Izraelské bombardování vyřadilo z provozu letiště v Halabu, tvrdí Damašek

Damašek/Jeruzalém - Izraelské bombardování dnes vyřadilo z provozu mezinárodní letiště v Halabu (Aleppu). Informovala o tom syrská vládní média. Útok mimo jiné zasáhl přistávací dráhu. Izrael informaci nekomentoval.

Úder se podle oficiálních médií odehrál kolem 03:30 SELČ. "Agrese způsobila škody na letištní přistávací dráze a vyřadila ji z provozu," cituje agentura Reuters vojenského představitele.

Zástupce syrského ministerstva dopravy sdělil agentuře AFP, že "jediná provozuschopná přistávací plocha letiště byla poškozena. Technické týmy dnes začnou opravy, aby se letiště co nejdříve vrátilo do provozu," dodal. Lety podle něj byly přesměrovány na letiště v Damašku a do pobřežního města Latákíja.

Podle Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) útoky zasáhly také muniční sklad na nedalekém vojenském letišti ve čtvrti Bab al-Najráb.

Letiště v Halabu se stalo cílem izraelských útoků opakovaně. V březnu muselo kvůli bombardování přerušit provoz na dva týdny.

Izrael za poslední roky provedl stovky útoků proti cílům v částech Sýrie ovládaných vládou. Kromě letišť v Halabu či Damašku se izraelská armáda zaměřuje na přístavy pod vládní kontrolou. Izrael tvrdí, že terčem jsou základny skupin napojených na Írán, například objekty využívané libanonským šíitským hnutím Hizballáh, které na podporu jednotek syrského prezidenta Bašára Asada v občanské válce vyslalo tisíce bojovníků.