J&T Bance klesl loni čistý zisk o pět procent na 2,08 miliardy Kč

Praha - J&T Bance, která poskytuje služby privátního bankovnictví, klesl loni meziročně čistý zisk o pět procent na 2,08 miliardy Kč. Bilanční suma banky vzrostla loni o pět procent na 150,1 miliardy Kč. J&T to dnes sdělila ČTK v tiskové zprávě. Celkem bankám a spořitelnám v Česku loni stoupl podle dat České národní banky čistý zisk meziročně o devět procent na 82,1 miliardy korun.

K zisku banky přispělo zejména uvedení dluhopisových emisí a směnkových programů. Banka na trh 24 emisí v celkové nominální hodnotě přes 40 miliard korun, reálně upsaný objem činil 37,2 miliardy korun. Banka uvedla, že je největším aranžérem korporátních dluhopisů v ČR a na Slovensku, což se projevilo na růstu výnosů z poplatků. Čistý zisk z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 40 procent a překročil 1,59 miliardy korun.

Vedle financování prostřednictvím dluhopisů vzrostl objem poskytnutých úvěrů, a to 3,5 procenta na 71,59 miliardy korun. Čisté úrokové výnosy na konsolidované úrovni vzrostly o 0,08 miliardy korun na 3,81 miliardy Kč.

Nárůst úrokových sazeb v uplynulém roce se promítl do růstu klientských depozit. Objem klientských vkladů činil ke konci roku 119 miliard korun, což je meziroční nárůst o téměř 30 procent.

Celkové investice banky proti konci loňského roku narostly o 15,5 procenta na 145,07 miliardy korun. Celkový objem v podílových fondech, které spravuje J&T investiční společnost, vzrostl o 12 procent na 27,63 miliardy korun.

J&T Banka patří do finanční skupiny J&T a poskytuje vedle služeb privátního bankovnictví financování v realit a podnikových akvizic. S cennými papíry obchoduje pro soukromé investory. V ČR J&T Banka působí od roku 1998. Do bankovního holdingu J&T Finance Group patří vedle české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank AO, J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu, slovenská Poštová banka a banka VABA v Chorvatsku.