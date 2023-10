Izrael podle armády obnovil kontrolu nad obcemi na hranici s Pásmem Gazy

Jeruzalém - Izraelská armáda obnovila kontrolu nad izraelskými vesnicemi u hranice s Pásmem Gazy, oznámil mluvčí izraelských ozbrojených sil Daniel Hagari. Izraelská televize s odkazem na armádu mezitím uvádí, že povoláno do služby bylo na 300.000 izraelských rezervistů. Jde podle ní o největší odvod v historii země. Nadále podle armádního mluvčího dochází k izolovaným bojům mezi příslušníky palestinského Hamásu a izraelskými vojáky, ale vesnice, které radikálové při sobotním útoku přepadli, už jsou zcela opět pod izraelskou kontrolou.

Útok Hamásu, který začal v sobotu ráno, má v tuto chvíli podle izraelské armády na izraelské straně zhruba 700 obětí na životech, z toho 73 vojáků. V žádné z izraelských příhraničních vesnic se nyní podle Hagariho nebojuje. "Je však možné, že teroristé v oblasti stále jsou," uvedl mluvčí podle serveru The Times of Israel (TOI). Od začátku bojů bylo z Pásma Gazy na Izrael podle mluvčího vypáleno zhruba 4400 raket.

Hraniční plot s Pásmem Gazy budou podle Hagariho nadále zabezpečovat izraelské tanky a ze vzduchu je podpoří vrtulníky a drony, aby se zabránilo průniku dalších teroristů. Izraelská armáda podle mluvčího evakuovala 15 z 24 vesnic na hranici s Pásmem Gazy a bude v evakuacích dalších obcí v následujících dnech pokračovat. V tuto chvíli není v plánu evakuovat město Sderot.

Izraelská armáda během 48 hodin povolala 300.000 rezervistů. Hagari v této souvislosti řekl, že Izrael dosud nikdy tolik rezervistů za tak krátkou dobu nemobilizoval.

Izraelská armáda pokračuje v útocích na cíle Hamásu v Pásmu Gazy

Izraelská armáda v noci na dnešek pokračovala v útocích na cíle spojené s radikálním hnutím Hamás v Pásmu Gazy, odkud o víkendu palestinští ozbrojenci napadli Izrael. S bojovníky Hamásu se také stále potýká v sedmi nebo osmi oblastech, do kterých příslušníci hnutí pronikli při sobotním bezprecedentním útoku na izraelské území, kde zabíjeli vojáky i civilisty, uvedl dnes podle agentury Reuters mluvčí izraelské armády. Deník The New York Times (NYT) napsal, že podle předběžných odhadů izraelského vysoce postaveného vojenského činitele drží Palestinci nejméně 150 rukojmích.

Izraelská armáda uvedla, že se terčem jejích útoků v posledních hodinách stalo několik velitelských stanovišť Hamásu, budovy jeho představitelů i mešita, kde se nacházelo operační zařízení tohoto hnutí.

Izraelské ozbrojené síly uvedly, že zaútočily na více než 1000 cílů v Gaze, včetně leteckých úderů, které srovnaly se zemí velkou část města Bejt Hanún v severovýchodním cípu pobřežní enklávy. Mluvčí ozbrojených sil Daniel Hagari řekl, že Hamás město využíval jako základnu pro útoky. Bezprostřední informace o obětech na životech nebyly k dispozici a většina z desetitisíců obyvatel obce pravděpodobně předtím uprchla.

Jeden z nedělních izraelských úderů, které přicházejí v odvetě za útoky, při nichž zemřelo přes 700 lidí, si podle agentury AP vyžádal životy 19 členů jedné palestinské rodiny. Podle údajů palestinské samozprávy při odvetných úderech dosud zahynulo 413 Palestinců a více než 2300 jich utrpělo zranění.

OSN uvedla, že v Gaze, kde žije celkem 2,3 milionu lidí, zatím své domovy opustilo přes 123.000 z nich. Světová organizace také upozornila na to, že jediné elektrárně v pásmu, které je rozlohou výrazně menší než Praha, mohou během několika dní dojít zásoby paliva. Většinu elektřiny dosud Pásmo Gazy získávalo z Izraele, ten ale dodávky přerušil.

Pokud jde o počet unesených Izraelců, nezveřejnila zatím izraelská vláda přesný údaj, činitelé Hamásu ale hovoří o tom, že jich je více než 100. Izraelský vojenský odhad, o němž informoval NYT, vychází z čísla ještě o 50 vyššího.

Na několika místech v Izraeli, které jsou v blízkosti Pásma Gazy, i nadále izraelské síly bojují proti radikálům, kteří tam pronikli. Patří mezi ně i kibuc Beeri, kam se přes noc dostalo asi 70 bojovníků Hamásu. Mnoho jich bylo zabito, ale další se stále skrývají v domech, uvedla armáda podle BBC. V neděli vojáci v oblasti zastřelili i jednoho Izraelce, kterého si spletli s palestinským ozbrojencem, když nereagoval na jejich příkaz k zastavení.

