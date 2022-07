Izraelský prezident Herzog jednal se Zemanem

Praha - Přijetím na Pražském hradě zahájil izraelský prezident Jicchak Herzog oficiální část své návštěvy v České republice. Vedle prezidenta Miloše Zemana bude dnes jednat také s premiérem Petrem Fialou (ODS), předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). Čeká ho také oběd ve Vladislavském sále nebo večeře s podnikateli. S českými politickými představiteli proberou bilaterální spolupráci, obrannou spolupráci a české předsednictví v Evropské unii.

Fotogalerie

Herzog s chotí přijeli na první hradní nádvoří krátce před 10:30. Přivítal je Zeman s manželkou Ivanou, následovala vojenská přehlídka jednotky Hradní stráže a hymny obou zemí. Pražský hrad je dnes kvůli návštěvě izraelského prezidenta z bezpečnostních důvodů uzavřen.

Na Hradě se nyní uskuteční jednání národních delegací, ve kterých budou za českou stranu například ministryně obrany Jana Černochová, ministr spravedlnosti Pavel Blažek nebo ministr dopravy Martin Kupka (všichni ODS).

Tématem jednání budou bilaterální vztahy i ekonomická spolupráce, české předsednictví v Radě Evropské unie a vztahy EU s Izraelem. Zeman by mohl opětovně zmínit i otázku přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, který dlouhodobě prosazuje. Tématem by mohly být i zbrojní zakázky. Zeman v médiích nedávno řekl, že se Herzogovi omluví za českého ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Vadí mu to, že se Česko nepřipojilo k zemím odsuzujícím zprávu komise Rady OSN pro lidská práva k Izraeli. Ministerstvo zahraničí už dříve ČTK sdělilo, že postoj ke komisi Česko projevilo jednoznačně loni v květnu, kdy hlasovalo proti jejímu zřízení. Tato pozice podle něj platí nadále.

Prezidenti se na Hradě setkají také s lidmi, kteří přežili nacistické koncentrační tábory nebo které nacisti pronásledovali. Na Hradě ve Vladislavském sále je také pro Herzoga připraven oběd, na který bylo pozváno asi 140 lidí z řad zástupců židovských obcí, vysokých státních úředníků nebo lidí z byznysu napojených na Izrael.

Následovat budou schůzky Herzoga s Pekarovou, Vystrčilem a Fialou. S předsedou vlády bude v Lichtenštejnském paláci izraelský prezident hovořit o strategickém partnerství obou zemí a možnostech jeho posílení, o spolupráci v oblasti obrany a obranného průmyslu nebo o dlouhodobé české podpoře Izraele v mezinárodních organizacích, uvedl úřad vlády.

Program Herzoga v ČR zakončí večeře, kterou na Hradě spolupořádá Česko-izraelská smíšená obchodní komora. Zúčastní se jí i Zeman.

Izraelský prezident přijel do Česka po sedmi letech, naposledy v Praze byl v říjnu 2015 jeho předchůdce Reuven Rivlin.

ČTK bude v pondělí 11. července od 12:30 vysílat setkání se zástupcimédií během návštěvy izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga: