Izraelská armáda začala s pozemními operacemi na okraji Pásma Gazy

Jeruzalém - Izraelská armáda dnes uvedla, že její pozemní jednotky s tanky v posledních 24 hodinách provádí lokální operace za hranicí Pásma Gazy, napsal server The Times of Israel (ToI). Cílem je vyčistit pohraniční oblast od bojovníků palestinského hnutí Hamás, informují izraelská média. Podle deníku Haarec vojáci také hledají osoby, které členové Hamásu unesli při sobotním útoku na Izrael. Jednotky nevstoupily hlouběji do vnitrozemí Pásma Gazy, uvádí izraelská média.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari podle ToI řekl, že obrněná vozidla a pěchota čistí oblast v Pásmu Gazy blízko izraelské hranice od teroristů. Několik jich podle něj zabili. Zneškodnili také buňku Hamásu, která pálila protitankové střely na izraelské území. "Jednotky také objevily důkazy, které jim mohou pomoci najít pohřešované osoby," řekl Hagari.

Není jasné, kolik lidí v sobotu při rozsáhlém útoku na pohraniční izraelské regiony ozbrojenci Hamásu unesli. Odhaduje se, že 150 až 200. Mezi unesenými jsou zřejmě i cizinci. Izraelská armáda dosud informovala 120 rodin o tom, že jejich blízcí jsou rukojmími v Gaze.

Spekulace o brzkém zahájení pozemní operace v Pásmu Gazy vyvolala dnes časně ráno informace, že izraelská armáda vyzvala civilisty na severu Gazy, aby se během 24 hodin přesunuli na jih. To kritizovala řada humanitárních organizací, OSN i někteří zahraniční politici. Evakuace by se totiž měla týkat asi milionu lidí.