Izrael zasáhl pozice v Pásmu Gazy, následovala raketová palba

Gaza/Tel Aviv - Jeden člověk dnes přišel o život při dalších izraelských náletech v palestinském Pásmu Gazy, píše agentura AFP s odvoláním na palestinské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda uvedla, že jejím terčem jsou pozice, odkud teroristická skupina Islámský džihád odpaluje rakety na Izrael. Krátce poté se Izrael stal terčem raketové palby z Pásma Gazy a výstražné sirény se rozezněly až v okolí Tel Avivu. Podle izraelského bezpečnostního činitele bylo za 45 minut na Izrael odpáleno na 60 raket, většinu podle webu The Times of Israel (TOI) sestřelila protivzdušná obrana. Krátce pozastaveny byly také přílety na Ben Gurionovo mezinárodní letiště.

Izraelská armáda v prohlášení uvedla, že se zaměřila na infrastrukturu Islámského džihádu a skupinu jejích členů, kteří chtěli útočit na Izrael. Auto s ozbrojenci podle prohlášení zasáhla, když jelo k odpališti raket u Chán Júnisu. Video zásahu zveřejnila na sociálních sítích. Agentura Reuters napsala, že dnes byly v Gaze slyšet opakované exploze a že rozsah škod není v tuto chvíli znám. Na sociálních sítích jsou také fotografie, které zachycují, jak ze zasažených míst stoupá černý kouř.

Obyvatelé izraelských vesnic na hranici s Pásmem Gazy dostali pokyn, aby se do odvolání uchýlili do krytů. Sirény byly krátce nato slyšet také v Tel Avivu. Agentura AFP s odvoláním na izraelského bezpečnostního činitele píše, že bylo na Izrael z Pásma Gazy za 45 minut odpáleno více než 60 raket. Podle webu The Times of Israel většinu z nich sestřelil izraelský systém protivzdušné obrany Iron Dome (Železná kupole). Izraelský 12. kanál však informoval o přímém zásahu domu ve Sderotu.

Oběti na izraelské straně hlášeny nebyly, několik lidí ale skončilo v péči zdravotníků kvůli vážným projevům úzkosti, píše TOI. Kvůli raketové palbě na oblast Tel Avivu byly krátce pozastaveny také přílety na Ben Burionovo mezinárodní letiště. Podle serveru Ynet dostalo několik letadel před přistáním pokyn, aby několik minut kroužila ve vzduchu ve větší vzdálenosti.

Izraelská armáda zahájila v úterý v Pásmu Gazu operaci nazvanou Štít a šíp. O život podle dostupných informací přišlo 15 lidí, včetně tří příslušníků Islámského džihádu.