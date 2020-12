Jablonec přivítá v dohrávce 9. kola Bohemians 1905

Jablonec - Fotbalisté Jablonce v úterní dohrávce 9. kola první ligy přivítají Bohemians 1905. Severočeši se pokusí navázat na dvě venkovní vítězství po sobě a bodově se dotáhnout na třetí místo tabulky. Pražané zase touží ukončit nepříznivou venkovní sérii. Zápas má výkop v 17:00.

Utkání se mělo původně hrát 29. listopadu, vzhledem ke koronaviru v týmu Bohemians ale bylo odloženo. Na zápasy kvůli trvajícím opatřením proti covidu-19 nadále nemohou diváci.

Jablonec vyhrál poslední dvě venkovní utkání v Liberci a ve Zlíně, a pokud porazí i Bohemians, dotáhne se na třetí Olomouc. V případě vítězství aspoň o dvě branky či jeden gól při skóre 3:2 a vyšším dokonce Hanáky v tabulce přeskočí.

"Je to důležitý zápas. Vždy, když něco uhrajeme venku, bylo by dobré to doma potvrdit. Samozřejmě bychom chtěli navázat na dvě výhry v Liberci i ve Zlíně, byli to oba těžcí soupeři. Musíme do zápasu znovu dát pracovitost, poctivost a fotbalovost," řekl jablonecký trenér Petr Rada.

"Bohemka je také kvalitní a hodně běhavé mužstvo. Mají to dobře poskládané, ale samozřejmě nevíme, v jakém rozpoložení budou hráči po karanténě. Věřím, že jsou všichni zdravotně v pořádku, to přejeme každému," dodal Rada, který v Bohemians končil hráčskou kariéru.

Pražané v prvním zápase po návratu z karantény doma jen remizovali s nováčkem soutěže z Pardubic 1:1 a nezvítězili ve třetím z posledních čtyř kol. Venku v této ligové sezoně získali "Klokani" jediný z celkových 11 bodů.

"Jablonec vyhrál v pátek ve Zlíně a předtím také zaslouženě v derby v Liberci. Čeká nás tedy opravdu těžký soupeř. Komplikace můžou před zápasem zastihnout oba týmy. Uvidíme, v jaké sestavě nastoupíme," podotkl asistent trenéra Bohemians Erich Brabec.

Statistické údaje před dohrávkou 9. kola první fotbalové ligy: FK Jablonec (v tabulce: 5.) - Bohemians Praha 1905 (13.) Výkop: úterý 8. prosince, 17:00. Rozhodčí: Ardeleanu - Caletka, Kotalík - Franěk (video). Bilance: 34 20-7-7 52:27. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Ladra, Martinec, Zelený, Krob - Považanec - Pleštil, R. Hrubý, Kubista, Pilař - Schranz. Bohemians: Kouba - Köstl, Krch, Vondra - Hronek, Květ, Jindřišek, Hůlka, Schumacher - Necid, Pulkrab. Absence: Holík (4 ŽK), Kratochvíl, V. Hrubý - Bačkovský, Bartek, Dostál, Pokorný, Valeš, Vodháněl (všichni zranění), Bederka, Le Giang, Puškáč, Vacek (všichni nemoc). Disciplinární ohrožení: Krob (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Schranz (4) - Hronek, Hůlka (oba 2). Zajímavosti: - Bohemians vyhráli 2 z posledních 3 vzájemných ligových duelů - posledních 5 vzájemných ligových zápasů vyhrál vždy domácí tým - Jablonec prohrál jen 2 ze 17 domácích ligových zápasů s Bohemians a 3x za sebou zvítězil - zápas se měl původně hrát 29. listopadu, kvůli koronaviru v týmu Bohemians byl ale odložen - Jablonec vyhrál 2 ligové zápasy po sobě (oba venku) - Jablonec v minulém domácím utkání podlehl Brnu 0:1 a na svém stadionu v lize prohrál poprvé po 6 zápasech - Bohemians nevyhráli 3 z posledních 4 kol - Bohemians nevyhráli venku v lize 5x za sebou a získali tam jediný z celkových 11 bodů v této sezoně - trenér Jablonce Rada končil hráčskou kariéru v Bohemians Tabulka: 1. Slavia 10 8 2 0 30:3 26 2. Sparta 10 7 0 3 24:16 21 3. Olomouc 10 5 4 1 16:9 19 4. Plzeň 10 5 2 3 19:13 17 5. Jablonec 9 5 1 3 14:8 16 6. Zlín 10 5 0 5 13:13 15 7. Pardubice 10 4 3 3 11:12 15 8. Karviná 10 4 3 3 10:13 15 9. Slovácko 8 4 2 2 13:8 14 10. Liberec 8 4 1 3 13:10 13 11. České Budějovice 10 3 4 3 14:18 13 12. Ostrava 8 3 2 3 12:8 11 13. Bohemians 1905 9 3 2 4 12:12 11 14. Teplice 10 3 0 7 11:18 9 15. Mladá Boleslav 10 2 2 6 11:17 8 16. Brno 10 1 3 6 9:22 6 17. Příbram 10 1 3 6 8:25 6 18. Opava 10 1 2 7 8:23 5