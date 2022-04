Izraelská armáda zastřelila další dva Palestince, Hamás vyzval k zesílení odporu

Jeruzalém - Izraelský prezident Jicchak Herzog řekl, že by se rád brzy setkal se šéfem palestinské autonomie Mahmúdem Abbásem, a slíbil, že vláda nehodlá měnit status quo Chrámové hory. Herzog se tak snaží uklidnit situaci poté, co palestinští radikálové vyzvali k zesílení odporu vůči izraelské armádě. Ta už dva týdny provádí operaci proti radikálům na okupovaném Západním břehu a jen za posledních 24 hodin zastřelila pět Palestinců. Informoval o tom dnes server The Times of Israel. Hnutí Hamás, které ovládá Pásmo Gazy, i další palestinské radikální organizace vyzvaly rovněž Palestince, aby se v pátek přišli ve "stovkách tisíc" modlit k mešitě Al-Aksá v Jeruzalémě.

"Doufám, že vztahy mezi námi (Izraelci a Palestinci) porostou do toho bodu (mého setkání s Abbásem), i když jakákoli taková schůzka vyžaduje konzultaci s vládou," řekl dnes Herzog rozhlasu Army Radio. Izraelský premiér Naftali Bennett ale opakovaně řekl, že s Abbásem jednat nehodlá. Nicméně ministr obrany Benny Ganc se s Abbásem sešel loni dvakrát. Ve středu prezident uvedl, že Izrael nehodlá měnit status quo Chrámové hory, kterou spravuje arabská nadace Vakf. "V posledních dnech kolují na sociálních sítích lživé zprávy o Chrámové hoře a svatých místech. Jsou to lži. Izrael zachová status quo na Chrámové hoře," řekl Herzog.

Komplex, jemuž židé říkají Chrámová hora a muslimové Haram aš-Šaríf (Vznešená svatyně), bývá častým místem izraelsko-palestinských střetů. Stojí na ní muslimská svatyně Skalní dóm a mešita Al-Aksá a dříve na ní byl židovský chrám, jehož pozůstatkem je Zeď nářků, která tvoří část stěny hory. Izrael horu stejně jako zbytek východního Jeruzaléma obsadil za války v roce 1967 a později ho v rozporu s mezinárodním právem anektoval. Židé mohou na Chrámovou horu vystoupit, ale nesmí se tam modlit. Po roce 1967 rabíni rozhodli, že židé na místo vstupovat nemají, protože může být rituálně nečisté a jelikož nepanuje jistota, kde přesně byla chrámová svatyně.

Palestinci nyní mají stejně jako ostatní muslimové ramadán, během něhož obvykle v Izraeli zesilují jejich protesty. Loni palestinské střety s izraelskými bezpečnostními složkami podnícené očekávaným soudním verdiktem o vystěhování palestinských rodin přerostly nakonec v 11denní válku Izraele s radikály v palestinském Pásmu Gazy.

"Na Západním břehu se odehrává velká revoluce a pokračují střety s okupačními jednotkami ve všech (tamních) městech, je to intifáda, kterou nezastaví zatýkání ani vraždění," prohlásil mluvčí Hamásu Házim Kásim. "Vyhlašujeme všeobecnou mobilizaci na všech místech, kde jsou naši lidé," oznámily ve středu ve společném prohlášení radikální skupiny z Gazy. "Vyzýváme všechny, aby přišli ve stovkách tisících chránit náš národ a naši mešitu," citoval rovněž z prohlášení server The Times of Israel.

V reakci na zabití několika Palestinců izraelskými vojáky na dnešek vyhlásily radnice v Ramalláhu a Betlému generální stávku, zavřené tak zůstaly úřady, obchody či školy.

Izraelská policie dnes zatkla čtyři židy, kteří podle ní nabízeli na twitteru peníze těm, kdo se pokusí na na Chrámové hoře rituálně obětovat kozu před židovským svátkem Pesach. Osmidenní svátek začíná v pátek se západem slunce. Inzerát kritizovala Palestinská autonomie a Hamás už ve středu podobné provokace označil za "nebezpečnou eskalaci, která překračuje všechny červené linie". Policie ale uvedla, že bude v Jeruzalémě i kdekoli jinde pokračovat v zákrocích proti všem pokusům narušit právo a pořádek na Chrámové hoře i dalších posvátných místech.

Násilnosti na Západním břehu vyvolala operace izraelské armády, která tam od konce března hledá a zatýká po sérii několika útoků z předchozích týdnů, které v Izraeli spáchali radikálové z řad Palestinců a izraelských Arabů a při nichž zemřelo 14 lidí. K některým se přihlásily teroristické organizace Islámský stát či Islámský džihád.

Ve městě Džanín, považovaném za jednu z bašt palestinských radikálů, zabila dnes ráno izraelská armáda dva Palestince a další vážně zranila, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví. Tři Palestince zabily izraelské bezpečnostní složky ve středu večer u Ramalláhu a u Betléma, kde se obětí stal 14letý Palestinec. Podle izraelské armády na vojáky hodil Molotovův koktejl.

Na události na Západním břehu dnes reagoval i šéf íránských oddílů Kuds Esmáíl Káaní, který opět pohrozil Izraeli, největšímu nepříteli Íránu na Blízkém východě. "Kdekoli identifikujeme sionistickou hrozbu, postavíme se jí," prohlásil šéf jednotek, které operují v zahraničí a podporují libanonský Hizballáh a proíránské milice v Sýrii, Iráku či Jemenu.