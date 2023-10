Izraelská armáda vpustila zahraniční tisk do kibucu, kde útočil Hamás

Jeruzalém - Izraelská armáda dnes vpustila zahraniční tisk do kibucu Kfar Aza, kde podle zpravodajského webu The Times of Israel Hamás v sobotu zavraždil 70 izraelských civilistů. Generálmajor Itai Veruv novinářům řekl, že tam došlo k masakru, jaký nikdy neviděl.

"Tohle není válka, tohle není bojiště, tohle je masakr," prohlásil Veruv. "Vidíte mimina, jejich matky a otce v jejich ložnicích a úkrytech a jak je teroristé zabili - tohle není válka," poznamenal.

Veruv zároveň uvedl, že za svůj život "nikdy nic takového neviděl". "Představovali jsme si naše babičky a dědečky během pogromů v Evropě. V novodobé historii jsme ničeho takového nebyli svědky," dodal. Podle zpravodajky stanice i24 News jeden z armádních velitelů uvedl, že v kibucu bylo zavražděno 40 malých dětí. Na místě jsou podle ní stále mrtví, a bilance obětí tak není konečná.

Bojovníci Hamásu v sobotu pronikli do Izraele z palestinského Pásma Gazy a při útocích zabili na 900 Izraelců a desítky dalších unesli. Mezi izraelskými oběťmi je potvrzeno 123 vojáků. Jen na hudebním festivalu nedaleko hranic Pásma Gazy Hamás podle izraelských úřadů povraždil asi 260 převážně mladých lidí. Izrael v Pásmu Gazy nyní podniká odvetné nálety namířené proti Hamásu. Dosud podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, které ovládá Hamás, při náletech zahynulo na 770 Palestinců.