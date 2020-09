Izrael má celoplošnou uzávěru, v Británii se o ní mluví

Washington - V Británii se mluví o celostátní uzávěře, rostou hospitalizace. Počet potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 již v celosvětovém měřítku překonal hranici 30 milionů. Izrael ode dneška zavádí celoplošnou uzávěru ve snaze omezit šíření koronaviru. Platit bude do 11. října a je to už druhé opatření tohoto druhu od jarního začátku epidemie.

Indie hlásí přes 96.000 nových případů koronaviru

V uplynulých 24 hodinách v Indii přibylo 96.424 nových případů nákazy koronavirem, čímž tam celkový počet dosud nakažených vystoupil na více než 5,21 milionu. Dalších 1174 lidí s onemocněním covid-19 v Indii mezitím zemřelo, celkový počet úmrtí s spojovaných koronavirem tam již činí 84.372. S odvoláním na údaje indického ministerstva zdravotnictví o tom informovala agentura Reuters.

Indie, kde žije asi 1,35 miliardy lidí, hlásí nejvyšší denní přírůstky nakažených na světě od začátku srpna. Aktivních případů je nyní v Indii podle tamního ministerstva zdravotnictví zhruba milion a míra zotavení činí více než 78 procent. Odborníci se však obávají, že skutečný počet nakažených v Indii je mnohem vyšší.

Téměř 60 procent aktivních případů se nachází v pěti z 28 indických států, tedy v Maháráštře, Ándhrapradéši, Tamilnádu, Karnátace a Uttarpradéši. Koronavirem nejpostiženější Maháráštra v uplynulých 24 hodinách zaznamenala 474 úmrtí s koronavirem.

Podle agentury AP by Indie mohla do několika týdnů co do počtu nakažených překonat zhruba 330milionové Spojené státy, které podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) dosud zaznamenaly více než 6,67 milionu případů nákazy koronavirem a 197.633 s ní spojených úmrtí.

Indický premiér Náréndra Módí v den svých narozenin ve čtvrtek opět vyzval obyvatele, aby nosili roušky a dodržovali rozestupy. Jeho vláda mezitím podle AP připravuje plán pro velká shromáždění, jež se očekávají v době nadcházejících hinduistických svátků, která začnou v říjnu.

Německo má dalších 1916 nakažených, méně než Česko

V Německu za uplynulý den přibylo dalších 1916 potvrzených případů nákazy koronavirem, informoval dnes Institut Roberta Kocha (RKI). To je méně za předchozí den a také méně než v osmkrát menším Česku, které zaznamenalo rekordní přírůstek 3130 nakažených.

S covidem-19 zemřelo v Německu nově sedm pacientů, čímž celkový počet úmrtí vystoupal na 9378. Celkově se v zemi s asi 83 miliony obyvatel koronavirus prokázal u 267.773 lidí, z čehož se jich 238.700 vyléčilo.

O den dříve RKI ohlásilo 2194 nakažených a tři úmrtí.

V Rusku se přírůstek nových případů nákazy blíží k 6000 za den

Rusko dnes oznámilo 5905 nových případů nákazy koronavirem a 134 úmrtí za uplynulých 24 hodin. O den dříve to bylo 5762 případů a 144 úmrtí, napsala agentura Reuters s odvoláním na místní úřady.

Od začátku pandemie se v zemi s přibližně 146 miliony obyvateli nakazilo více než 1,09 milionu lidí, z toho 19.195 nákaze podlehlo.

Rusko je z hlediska celkového počtu potvrzených případů infekce čtvrtou nejpostiženější zemí na světě, po Spojených státech, Indii a Brazílii.

Celkem se ve světě podle americké Univerzity Johnse Hopkinse, která sleduje vývoj pandemie globálně, nakazilo více než 30 milionů lidí a zemřelo více než 940.000 lidí s covidem-19, způsobovaným koronavirem.

Slovensko hlásí nový denní rekord 235 infikovaných koronavirem

Slovensko ve čtvrtek zaznamenalo rekordní denní přírůstek nových případů koronaviru od propuknutí pandemie nemoci covid-19. Testy v zemi pod Tatrami, která má necelých 5,5 milionu obyvatel, potvrdily dalších 235 infikovaných. Informovalo o tom dnes slovenské národní centrum zdravotnických informací. Také počtem obyvatel dvojnásobně větší Česko dosáhlo rekordního nárůstu počtu nakažených, který ve čtvrtek poprvé přesáhl hranici 3000 infikovaných.

Dosud nejvyšší potvrzený denní přírůstek nakažených, a to 226 případů, mělo Slovensko na začátku září. Počty nakažených v zemi začaly po předchozím poklesu stoupat v červenci a v srpnu pak úřady opakovaně registrovaly trojciferné denní přírůstky infikovaných.

Celkově Slovensko dosud potvrdilo 6256 infikovaných a 39 úmrtí lidí s koronavirem.

