Izrael podle Netanjahua rozdrtí Hamás, v Pásmu Gazy dochází základní potřeby

Jeruzalém - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu po sobotním útoku Hamásu slíbil naprosté zničení palestinského radikálního hnutí, zatímco se izraelská armáda připravuje na "další fázi války". O pozemní operaci v Pásmu Gazy podle ní ale politici zatím nerozhodli. V hustě osídlené oblasti ovládané Hamásem se za izraelské blokády prohlubuje humanitární krize, podle expertů OSN čelí místní obyvatelé kolektivnímu trestu. Německo a USA znovu vyjádřily podporu Izraeli, Česko pokračuje v evakuaci svých občanů.

Během šestého dne po bezprecedentním útoku Hamásu na izraelské území stoupl počet mrtvých na nejméně 1300, dalších 350 osob bylo ve vážném stavu, uvádí místní média. V Pásmu Gazy při masivním izraelském bombardování hlásí místní činitelé přes 1400 mrtvých. Dál také přichází informace o zahraničních obětech, Spojené státy evidují už 25 zabitých Američanů. Mezi lidmi unesenými palestinskými ozbrojenci je podle německého kancléře Olafa Scholze i několik Němců.

Po vytlačení palestinských ozbrojenců z izraelského území zůstává klíčovou otázkou, zda se Izrael rozhodne vyslat jednotky do Pásma Gazy, u jejíž hranice rozmísťuje tisíce vojáků. Mluvčí izraelských ozbrojených sil Daniel Hagari řekl, že armáda se "připravuje na další fázi války", podle jeho kolegy Richarda Hechta však zatím politické rozhodnutí učiněno nebylo.

Premiér Netanjahu předtím ve večerním televizním projevu uvedl, že Izrael "zničí a rozdrtí" hnutí Hamás a že každý jeho člen je "mrtvý muž". Při dnešním vystoupení s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem dodal, že s Hamásem se musí zacházet jako s teroristickou organizací Islámský stát (IS).

Blinken při návštěvě Tel Avivu zopakoval, že Izrael se může spolehnout na americkou podporu. Stejné poselství v posledních dnech přichází i od amerického prezidenta Joea Bidena, který sobotní útok Hamásu označil za nejhorší den pro Židy od doby holokaustu. Zároveň adresoval nové varování Íránu, který mnozí západní činitelé podezírají z podílu na přípravě víkendových událostí.

Německý kancléř Scholz se k nové izraelsko-palestinské válce vyjádřil v projevu na půdě parlamentu, kde rovněž Izraeli slíbil plnou podporu. "Bezpečnost Izraele a jeho obyvatel musí být obnovena, proto se Izrael musí bránit," uvedl. Kancléř také kritizoval Írán za podporu Hamásu a označil mlčení palestinské autonomie a jejího šéfa Mahmúda Abbáse za ostudné.

Zároveň přibývá kritiky izraelských náletů na Pásmo Gazy, které podle všeho zasahují i civilní objekty. Skupina nezávislých expertů OSN je označila za kolektivní trest proti "již tak vyčerpanému palestinskému lidu v Gaze". V prohlášení hovořili o válečném zločinu, zároveň odsoudili "strašlivé zločiny spáchané Hamásem".

Podle OSN nové izraelské údery v pobřežní oblasti vyhnaly z domovů už 338.000 lidí. Jediná elektrárna v Pásmu Gazy je od středy mimo provoz a v nemocnicích postupně dochází palivo do generátorů, už předtím Světová zdravotnická organizace hlásila spotřebování svých zásob zdravotnického materiálu. Humanitární pomoc do oblasti posílá Jordánsko, uvedla místní státní televize.

Prakticky jedinou cestou ven je pro obyvatele Pásma Gazy přechod Rafáh na hranici s Egyptem. Káhira oznámila, že přechod je otevřený, a vyzvala Izrael, aby neútočil na palestinské straně přechodu. Zpravodajská společnost BBC podotýká, že na překročení hranice bylo dosud potřebné povolení, na které bylo třeba dlouho čekat.

Izrael mezitím dál opouští cizinci, kteří tam v době vypuknutí nových bojů pobývali. V Praze po poledni přistál třetí český evakuační let, který dopravil do vlasti zhruba 40 lidí. Z Izraele chtělo podle informací velvyslanectví ČR v Tel Avivu odletět ještě asi 130 českých občanů a česká vláda avizovala další tři speciální lety. Při letech směrem do Izraele přitom české ministerstvo zahraničí počítalo s přepravou Izraelců, kteří chtějí zpět do vlasti.