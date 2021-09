Jablonec nastoupí v Konferenční lize v Alkmaaru

Alkmaar (Nizozemsko) - Fotbalisté Jablonce ve čtvrtečním druhém utkání skupiny D Evropské konferenční ligy nastoupí v Alkmaaru. Svěřenci trenéra Petra Rady by rádi navázali na úvodní domácí vítězství 1:0 nad Kluží a nizozemskému soupeři částečně oplatili deset let starou porážku v kvalifikaci Evropské ligy.

Jablonečtí v létě 2011 na úvod 3. předkola v Alkmaaru prohráli 0:2, v odvetě remizovali 1:1 a ze soutěže vypadli. Nizozemský tým v šesti pohárových duelech s českými protivníky neprohrál. Naposledy v loňském 2. předkole Ligy mistrů, hraném na jedno utkání, doma porazil Plzeň 3:1 po prodloužení.

"Pamatuji si, že Alkmaar byl hodně ofenzivní. Teď už je to ale jiný tým s hodně mladými hráči. Viděl jsem i jejich odvetu (4. předkola EL) s Celticem a Alkmaar tam ukázal velkou sílu. Byl lepší a měl hodně brankových příležitostí. Z tohoto pohledu to bude těžký zápas," řekl jablonecký záložník Václav Pilař po losu skupiny.

Severočechům se nepovedla nedělní ligová generálka a v podještědském derby doma podlehli Liberci 0:1. Jablonec z devíti kol nejvyšší soutěže pouze dvakrát zvítězil a je na 10. místě tabulky.

"Zatím nám to tam nepadá, potřebujeme se dostat někdy už do vedení a ne jen honit výsledek. Někdy dokáže být fotbal krutý. Musíme dobře zregenerovat a připravit se na čtvrtek na zápas v Alkmaaru," konstatoval Rada po prohře s Libercem.

AZ, který do skupiny Konferenční ligy vstoupil remízou 2:2 na hřišti dánských Randers, v neděli deklasoval Go Ahead Eagles 5:0 a v nizozemské lize poskočil z předposlední na 12. příčku neúplné tabulky.

"Dlouho jsme na takový zápas čekali. Každý se musel podívat do zrcadla, protože dobré nebyly výsledky ani energie týmu. Mluvili jsme spolu a řešili, co budeme dělat. Myslím, že jsme to ukázali na hřišti," uvedl křídelník Alkmaaru Jesper Karlsson.

Zápas na stadionu AFAS začne v 18:45, hlavním rozhodčím bude Slovinec Rade Obrenovič.

Statistické údaje před utkáním AZ Alkmaar - FK Jablonec: Výkop: čtvrtek 30. září, 18:45 (Sport 2). Rozhodčí: Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všichni Slovin.). Bilance (klubová): Nizozemsko - ČR (Československo) 40 12-13-15 49:52. 1966/67 PMEZ: Ajax Amsterodam - Dukla Praha 1:1, 1:2, 1970/71 PVP: Gottwaldov (Zlín) - PSV Eindhoven 2:1, 0:1, 1974/75 UEFA: Dukla Praha - Twente Enschede 3:1, 0:5, 1984/85 UEFA: Ajax Amsterodam - Bohemians Praha 1:0, 0:1, 1999/00 LM: Sparta Praha - Tilburg 4:0, 4:3, 2001/02 LM: Sparta Praha - Feyenoord Rotterdam 4:0, 2:0, 2003/04 UEFA: Feyenoord Rotterdam - Teplice 0:2, 1:1, 2005/06 LM: Sparta Praha - Ajax Amsterodam 1:1, 1:2, 2005/06 UEFA: Ostrava - Heerenveen 2:0, 0:5, 2006/07 UEFA: Sparta Praha - Ajax Amsterodam 0:0, 2006/07 UEFA: Alkmaar - Liberec 2:2, 2007/08 LM: Ajax Amsterodam - Slavia Praha 0:1, 1:2, 2008/09 UEFA: Ajax Amsterodam - Slavia Praha 2:2, 2009/10 EL: Sparta Praha - PSV Eindhoven 2:2, 0:1, 2011/12 EL: Alkmaar - Jablonec 2:0, 1:1, 2012/13 EL: Twente Enschede - Mladá Boleslav 2:0, 2:0, 2012/13 EL: Feyenoord Rotterdam - Sparta Praha 2:2, 0:2, 2013/14 EL: Liberec - Alkmaar 0:1, 1:1, 2014/15 EL: Zwolle - Sparta Praha 1:1, 1:3, 2015/16 EL: Ajax Amsterodam - Jablonec 1:0, 0:0, 2015/16 EL: Liberec - Groningen 1:1, 1:0, 2020/21 LM: Alkmaar - Plzeň 3:1. Alkmaar v Evropě: LM/PMEZ 12 3-5-4 15:17 EL/UEFA 144 66-40-38 244:177 EKL 1 0-1-0 2:2 PVP 6 2-2-2 3:5 Celkem 163 71-48-44 264:201 Jablonec v Evropě: EL/UEFA 31 8-8-15 43:50 EKL 3 3-0-0 9:1 PVP 2 1-0-1 3:3 Celkem 36 12-8-16 55:54 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Alkmaar: Vindahl - Sugawara, Chatzidiakos, Martins Indi, Wijndal - Midtsjö, De Wit, Clasie - Gudmundsson, Pavlidis, Karlsson. Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec - Pleštil, Houska, Kratochvíl, Pilař - Doležal. Absence: Helmer, Poku (oba zranění) - Štěpánek (nejistý start). Zajímavosti: - Jablonec se s Alkmaarem utkal před 10 lety ve 3. předkole Evropské ligy, Severočeši po venkovní prohře 0:2 a domácí remíze 1:1 vypadli - Jablonec v dosavadních 4 pohárových duelech s nizozemskými protivníky nezvítězil (2 remízy, 2 porážky) a dal jediný gól - Alkmaar v dosavadních 6 pohárových zápasech s českými soupeři neprohrál (3 výhry, 3 remízy), naposledy v loňském 2. předkole Ligy mistrů vyřadil Plzeň díky domácí výhře 3:1 po prodloužení - Jablonec vstoupil do skupiny výhrou 1:0 nad Kluží, Alkmaar remizoval 2:2 na hřišti dánských Randers - Jablonec podruhé v historii hraje skupinu pohárů, v roce 2018 nastupoval v Evropské lize, kde v konkurenci Dynama Kyjev, Rennes a Astany skončil poslední s 5 body - Jablonec v pohárech vyhrál 3x po sobě, ale z posledních 16 utkání v evropských soutěžích zvítězil jen 4x - Jablonec v pohárech venku naposledy zvítězil 3:0 v Žilině, ale předtím na hřištích soupeřů 4x za sebou prohrál - oba týmy v letní kvalifikaci EL vypadly se Celticem Glasgow, Jablonec ve 3. předkole prohrál 2:4 doma a 0:3 venku, Alkmaar ve 4. předkole ve Skotsku podlehl 0:2 a na svém hřišti zvítězil 2:1 - Jablonec v ligové generálce v podještědském derby podlehl Liberci 0:1 a v tabulce je na 10. pozici - Alkmaar v neděli deklasoval Go Ahead Eagles 5:0 a v nizozemské lize se posunul z předposledního na 12. místo - Jablonec v posledních 6 soutěžních zápasech dal maximálně jeden gól na utkání - Alkmaar v tomto ročníku vyhrál jen 3 z 9 soutěžních zápasů - v B-týmu Alkmaaru působí český záložník Sedláček, za "áčko" hrával bývalý jablonecký útočník Mihálik