Na jihu Izraele se už podle agentury DPA shromáždilo na 100.000 rezervistů. Spojené státy podle serveru BBC News očekávají, že Izrael do 48 hodin zahájí pozemní operaci v Pásmu Gazy. Blíže k Izraeli směřuje jedna z amerických letadlových lodí.

V Izraeli přišlo o život 12 Thajců, dalších 11 Hamás unesl

Při útoku palestinského radikálního hnutí Hamás na Izrael přišlo o život 12 Thajců, osm jich bylo zraněno a 11 uneseno. S odvoláním na thajské ministerstvo zahraničí to dnes uvedla agentura Reuters.

Thajské ministerstvo také sdělilo, že se snaží pomoci všem svým občanům v Izraeli.

Útok palestinských ozbrojenců z Pásma Gazy si podle dosavadních údajů vyžádal přes 700 životů a kolem 2300 zraněných. Izraelské úřady ale očekávají, že počet obětí ještě poroste.

Podle dřívějších údajů je mezi mrtvými také deset občanů Nepálu, několik Američanů, dvě Ukrajinky či jeden Francouz

Velvyslanectví v Tel Avivu oslovily s žádostí o repatriaci jednotky Čechů

České velvyslanectví v Tel Avivu oslovily s žádostí o aktivní repatriaci jednotky Čechů, sdělil dnes na dotaz ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Úřad je v kontaktu s partnery v Evropské unii, navzájem se informují o případných evakuačních letech z Izraele, na který v sobotu ráno zaútočili palestinští radikálové. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) je v kontaktu s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS), s variantou samostatného repatriačního letu do ČR počítají jako se záložní, dodal pro ČTK Drake.

V cestovatelském systému Drozd je aktuálně 162 Čechů, počet od neděle poklesl, vpodvečer jich byly necelé dvě stovky. Čechům se tak daří odlétat zpět komerčními lety, uvedl Drake. Kvůli současnému dění v Izraeli letecké společnosti po celém světě zrušily a průběžně ruší desítky letů do izraelských měst, což platilo i pro spoje mezi Prahou a Tel Avivem.

"V Drozdu je aktuálně 162 Čechů, což je pokles oproti včerejšímu večeru, což značí, že se Čechům daří odlétat zpět do vlasti komerčními lety. Jsme v kontaktu s partnery v Evropské unii a navzájem se informujeme o případných evakuačních letech," poznamenal Drake. "Naši ambasádu v Tel Avivu oslovily s žádostí o aktivní repatriaci jednotky lidí," dodal.

Maďarsko v noci na dnešek evakuovalo 215 lidí z Izraele. Evakuaci svých občanů zahájilo i Polsko, první letadlo s přibližně 120 lidmi přistálo ve Varšavě dnes brzy ráno, informoval server BBC News. Bulharsko v neděli odvezlo leteckým speciálem z Izraele 90 svých občanů.

Několik mezinárodních leteckých dopravců pozastavilo lety do Tel Avivu a uvedlo, že před jejich obnovením čekají na zlepšení bezpečnostních podmínek. Ozbrojenci z Pásma Gazy zabili od soboty více než 700 Izraelců a desítky jich unesli. Smrtonosný útok přiměl Izrael k odvetným úderům na palestinskou enklávu Gaza, při nichž dosud zahynulo více než 400 lidí. Boje na izraelském území, kam radikálové pronikli, i odvetné údery na Pásmo Gazy dnes třetím dnem pokračují.

Kvůli útoku Rakousko pozastavuje platby v rámci humanitární pomoci určené Palestincům, oznámil dnes podle agentury APA šéf tamní diplomacie Alexander Schallenberg. Jde o projekty, na něž Rakousko plánovalo vydat asi 19 milionů eur (přes 465 milionů korun).

Drake na dotaz ČTK uvedl, že palestinská území nejsou českou rozvojovou prioritou. "Máme tam jen konkrétní projekty, které jsme schopni monitorovat a které jsou zacíleny zejména na oblast zdravotnictví," konstatoval.

Moskva se obává eskalace v Izraeli, informace o Rusech nemá, uvedl Kreml

Kreml dnes vyjádřil krajní znepokojení ohledně situace okolo Izraele, který se o víkendu stal terčem útoku hnutí Hamás z Pásma Gazy. Obává se případné další eskalace a rozšíření konfliktu, což představuje velké nebezpečí pro region, řekl Dmitrij Peskov, mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Domníváme se, že situaci je nutné co nejdříve obrátit směrem k míru, protože pokračování v kruhu násilí samozřejmě hrozí další eskalací a růstem konfliktu. To představuje velké nebezpečí pro region, a tak jsme krajně znepokojeni," zdůraznil Peskov podle agentury TASS.

Mluvčí podle agentury Reuters uvedl, že ruské velvyslanectví v Izraeli nemá informace o tom, kolik ruských občanů v Izraeli mohlo být zraněno či zabito při výpadu ozbrojenců palestinského hnutí.

