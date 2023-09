Jablonec remizoval s Libercem 1:1 a v ligové sezoně stále nevyhrál

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce po reprezentační přestávce remizovali ve šlágru osmého kola první ligy se sousedním Libercem 1:1. Slovan poslal v podještědském derby do vedení v osmé minutě z penalty Lubomír Tupta, v 53. minutě srovnal domácí Nemanja Tekijaški premiérovou brankou v české nejvyšší soutěži.

Jablonec ani v osmém kole naplno nebodoval a jako jediný v soutěži stále čeká na vítězství. Svěřenci trenéra Radoslava Látala si připsali už pátý nerozhodný výsledek v ligové sezoně a v tabulce jsou čtrnáctí. Liberečtí v podještědském derby popáté za sebou bodovali, už tři kola ale nezvítězili. Mužstvu kouče Luboše Kozla, který v minulosti vedl Jablonec, patří 10. místo.

Liberečtí byli v úvodním poločase od začátku lepší. Hned v první minutě se dostal z pravé strany do šance Doumbia, hrající 50. duel v české lize, a gólman Hanuš přízemní pokus vytáhl na roh. Za další tři minuty trefil Preisler při centru z levé strany ve vápně do ruky Čanturišviliho a sudí Berka po zásahu videorozhodčí a přezkoumání situace ze záznamu nařídil penaltu.

Tupta na rozdíl od nedávného utkání s Bohemians 1905 z penalty nezaváhal a poslal Slovan do vedení. Slovenský reprezentant si připsal premiérovou branku v tomto ročníku české ligy. Hosté pokračovali v aktivitě a Hanuš ve 13. minutě vyrazil na roh Preislerovu střelu z dálky.

Domácí se vůbec nemohli dostat do tempa a za celou první půli neměli vyloženou možnost. Navíc už po necelé půlhodině museli střídat, místo zraněného Černáka naskočil Jovovič. Drchal pak v tísni po přihrávce z levé strany nezakončil. Na opačné straně po brejku Hanuš vytáhl Kulenovičovu ránu, akci ale předcházel ofsajd.

Do druhého dějství nasadil jablonecký trenér Látal k premiéře v české lize osmnáctiletého útočníka Krulicha. Domácí znatelně přidali, ale první větší možnost měl Slovan, proti Doumbiovi zasáhl Hanuš.

Jablonečtí se podobně jako Slovan v úvodu prosadili v osmé minutě druhé půle. Centr z rohového kopu od Polidara, hrajícího 100. ligový duel, si ve vápně našel Tekijaški a ten v akrobatické pozici zády k brance umístil balon k tyči. Šestadvacetiletý srbský obránce se dočkal prvního gólu v české lize.

Domácí výrazně ožili, Polidar však mířil jen do boční sítě. Liberci pak pomohl příchod střídajícího Frýdka. V polovině druhého dějství po Žambůrkově centru z přímého kopu se po zmatcích v domácí obraně otřel míč o tyč. Ghaliho střelu poté vyrazil Hanuš.

V 80. minutě mohl na druhé straně rozhodnout Krulich, brankář Vliegen ale jeho technický pokus k zadní tyči konečky prstů vytáhl na roh. Závěrečný jablonecký tlak už vítězný gól nepřinesl.

Hlasy trenérů po utkání:

Radoslav Látal (Jablonec): "Zápas bych rozdělil na dva poločasy. V prvním nás rozhodila penalta. Dlouho se nehrálo, bylo tam pošťuchování, celkově nás to úplně vyhodilo z rytmu. První poločas byl pak špatný. V poločase byla bouřka v kabině, pak jako by se v nás něco rozsvítilo a hned jsme byli lepší. Už to pak byl jiný Jablonec. Povedlo se nám proměnit standardní situaci, ale měli jsme lépe využít dalších šancí. Nehrajeme zase tak špatně, ale nezvládáme to bodově. Několikrát už jsme sahali po vítězství, z osmi zápasů musíme něco vyhrát. Nechápu některá rozhodnutí rozhodčího. Že měl jít ve 20. minutě ven Chaluš po druhé žluté kartě, o tom se nemusíme bavit. Pak jsme třeba dali gól, když jsme rychle rozehráli, ale z jakého důvodu nám ho rozhodčí neuznal? Vždyť sudí neukazoval, že hrát se bude na píšťalku."

Luboš Kozel (Liberec): "Rozdělil bych zápas na dvě části. V prvním poločase jsme měli velmi dobrý vstup korunovaný penaltou a gólem. Zaslouženě jsme vedli, jen jsme mohli vést vyšším rozdílem. V druhém poločase jsme udělali zbytečný roh a z něj inkasovali, to Jablonec povzbudilo. Zase jsme inkasovali ze standardky, Tekijaški to ale trefil z voleje pěkně. Dál to pak bylo poměrně otevřené. Jablonec na tom byl možná trochu líp, my jsme více kazili v přechodové fázi. Moc nám nepomohla ani střídání. Jablonec si bod nakonec zasloužil. Mrzí mě, že jsme to nedotáhli do vítězného konce."

FK Jablonec - Slovan Liberec 1:1 (0:1)

Branky: 53. Tekijaški - 8. Tupta z pen. Rozhodčí: Berka - Pečenka, Vyhnanovský - Kocourek (video). ŽK: Tekijaški, Jovovič - Chaluš, Červ, Žambůrek, Hudák. Diváci: 3650.

Sestavy:

Jablonec: Hanuš - Čanturišvili, Tekijaški, Hurtado, Polidar - Hübschman (63. Houska), F. Souček (82. Alégué) - Černák (27. Jovovič), Kratochvíl, Chramosta - Drchal (46. Krulich). Trenér: Látal.

Liberec: Vliegen - Fukala, Chaluš, Mikula - Ghali, Červ, Žambůrek, Preisler (72. Hudák) - Doumbia (88. Rabušic) - Kulenovič (72. Okoh), Tupta (59. Frýdek). Trenér: Kozel.