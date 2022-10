Jablonec porazil Brno 3:1 a vyhrál třetí ligový zápas po sobě

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce porazili v 10. kole první ligy Brno 3:1, vyhráli třetí zápas po sobě a posunuli se na osmé místo tabulky. Dvě branky domácích vítězů dal Jan Chramosta, jednu Vladimir Jovovič, za Zbrojovku vyrovnával na průběžných 1:1 Jakub Řezníček. Ligový nováček, který venku prohrál poprvé v sezoně po třech výhrách, zůstává šestý.

V úvodu dvakrát zamotal hlavu obráncům hostů svými kličkami Jovovič a černohorský záložník byl také u zrodu vedoucí branky. Rozhodčí Všetečka nechal při své premiéře v nejvyšší soutěži po Alliho faulu výhodu a Jablonečtí rychle přenesli hru přes celé hřiště. Jovovič zakončil rychlý brejk centrem, brankář Berkovec míč jen vyrazil a Chramosta se v 17 . minutě trefil do odkryté branky.

Brněnský brankář na inkasovaném gólu nebyl bez viny, v následujících minutách však svůj tým dvakrát podržel při střelách Kratochvíla a Považance. Hosté nebyli příliš nebezpeční, vážnější šanci měl jen ve 40. minutě Řezníček, ale brankář Hanuš si s jeho střelou poradil.

Pět minut po přestávce se souboj této dvojice opakoval a opět byl úspěšnější jablonecký gólman. V 53. minutě šli domácí na zteč ve dvojici, Chramosta ještě přihrál do lepší pozice Coolsovi, ale malajsijský reprezentant sám před brankářem šanci vstřelit první ligový gól nevyužil.

O šest minut později se na druhé straně dostal odražený míč k Řezníčkovi a nejzkušenější hráč Zbrojovky ve své třetí šanci nezaváhal. Pro čtyřiatřicetiletého útočníka to byla pátá branka v této sezoně nejvyšší soutěže.

Brňanům ale radost z vyrovnání trvala jen dvě minuty, než Jovovič po Coolsově přesném centru hlavičkoval do sítě. Chramosta se pak v 67. minutě šikovně zbavil dvou obránců a zvýšil na 3:1. V ligovém ročníku si polepšil na šest branek.

Po nepovedené brněnské rozehrávce měl Chramosta dokonce blízko k hattricku, ale branku netrefil a navíc z trávníku odkulhal. Střídající Malínský se pak ještě pokusil o lob z dálky, sice neuspěl, ale Severočeši si už vítězství bez problémů pohlídali. Jablonečtí vyhráli čtvrtý z posledních pěti vzájemných ligových zápasů.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Jablonce): "Jsem rád, že jsme potvrdili vítězství na Slovácku, dokázali jsme na ten zápas navázat výsledkově a trochu i výkonem. Dnes budu mít výtky směrem do obrany, směrem dopředu to bylo opět dobré. Vstoupili jsme do toho dobře, ale konec poločasu byl už z naší strany pasivní. Hřiště jsme měli roztažené a Brno mělo šance. Reagovali jsme střídáním, Sejk to rozběhal, Heidenreich musel jít dolů kvůli zdravotním problémům. Jenže pak se stejně Brnu povedlo vyrovnat. Ale já si vážím toho, jak jsme dokázali reagovat. Začali jsme hrát a hned dali na 2:1 a hru kontrolovali. Gól nás nesložil, spíš nakopl."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Fotbal se rozhoduje v pokutových uzeních a tam jsme se dnes chovali nezodpovědně. Dostali jsme góly ze situací, na které jsme hráče upozorňovali. Hráči se dost nadřeli na 1:1, pak ale domácí brzo skórovali. Jako by jsme tam vypadli z role. Nebyli jsme produktivní, přitom založení útoku jsme měli slušné, vytvořili jsme si dost situací i tlak do pokutového území. Tam se ty zápasy rozhodují."

FK Jablonec - Zbrojovka Brno 3:1 (1:0)

Branky: 17. a 67. Chramosta, 61. Jovovič - 59. Řezníček. Rozhodčí: Všetečka - Váňa, Arnošt - Franěk (video). ŽK: Houska (Jablonec). Diváci: 2189.

Jablonec: Hanuš - Akpudje, Heidenreich (46. Surzyn), Krob - Považanec (46. Sejk) - Cools, Kratochvíl (72. Šulc), Houska, Jovovič (82. Malínský), Polidar - Chramosta (80. D. Souček). Trenér: Horejš.

Brno: Berkovec - Hrabina (75. Hlavica), Šural, Štěrba, Matejov - Texl, F. Souček (68. Hladík) - Alli (68. Falta), Ševčík (75. Blecha) , Granečný (68. Fousek) - Řezníček. Trenér: Dostálek.