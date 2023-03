Izraelský prezident hovořil s premiérem a opozicí o hledání kompromisu

Jeruzalém - Izraelský prezident Jicchak Herzog telefonicky hovořil s premiérem Benjaminem Netanjahuem a lídry opozice Bennym Gancem a Jairem Lapidem o dalším postupu v hledání kompromisu ohledně nyní odložené justiční reformy. Obě strany prezident vyzval, aby proces vyjednávání zahájily co nejdříve. Informuje o tom zpravodajský web The Times of Israel.

Netanjahu v pondělí večer oznámil odložení kontroverzní justiční reformy o několik týdnů. Reforma soudnictví, která by vládní koalici poskytla kontrolu nad jmenováním soudců nejvyššího soudu a umožnila přehlasovat soudní rozhodnutí prostou parlamentní většinou, vyvolává v Izraeli masové protesty již od ledna.

Herzog nyní vyzval zástupce koalice a opozice, aby sestavili vyjednávací týmy, které budou moci jednat o dalším postupu. Prezident tak za poslední týdny bude už podruhé dohlížet na jednání o reformě. První kolo nepřineslo řešení, neboť koalice odmítla zastavit prosazování svého návrhu. Prvního kola se také nezúčastnili oficiální zástupci žádné ze stran, prezident se místo toho do značné míry spoléhal na tým akademických odborníků, kteří věc konzultovali s představiteli koalice a opozice.

Netanjahu v pondělí večer oznámil odložení sporné justiční reformy, aby byla "příležitost pro skutečný dialog". Oznámení předcházely stupňující se 12 týdnů trvající protesty a v pondělí vyhlášená generální stávka. Premiér ve svém večerním projevu zdůraznil, že reforma bude schválena tak či onak, jelikož je nutné "obnovit rovnováhu" mezi jednotlivými složkami moci. Ačkoliv prohlásil, že nechce rozdělovat národ, označil část demonstrantů za násilné extremisty, kteří chtějí národ rozdělit, a naznačil, že se se stoupenci jeho pravicové a náboženské koaliční vlády zachází jako s občany druhé kategorie, píše The Times of Israel (TOI)

Na provládních demonstracích v Jeruzalémě v noci na dnešek kamery zachytily, jak krajně pravicové skupiny napadají kolemjdoucí izraelské Araby a surově zbily jednoho muže, píše TOI s odvoláním na policii. Za napadení podle ní byli zatčeni tři lidé.

Útoky se odehrály v době, kdy se masové demonstrace na podporu soudní reformy i proti ní ve velkých městech zvrhly ve střety s policií, která se přes noc snažila vyklidit silnice a obnovit pořádek. V zemi to vřelo i poté, co Netanjahu oznámil odklad reformy. Největší demonstrace se odehrály v Jeruzalémě a Tel Avivu. Zadrženo bylo na 50 demonstrantů.

Mezi protestujícími, kteří se v Jeruzalémě zasazovali o reformu, byly i desítky členů extremistické pravicové skupiny La Familia, kteří byli natočeni, jak napadají několik arabských kolemjdoucích. V jednom z těchto případů podle policie napadli arabského taxikáře a poškodili mu auto. Další video z Jeruzaléma ukazuje, jak pravicoví demonstranti blokují cestu arabskému řidiči a skandují "ať vaše vesnice shoří".Na dalším videu je vidět, jak arabského mladíka, který se připletl do pravicového protestu, odvádějí civilisté a policisté do bezpečí. Izraelská stanice Channel 13 uvedla, že demonstranti z řad zastánců soudní reformy napadli její tým reportérů.

Ultranacionalistická skupina La Familia je fanouškovským klubem jeruzalémského fotbalového týmu Beitar, který se od ní kvůli jejím rasistickým vyjádřením a násilným incidentů opakovaně distancoval.