Na Slovensku nadále platí povinné nošení roušek nebo jiný způsob překrytí nosu a úst v interiérech budov, opatření se vztahuje také na starší žáky ve školách. Omezen je rovněž počet účastníků hromadných kulturních, společenských či sportovních akcí. Bratislava ode dneška zavedla omezení při cestování z Česka na Slovensko.

Brazílie má dalších 829 zemřelých s covidem-19

Brazílie za posledních 24 hodin zaznamenala 829 nových úmrtí v souvislosti s covidem-19. O den dříve jich bylo 987. Celková bilance zemřelých v této největší zemi Latinské Ameriky vzrostla na 134.106, informovala s odvoláním na brazilské ministerstvo zdravotnictví agentura Reuters.

Testy koronavirus nově prokázaly u 36.303 lidí. Celkem se tak v zemi s 210 miliony obyvatel od propuknutí epidemie nakazilo 4,455.386 lidí.

Brazílie je po Spojených státech v absolutních číslech nakažených třetí nejhůře zasaženou zemí na světě. Více infekcí registrují pouze Spojené státy a Indie. Co do počtu zemřelých na komplikace po nákaze koronavirem je Brazílie celosvětově na druhém místě za USA.

Izrael má od začátku epidemie druhou celoplošnou uzávěru

Izrael ode dneška zavádí celoplošnou uzávěru ve snaze omezit šíření koronaviru. Platit bude do 11. října a je to už druhé opatření tohoto druhu od jarního začátku epidemie. Na dodržování regulí dohlédne 7000 vojáků a policistů. V údaji o denním nárůstu nových případů koronaviru na počet obyvatel patří Izrael mezi nejpostiženější země na světě.

V devítimilionovém Izraeli se nakazilo téměř 180.000 lidí a zemřelo 1169 nemocných. Ze čtvrtečních více než 55.000 provedených testů bylo 9,4 procenta pozitivních.

Uzávěra začne platit ve 13:00 SELČ, tedy krátce před začátkem oslav židovského Nového roku. Občané se nebudou moci s výjimkou nezbytných pochůzek vzdalovat od domova na víc než půl kilometru. Parky nebo hřiště zůstanou otevřené, povoleno je sportovat buď jednotlivě nebo ve společnosti člena domácnosti. Nebude dovoleno navštěvovat cizí byty, a to ani do vzdálenosti 500 metrů.

S výjimkou speciálních jsou od čtvrtka uzavřené školy, ale zatím jenom na týden. Na státních úřadech bude omezený provoz, v soukromých podnicích může zůstat zachován normální režim, avšak nesmějí tam chodit návštěvníci ani klienti. Fungovat budou supermarkety, lékárny a roznáškové služby, v provozu zůstanou banky a pošty.

Veřejná doprava má být omezená, v uzavřených prostorách se nesmí zdržovat víc než deset lidí, ve venkovních pak 20. V jednom automobilu nesmí cestovat více než tři lidé, pokud domácnost nemá víc členů. Sváteční modlitby se mohou konat jenom v malých skupinách, jejichž velikost je určena místním výskytem případů.

Vláda ještě rozhodne o tom, v jakém rozsahu se budou moci konat protesty. Izraelci je pořádají pravidelně o víkendech u premiérova sídla a na dalších místech, čekají se i protestní akce proti uzávěře, s níž mnozí občané nesouhlasí.

Premiér Benjamin Netanjahu ale pohrozil dalším zpřísněním opatření, pokud lidé nebudou ta stávající dodržovat. "Noste roušky a neshromažďujte se. Tyto dva kroky jsou důležitější než všechno ostatní," řekl s tím, že pokud se situace nezlepší, budou se muset opaření zpřísnit. Izraelská média ale poukazují na to, že sám Netanjahu to nedodržuje.

Sešel se svými stoupenci hned, jak vystoupil z letadla, kterým přicestoval tento týden z USA po podpisu normalizačních dohod se Spojenými arabskými emiráty a Bahrajnem. Předpokládalo se, že členové delegace zamíří domů a zůstanou v karanténě, dokud nebudou známy výsledky jejich testů na koronavirus a nebude dokončeno mapování jejich kontaktů. Lidé, s nimiž se premiér po příletu setkal, v mnoha případech neměli ani roušky.

S uzávěrou nesouhlasí příslušníci ortodoxní komunity, protože ve svátečním období to poznamená účast na modlitbách. Nelíbí se ani rodičům, neboť zavřené školy pro ně znamenají nutnost postarat se o děti doma.

Podnikatelé poukazují na další ztráty v době, kdy míra nezaměstnanosti dosáhla 20 procent. Ani odborníci ve zdravotnictví nejsou přesvědčeni o tom, že třítýdenní uzávěra počet nakažených významně sníží.

Obecně lidé obviňují vládu za to, že situaci nezvládla. "Ti, kdo jsou za toto strašné selhání při řešení koronaviru zodpovědní, nás všechny dali do domácího vězení, a přitom ani oni sami nevěří, že to pomůže. Dokazují tím, že se vzdali a jsou bezmocní, a platíme za to my," napsal na twitteru šéf opozice Jair Lapid.

