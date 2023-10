Izraelský premiér se dohodl s opozičním politikem na krizové vládě po dobu války

Jeruzalém - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se dnes dohodl s opozičním politikem Bennym Gancem na krizové vládě národní jednoty pro období války Izraele s palestinským hnutím Hamás. Informovala o tom místní média. Podle serveru The Times of Israel (ToI) je součástí dohody i to, že tento krizový kabinet nebude přijímat jiná rozhodnutí než ta, která souvisí s vedením této války.

Válečný kabinet bude mít jen tři členy, napsal server ToI. Kromě Netanjahua a Gance v něm bude dosavadní ministr obrany Joav Galant. Jako "pozorovatelé" v této krizové vládě budou bývalý náčelník generálního štábu izraelské armády Gadi Eisenkot a současný ministr pro strategické záležitosti a bývalý velvyslanec Izraele ve Spojených státech Ron Dermer.

K vytvoření vlády národní jednoty vyzval Netanjahu v sobotu po bezprecedentním útoku palestinského hnutí Hamás na Izrael, při němž teroristé při pozemní akci a raketami vypálenými z Pásma Gazy zabili nejméně 1200 lidí, většinou civilistů.

Podle některých komentářů, například na webu televizi Al-Džazíra či na izraelském zpravodajském serveru Ynet, se Netanjahu snaží spojenectvím s opozicí a vytvořením vlády národní jednoty také získat "politické krytí" pro selhání svého kabinetu. Mnozí totiž kritizují, že izraelská vláda, armáda a tajné služby selhaly při plnění své základní povinnosti zajistit bezpečnost občanů státu Izrael.

Vytvořením vlády "národní jednoty" chce také izraelský premiér ukázat, že země je po devíti měsících masových protivládních protestů opět sjednocená. Lidé od ledna demonstrují proti vládnímu návrhu justiční reformy, kterou mnozí označili za ohrožení demokracie. Protestovali proti ní i tisíce rezervistů. Na druhou stranu ale podle Al-Džazíry Netanjahu ví, že jakmile "se usadí prach", tedy až skončí tato eskalace izraelsko-palestinského konfliktu, bude jeho vláda čelit kritice, že dopustila takový bezprecedentní teroristický útok na Izrael.