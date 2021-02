Izrael v lednu zaznamenal dosud nejvyšší počet úmrtí s covidem

Tel Aviv - Skoro třetina lidí, kteří v Izraeli podlehli nemoci covid-19, zemřela v lednu. Uplynulý měsíc tak byl co do počtu koronavirových úmrtí v Izraeli nejtragičtějším od začátku epidemie. S odkazem na izraelské ministerstvo zdravotnictví to dnes uvedl zpravodajský web The Times of Israel.

Od začátku epidemie v Izraeli zemřelo po nákaze koronavirem 4796 lidí, z toho 1433 v lednu, což je bezmála 30 procent. Očekává se, že ministerstvo zdravotnictví dnes údaje zaktualizuje.

Izrael zároveň nadále eviduje vysoké počty infikovaných. V neděli se koronavirus v zemi prokázal u dalších 5140 lidí, přičemž poměr pozitivních testů činil 9,7 procenta.

Od začátku epidemie se nákaza ve zhruba devítimilionovém zemi potvrdila u téměř 646.300 lidí. Aktivních případů infekce je nyní 68.331, ve vážném stavu je 1140 pacientů a 315 z nich je na plicních ventilátorech.

Více než tři miliony lidí byly v Izraeli očkovány první dávkou vakcíny proti covidu-19, i druhou dávku již dostalo 1,7 milionu z nich. Vakcinační kampaň v zemi začala v prosinci.

Reprodukční číslo, které udává kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, začalo v Izraeli opět stoupat. Činí 0,96, zatímco před týdnem se pohybovalo kolem hodnoty 0,9, vyplývá z dat pracovní skupiny pro boj s koronavirem, v jejímž čele stojí armáda. Další údaj je optimističtější, podle stejného zdroje začal klesat počet nově nakažených a počet vážných průběhů covidu-19 u lidí nad 60 let, což patrně souvisí s očkováním této věkové skupiny.

V neděli vláda prodloužila celoplošnou uzávěru, a to až do pátečního rána. Zavřené tak zůstávají obchody, které neprodávají nezbytné zboží, či většina škol. Do neděle bude zavřeno mezinárodní Ben Gurionovo letiště a od úterý budou lidé, kteří dostanou povolení do země přicestovat, muset podstoupit karanténu v hotelech spravovaných státem.

Nově parlament na dvojnásobek zvýšil maximální pokutu za porušování protiinfekčních opatření. O možném dalším prodloužení uzávěry bude vláda jednat ve středu.