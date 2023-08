Jablonec remizoval v Karviné 1:1 a dál čeká na první vítězství

Karviná - Fotbalisté Jablonce v pátém kole první ligy remizovali v Karviné 1:1 a dál čekají na premiérovou výhru v sezoně pod trenérem Radoslavem Látalem. Slezský nováček bodoval po třech porážkách za sebou. Hosty poslal do vedení v 56. minutě z penalty Miloš Kratochvíl, šest minut před koncem vyrovnal střídající Nigerijec Adeleke Akinyemi svým prvním gólem v české nejvyšší soutěže.

Látal udělal od minulého domácího debaklu 1:5 od Sparty v sestavě hned čtyři změny. Nastoupili Filip Souček s Polidarem, kteří minule nemohli hrát kvůli dohodě klubů, a navíc Černák a Čanturišvili. Místo nezbylo na nejzkušenějšího útočníka Chramostu, záložník Považanec dokonce vypadl z kádru.

Hosté od začátku potvrzovali, proč před začátkem 5. kola měli se dvěma vstřelenými góly nejhorší ofenzivu ligy. První střelu na branku vyslal až těsně před přestávkou Čanturišvili, ale brankář Ciupa s ní příliš práce neměl.

Karvinští útočili mnohem víc. Po čtvrthodině hry se řítil do šance Ezeh, ale Filip Souček ho včas dostihl. Domácí se domáhali penalty, protože míč zasáhl Součkovu ruku. O pět minut později moc nechybělo, aby Doležal pokořil svůj bývalý klub, ale jeho hlavičku zastavilo břevno.

Pak se ale na dlouhé minuty hra rozdrobila do soubojů uprostřed hřiště bez jakéhokoliv náznaku šance. Až v závěru prvního poločasu vypálil z dálky domácí Mikuš a míč přeletěl těsně nad břevnem.

Po změně stran přibývalo faulů i žlutých karet. V 55. minutě domácí Boháč v šestnáctce srazil Černáka a Kratochvíl proměnil penaltu střelou do středu branky. Pro jabloneckého záložníka to byl první ligový gól od loňského srpna, kdy zařídil remízu 1:1 na Spartě.

Kratochvíl poté mohl ještě přidat pojistku, ale trefil pouze tyč. Blízko k vyrovnání byl v 69. minutě Ezeh, jenže také zamířil pouze do brankové konstrukce. Skóre nezměnil ani střídající Čavoš, který v týdnu přestoupil do Karviné z Českých Budějovic.

Vyrovnat dokázal až v 84. minutě další náhradník Akinyemi. Po dlouhém Svozilově centru k němu propadl míč a pětadvacetiletý útočník využil nedorozumění v obraně hostů.

Akinyemi do karvinské hry vnesl oživení a mohl dokonce strhnout vedení na stranu domácích. Slezané ale ani s jeho pomocí vítězný gól nedali a Jablonec v nejvyšší soutěži neporazili poosmé za sebou od prosince 2018.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Hejdušek (asistent trenéra Karviné): "Já remízu neberu, doma nechceme rozdávat body zadarmo, proto je to pro nás ztráta. První poločas to bylo na jednu bránu. Ale dáváme tyčky, břevna a nejsme schopni se trefit. Byli jsme lepší, ale nejsme schopni vést, aby se naši kluci uklidnili. Pak soupeře blbě faulujeme a byla z toho penalta. Hráli jsme pak vabank, dali jsme to na tři stopery. Čekají nás zápasy za odměnu proti Spartě a Slavii a ty si jdeme užít na plně zaplněný stadion."

Radoslav Látal (Jablonec): "Dnes jsme byli blízko třem bodům. V prvním poločase byla hra kostrbatá, mnoho nakopávaných míčů a samý souboj. Odráželi jsme se od toho, že chceme hrát vzadu na nulu. Směrem dopředu jsme ale nebyli tak nebezpeční. Abychom si mohli odvézt tři body, museli bychom toho předvést více. V druhém poločase jsme udělali dvě chyby, z jedné byla tyč a druhá skončila bohužel vyrovnáním. Už to vypadalo, že se zvedáme, ale nezvládli jsme konec. Začátek máme těžký, teď máme doma Slavii. Vezeme plusový bod, ale je to ztráta."

Zdroj: www.fkjablonec.cz.

MFK Karviná - FK Jablonec 1:1 (0:0)

Branky: 84. Akinyemi - 56. Kratochvíl z pen. Rozhodčí: Zaoral - Caletka, Hurych - Zelinka (video). ŽK: Papalelé, Ezeh, Memič, Ražnatovič - Houska, Čanturišvili, Martinec, Hurtado. Diváci: 2340.

Sestavy:

Karviná: Ciupa - Mikuš, Krčík, Svozil, Ražnatović (84. Bederka) - Boháč (63. Bartl), Žák (71. Čavoš) - Memič, Ezeh (71. Málek), Papalelé - Doležal (63. Akinyemi). Trenér: Luhový.

Jablonec: Hanuš - Tekijaški, Martinec, Hurtado, Polidar - F. Souček, Houska (75. Hübschman) - Černák (75. Slávik), Kratochvíl, Čanturišvili (90.+4 Jovovič) - Drchal (67. Pleštil). Trenér: Látal.