Izrael zkrátí interval mezi druhou a třetí dávkou vakcíny na tři měsíce

Jeruzalém - Izraelské ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že zkrátí interval mezi podáním druhé a třetí dávky vakcíny proti covidu-19 z pěti na tři měsíce. Informuje o tom agentura Reuters.

Nově stanovený interval se podle izraelského ministerstva zdravotnictví bude týkat vakcín proti covidu-19 od společností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.

Izrael, který má více než devět milionů obyvatel, od začátku pandemie zaznamenal přes 1,3 milionu případů nákazy koronavirem a 8242 lidí tam komplikacím spojeným s nemocí covid-19 podlehlo. Dvě dávky očkování proti covidu-19 v zemi obdrželo přes 5,8 milionu lidí a 4,2 milionu osob již bylo očkováno i třetí posilující dávkou.

Odborný panel izraelského ministerstva zdravotnictví minulý týden doporučil začít nabízet čtvrtou dávku vakcíny, takzvaný druhý booster, lidem starším 60 let, osobám s narušenou imunitou a zdravotníkům. Izraelská vláda doporučení uvítala, stále se však čeká na konečné schválení od koordinátora boje s koronavirem z ministerstva zdravotnictví lékaře Nachmana Aše, jenž ve věci podle úředníků rozhodne nezávisle na vládě, píše Reuters.

Zpravodajský web The Times of Israel píše, že se čtvrtou dávkou v Izraeli mělo původně začít očkovat v neděli, ale ministerstvo zdravotnictví to odložilo na základě předběžných dat, která naznačují, že při nákaze variantou omikron je o 50 až 70 procent nižší pravděpodobnost hospitalizace než při nákaze variantou delta.

Nemocnice Šeba na předměstí Tel Avivu dnes začala podávat čtvrtou dávku vakcíny proti covidu-19 v rámci studie skupině zdravotníků. Nemocnice prostřednictvím svého mluvčího uvedla, že se "zaměří na účinnost vakcíny při produkci protilátek a bezpečnost, aby se zjistilo, zda je obecně nutná čtvrtá vakcína". Studie podle webu The Times of Israel začala podáním čtvrté dávky vakcíny Pfizer/BioNTech 150 zdravotníkům, kteří dostali třetí dávku v srpnu a u nichž se nyní prokázala nízká hladina protilátek. Dohromady má v rámci studie čtvrtou dávku dostat 6000 lidí a výsledky se očekávají za dva týdny.