajímavou situaci v pokutovém území. Pro nás samozřejmě bod málo. Hráli jsme doma, sice proti kvalitnímu soupeři, ale chtěli jsme vyhrát, a to se nepodařilo."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Do zápasu jsme vstoupili poměrně aktivně, i když domácí měli dvě nebezpečné akce. V závěru prvního poločasu jsme dostali zbytečný gól. Na půlce jsme ztratili jednoduchý míč, domácí toho využili a Ba Loua to trefil na zadní tyč. Pro lidi u televize asi krásný gól. O přestávce jsem hráče trochu nabudil v kabině, že nehrajeme špatně, ale musíme ještě přidat. Byl jsem strašně překvapený, jak jsme ve druhém poločase hráli. Protože jsme šli za vyrovnáním a vyrovnali nádhernou brankou Schranze. Domácí byli trošičku zaskočení, ale pořád to bylo hodně kvalitní utkání. My jsme měli šanci Považancem, ale šlo to do břevna a nad. V závěru domácí měli také velkou šanci, skončilo to na břevně. Minimálně bod jsme si zasloužili, bylo to nadprůměrné utkání z obou stran."