K rychlému ukončení bojů vyzval šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov při schůzce s generálním tajemníkem Ligy arabských států Ahmadem Abúlem Ghajtem; Rusko a LAS mohou pomoci zastavit krveprolití, dodal. Ghajt rovněž vyzval k zastavení bojů, ale varoval před pokračujícím násilím, dokud palestinský problém nebude vyřešen. "Bezprecedentně prudký palestinsko-izraelský střet opět potvrdil, že nynější stav v oblasti konfliktu prostě není životaschopný," řekl Lavrov podle TASS.

Írán chce svolat mimořádné zasedání Organizace islámské spolupráce

Írán dnes vyzval ke svolání mimořádného zasedání zemí Organizace islámské spolupráce (OIC), informuje agentura Reuters s odkazem na oznámení íránského ministerstva zahraničí. Děje se tak poté, co palestinské extremistické islamistické hnutí Hamás v sobotu z Pásma Gazy zahájilo rozsáhlý překvapivý útok na Izrael. Írán tvrdí, že do útoku, při kterém bojovníci Hamásu zabili na 700 Izraelců a odhadem více než sto unesli, nebyl zapojen.

"Teherán vyzval k mimořádnému zasedání Organizace islámské spolupráce (OIC), aby projednala vývoj v regionu," uvedl mluvčí íránské diplomacie Náser Kanání. Mluvčí íránské diplomacie také varoval, že jakékoliv ohrožování Teheránu bude mít "ničivou odpověď".

Írán prohlásil, že na útocích, při nichž ozbrojenci skupiny Hamás zabili 700 Izraelců a desítky dalších unesli, se nepodílel. Při izraelských odvetných úderech bylo podle Hamásem ovládaných úřadů v Pásmu Gazy zabito bezmála 500 Palestinců. Izrael také uvedl, že zabil stovky teroristů na svém území.

Podle amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena nejsou důkazy svědčící o íránském zapojení do nynějšího útoku proti Izraeli. Ministr ale poukázal na dlouhodobou spolupráci Teheránu a Hamásu.

List The Wall Street Journal (WSJ) mezitím napsal, že se na přípravách útoku Hamásu od srpna podílely íránské revoluční gardy. Pokud by se zapojení Íránu potvrdilo, zvýšilo by to riziko širšího konfliktu na Blízkém východě. Vysoce postavení izraelští bezpečnostní představitelé totiž už dali najevo, že pokud bude Teherán shledán odpovědným za smrt Izraelců, zasáhne Izrael proti íránskému vedení.

Polsko a Maďarsko evakuovaly své občany z Izraele, některé aerolinky ruší lety

Maďarsko v noci na dnešek z Izraele evakuovalo 215 lidí. Evakuaci svých občanů již zahájilo i Polsko, první letadlo s přibližně 120 lidmi přistálo ve Varšavě dnes brzy ráno, informoval server BBC News.

Maďarsko v noci letecky evakuovalo 215 lidí z Izraele dvěma letadly, ta bezpečně přistála v Budapešti, uvedl dnes ráno ministr zahraničí Peter Szijjártó. Poděkoval také Izraeli, Kypru, Řecku, Turecku, Bulharsku a Rumunsku za rychlé povolení k letu.

"První lidé evakuovaní z Izraele jsou již v Polsku. Chtěl bych poděkovat (našim) vojákům za efektivní provedení operace. Jste nejlepší," napsal na sociální síti X polský ministr obrany Mariusz Blaszczak. Další dvě letadla by měla přiletět později během dne. V neděli Blaszczak uvedl, že na odlet z Izraele čeká asi 200 polských turistů, včetně dětí na školním výletě. S operací pomáhá nejméně 200 polských vojáků.

Bulharsko již v neděli odvezlo leteckým speciálem z Izraele 90 svých občanů.

Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares prohlásil, že útok Hamásu na Izrael z pásma Gazy lze považovat za "terorismus". Dodal, že jeho úřad pomůže španělským občanům, kteří se nacházejí v Izraeli a chtějí se vrátit do Španělska.

Britská vláda uvedla, že aktualizovala své cestovní doporučení pro Izrael a okupovaná palestinská území a nedoporučuje žádné cesty do těchto míst, kromě nezbytně nutných. Občanům, kteří se nacházejí v Izraeli či Pásmu Gazy, doporučila, aby se registrovali, a mohli tak dostávat důležité informace.

V neděli americké letecké společnosti United Airlines, Delta Air Lines a American Airlines oznámily, že pozastavily přímé lety, stejně jako Air France. Tyto americké letecké společnosti běžně provozují přímé lety z velkých měst, jako jsou New York, Chicago, Washington a Miami.

Hainan Airlines, jediná čínská letecká společnost, která létá mezi Čínou a Izraelem, dnes zrušila lety mezi Tel Avivem a Šanghají s odvoláním na bezpečnostní situaci v Izraeli. Společnost provozuje také lety mezi Pekingem a Tel Avivem a jižním technologickým centrem Šen-čenem a Tel Avivem. Letecká společnost uvedla, že v závislosti na situaci upraví budoucí plány letů.

Maďarská letecká společnost Wizz Air oznámila, že lety do Tel Avivu a z něj byly až do odvolání zrušeny s ohledem na situaci v Izraeli.