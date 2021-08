Jablonec prohrál se Celticem i odvetu a v Evropské lize skončil

Glasgow - Fotbalisté Jablonce dvojzápas 3. předkola Evropské ligy se Celticem Glasgow neotočili. Severočeši po domácí porážce 2:4 podlehli skotskému vicemistrovi i v dnešní venkovní odvetě, tentokrát jasně 0:3, a do závěrečného předkola nepostoupili. Dva góly dal David Turnbull a po něm se prosadil ještě James Forrest.

Jablonečtí po vyřazení z kvalifikace Evropské ligy přešli do závěrečného 4. předkola nově vzniklé Evropské konferenční ligy (EKL), v němž si zahrají s Žilinou. Začnou dvojutkání příští čtvrtek doma, odveta na Slovensku je na programu o týden později. Za postup do skupiny EKL je bonus 2,94 milionu eur (75 milionů korun).

Severočeši nenavázali na Spartu, která vloni na podzim ve skupině Evropské ligy dvakrát porazila Celtic vysoko 4:1. Jablonečtí v pohárech z kvalifikace do hlavní fáze ještě nikdy neprošli, před třemi lety postoupili do skupiny Evropské ligy přímo bez nutnosti hrát předkola.

Před týdnem dvakrát inkasovali během úvodních 16 minut a tentokrát mohli o čisté konto přijít ještě rychleji. Hned v první minutě se dostal sám před gólmana Hanuše Furuhaši, který se v posledním kole skotské ligy blýskl hattrickem, ale jabloneckého brankáře nepřekonal.

Ve 14. minutě už japonský útočník Hanuše propálil, radost mu však zkazil ofsajd. Domácí před téměř vyprodaným hledištěm Celtic Parku pro více než 60 tisíc diváků otevřeli skóre v 26. minutě. Jablonečtí před šestnáctkou ztratili míč, Taylor přiťukl Turnbullovi a ten po zemi prostřelil Hanuše.

Hned po změně stran upadl ve vápně po ostrém zákroku hostující Pleštil, ale německý sudí Siebert penaltu neodpískal. Vzápětí pálil kousek nad Považanec, který před šesti lety s Duklou Praha vyhrál v Glasgow nad Celticem přípravný zápas 5:3.

V 55. minutě domácí pojistili svůj náskok. Turnbull po přihrávce od McGregora napřáhl zpoza vápna a ranou k tyči překonal Hanuše. Krátce nato mohli Jablonečtí snížit, ale ani jednu ze dvou velkých šancí neproměnili. Bývalého brankáře anglického reprezentace Harta nepřekonal v 63. minutě osamocený Doležal a chvíli po něm ani Kratochvíl.

V 72. minutě inkasovali hosté potřetí. Édouard ještě svůj únik proti Hanušovi neproměnil, ale dorážející Forrest už balon dotlačil do sítě. Jablonečtí nevyhráli čtvrtý soutěžní zápas po sobě a inkasovali v nich 12 branek. Severočechům nebyl v Celtic Parku souzen ani jeden gól, pokus střídajícího Čvančary v 82. minutě zastavil obránce Taylor.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Myslím, že pro fotbal je jen dobře, když je takováhle kulisa jako dnes. Většina hráčů před takovou kulisou ještě nehrála, ale myslím, že to na nich nezanechalo nějaké stopy. Hráli jsme od první minuty, co jsme chtěli. Chtěli jsme co nejdéle udržet čisté konto. To se nám zpočátku podařilo, ale pak jsme dostali zbytečný gól. Pleštil tam uklouzl, oni se dostali k balonu a do vedení 1:0. V kabině nebyla žádná poraženecká nálada, v druhém poločase jsme ještě chtěli být nebezpeční dopředu. Vytvářeli jsme si nějaké šance, ale ta střela soupeře zpoza šestnáctky na 2:0 byla rozhodující. Pak jsme měli příležitosti na snížení, Doležal, Kratochvíl, Čvančara. Možná jsme si za ten výkon gól a snížení zasloužili. Pak jsme ještě dostali jeden gól. Myslím si, že to dnes na 3:0 nebo na to, abychom nedali ani gól, nebylo. Hlavně v druhém poločase jsme před takovou kulisou hráli důstojnou roli. Vypadli jsme, máme ještě jednu opravu a dvojzápas Evropské konferenční ligy s Žilinou."