Jablonec na úvod EKL porazil Kluž 1:0

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce vstoupili do Evropské konferenční ligy domácí výhrou 1:0 nad rumunským mistrem Kluží. Utkání skupiny D rozhodl v 52. minutě Václav Pilař proměněnou penaltou, před níž byl vyloučený hostující Mário Camora.

Svěřenci trenéra Petra Rady sehrají druhé utkání v nově vzniklé soutěži za dva týdny v Alkmaaru. Nizozemský tým v souběžně hraném duelu remizoval na hřišti dánských Randers 2:2.

Domácí měli od začátku převahu a v šesté minutě si vytvořili první velkou šanci. Pilař přihrávkou za obranu vyslal Pleštila, který ale sám před Balgradeanem vysoko přestřelil. Gólman Kluže za čtvrt hodiny vyrazil Pilařův volej a po rohu reflexivně vychytal i Zeleného.

Vítězové posledních čtyř ročníků rumunské ligy poprvé zahrozili po půl hodině hry, kdy Omrani z rohu hlavičkoval nad břevno. Jinak hráči Kluže příliš nebezpeční nebyli.

Jablonečtí dobře začali druhý poločas. Kapitán Camora v šestnáctce odvrátil rukou míč mířící do branky a dostal červenou kartu. Pokutový kop v 52. minutě s jistotou proměnil Pilař.

Oslabená Kluž v 65. minutě málem vyrovnala, ale pohotový tečovaný pokus Bouhenny vytěsnil vynikajícím zákrokem Hanuš. Na další šanci 3636 diváků čekalo až do 82. minuty, kdy Zelený po Krobově centru hlavičkoval nepřesně.

Jablonec v nastavení přečkal velkou šanci Costacheho a v pohárech zvítězil potřetí za sebou. Naopak Kluž v evropských soutěžích prohrála čtvrté utkání v řadě.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Myslím si, že jsme dneska vyhráli zaslouženě. Byl jsem spokojený hlavně s prvním poločasem. Vstup do druhého poločasu už byl trošku vyrovnanější. Po tom vyloučení jsme měli pasáž 15 minut, kdy jsme tahali za kratší konec. Nebyli jsme dobře organizovaní. V závěru jsme se po střídáních zase uklidnili a dohráli zápas do vítězného konce, i když tam měl soupeř dvě šance. Měli jsme zápas rozhodnout už v prvním poločase. Vstup do skupiny je vždycky těžký a soupeř sám o sobě je těžký. Máme tři body a myslím si, že jsme spokojení."

Václav Pilař (záložník Jablonce, autor gólu): "My jsme do zápasu vstoupili tak dobře, že jsme si o poločase říkali, že tři stoprocentní šance byly a je to škoda, protože jsme už mohli vést 1:0. Bylo důležité, že jsme se do šancí dostali, další věc je, že jsme je neproměnili. První poločas byl z naší strany výborný. Jsem mezi určenými, hnedka jsem na penaltu chtěl jít."

Dan Petrescu (trenér Kluže): "V Rumunsku nemáme tak agresivní tým jako Jablonec. Nepotkali jsme tak náročný tým od Young Boys Bern. Přestože jsme začali velmi dobře druhý poločas, tak jsme dostali gól a o ty se tady hraje. Penalta se nám nelíbila, ale nevím, co se tam přesně stalo. Musím se na to podívat."

Andrei Burca (obránce Kluže): "Bohužel dneska jsme nezačali úplně dobře. V prvním poločase bylo vidět, že nám to příliš nejde. Naopak Jablonec hrál velmi dobře a přeju jim vítězství. Měli jsme celkem dost šancí, ale nedokázali jsme je proměnit."