V Británii se mluví o celostátní uzávěře, rostou hospitalizace

Šíření koronaviru se ve Spojeném království zrychluje a počet lidí hospitalizovaných s onemocněním covid-19 se zdvojnásobuje každých osm dní. Podle agentury Reuters to dnes uvedl britský ministr zdravotnictví Matt Hancock. Zda Británie v říjnu zavede celostátní karanténu, ale říct odmítl.

Spojené království, které má téměř 67 milionů obyvatel, je co do počtu úmrtí s koronavirem páté na světě po Spojených státech, Brazílii, Indii a Mexiku, vyplývá z údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). Ve čtvrtek Británie zaznamenala 21 úmrtí s koronavirem, čímž počet zemřelých s covidem-19 v zemi podle vládních údajů vystoupil na 41.705, JHU uvádí číslo 41.794.

Britská vláda už tento týden kvůli nepříznivému vývoji zavedla "pravidlo šesti", tedy plošný zákaz shromažďování více než šesti lidí, a omezení otvíracích hodin pro bary a restaurace v oblastech na severovýchodě Anglie.

Na opakované dotazy televize Sky News, zda v říjnu přichází v úvahu druhá celostátní uzávěra, Hancock odpověděl, že by šlo o krajní řešení. Zdůraznil, že vláda udělá cokoliv bude nutné k zastavení viru. "Počet lidí v nemocnicích se každých zhruba osm dní zdvojnásobuje (...) uděláme vše pro to, aby byli lidé v bezpečí," řekl ministr s tím, že vláda vývoj pečlivě sleduje. Na dotaz, zda tedy přichází v úvahu druhý "lockdown" ministr odpověděl "teď vám tu odpovědět dát nemohu".

Tento měsíc začaly počty nově nakažených v Británii významně narůstat. Minulý týden země hlásila mezi 3000 až 4000 nových případů denně, což je stále výrazně méně než co do počtu obyvatel zhruba srovnatelně velká Francie, která eviduje denní nárůsty více než 10.000 nakažených. Později dnes by měly být zveřejněny britské statistiky o prevalenci viru.

Lokální uzávěry se nyní vztahují na zhruba deset milionů obyvatel Spojeného království. Podle londýnského večerníku Evening Standard bude z dnes zveřejněných statistik patrný prudký nárůst nakažených v Londýně, což může v nadcházejících dvou týdnech vést ke zpřísnění pravidel pro shromažďování v hlavním městě.

Premiér Boris Johnson čelil kritice opozičních politiků za svou prvotní reakci na pandemii. V uplynulých týdnech navíc britská vláda měla podle Reuters problém zajistit dostatečné testování. Na dotaz radia LBC proč je v testovacím systému takový "binec", Hancock odpověděl, že Dido Hardingová, která má systém na starosti, odvedla "mimořádnou práci".

Podle zpravodajského webu BBC se Johnson zdráhá nařídit další celostátní uzávěru, která by znamenala uzavření podniků a výzvu, aby všichni zůstávali doma. Dříve tento týden premiér prohlásil, že druhá celostátní uzávěra by mohla mít na ekonomiku katastrofální dopad. Přes jisté červencové zotavení je výkon britského hospodářství pandemií zásadním způsobem zasažen. Ve druhém čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci klesla britská ekonomika o rekordních 20,4 procenta.

Na světě je přes 30 milionů potvrzených případů nákazy

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 již v celosvětovém měřítku překonal hranici 30 milionů. Vyplývá to ze statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která situaci ohledně pandemie globálně sleduje. Počet zemřelých s covidem-19 se podle univerzity blíží hranici milionu, při součtu národních statistik jich je přes 943.000.

Více než polovinu všech případů mají dohromady v absolutních počtech potvrzených infekcí tři nejhůře zasažené země na světě, Spojené státy, Indie a Brazílie, které registrují 6,6 milionu, 5,1 milionu a 4,4 milionu nakažených.

Zdá se, že tempo šíření viru se celosvětově stabilizuje, píše agentura AFP. Od půlky července přibylo zhruba každé čtyři dny okolo milionu nakažených. Prvního milionového milníku svět dosáhl 94 dní od chvíle, kdy Čína oznámila první oficiální případ nákazy. Hranice deseti milionů globálně padla za dalších 86 dní, 28. června; 20 milionů nakažených svět registroval 11. srpna.

Asie, která se s pandemií potýkala jako první, za posledních sedm dní ohlásila nejvíce nakažených, přičemž jich má většinu na svědomí Indie. Tato jihoasijská země za poslední týden oznámila přes 650.000 infekcí.

V Evropě za uplynulých sedm dní znatelně přibylo případů nákazy ve Velké Británii či Francii. V Česku ve středu poprvé přibylo víc než 2000 infekcí za jeden den.

AFP však připomíná, že oficiální počty nakažených neodráží skutečný rozsah pandemie - některé země totiž testují jen osoby, které se setkaly s nakaženým a další nemají dostatečné prostředky na to, aby obyvatelstvo hromadně testovaly.

